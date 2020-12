Wietschuur te huur? Gemeente biedt duizenden euro's in opmerkelijke brief

Archieffoto vergroot

Verhuur je schuur aan ons voor wiet en krijg duizenden euro’s. Dat is de boodschap in een opvallende brief die inwoners van de gemeente Meierijstad kregen. De nepbrief lijkt afkomstig van een crimineel, maar het is een waarschuwing van de gemeente.

Het moet even schrikken zijn geweest voor bewoners van het buitengebied, toen de brief op de deurmat plofte. “Een cliënt van mij is op zoek naar een ruimte waar hij met hennepplanten kan werken. Misschien is dit nieuw en eng voor u”, zo schrijft een zogenaamde crimineel. Vervolgens worden per vierkante meter hoge bedragen geboden, tot wel meer dan 35.000 euro:

Op de achterkant van de brief, wordt het ware verhaal duidelijk. “Wij zijn niet op zoek naar een ruimte voor hennepteelt, maar criminelen wel. We willen alle inwoners en ondernemers in het buitengebied alert maken”, schrijft de burgemeester.

De opvallende campagne heeft begin dit jaar ook gedraaid in onder meer de gemeente Bladel. Het bijzondere was dat er kort na de start een drugslab werd ontdekt in Hapert.

Dunbevolkt

Het buitengebied van Meierijstad is heel groot en dunbevolkt. Daardoor kunnen criminelen er volgens de gemeente ook makkelijker hun gang gaan. In het eerste half jaar van 2020 zijn alleen al in Oost-Brabant 132 hennepkwekerijen en 8 productielocaties voor synthetische drugs aangetroffen.

“Alle ogen en oren zijn nodig!", zo is de oproep van burgemeester Kees van Rooij, in een online persbijeenkomst woensdag. "We willen mensen echt weerbaarder maken. Het kan heel verleidelijk zijn als je aan de financiële afgrond zit."

Afgeplakte ramen

In totaal zijn zo'n 3000 brieven verstuurd. Meierijstad hoopt bovendien dat bewoners opvallende zaken gaan doorgeven aan de politie. Zo wordt in de brief ook gevraagd te letten op bijvoorbeeld opvallende busjes, afgeplakte ramen of een gek chemisch luchtje.

Mensen uit Meierijstad reageren op de brief van de gemeente:

