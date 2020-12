Hennepkwekerijen op de gekste plekken: van kelders in het bos tot wietplantjes tussen de asperges

Wietplantjes in de ingegraven hennepkelder in Son (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

In Aarle-Rixtel werd woensdag een wietplantage in een begraven zeecontainer ontdekt. "Dat zie je niet vaak", zei een politiewoordvoerder woensdagmiddag. Maar in het verleden zijn wel vaker hennepplantages op vreemde plekken in Brabant opgespoord.

De plantage die woensdag in Aarle-Rixtel werd gevonden, zat goed verstopt onder de grond. Ook in een bosperceel tussen Eindhoven en Son werd geprobeerd om een plantage onder de modder en takken te verstoppen. Vorig jaar werd in het stukje niemandsland een professioneel uitgegraven kelder met 150 planten gevonden. Die zelfgemaakte wietkelders in bossen worden wel vaker gevonden in onze provincie. Stroom wordt dan afgetapt van bijvoorbeeld een dichtstbijzijnde lantaarnpaal.

Wietboten

Wietplantages op zolderverdiepingen worden tegenwoordig sneller gespot met technologische snufjes van de politie, zoals een warmtecamera. Andere plekken blijven beter uit het zicht. Zo dobberde in oktober nog een groot schip in de haven van Werkendam. In de laadruimte zaten zo'n tweeduizend planten verstopt. Moeilijk vindbaar, maar het zorgde voor een levensbedreigende situatie. De hennepplanten stonden in het ruim waar een flinke laag water in stond en waar stroomdraden open en bloot rondslingerden. Door een anonieme tip ging de politie een kijkje nemen.

In de boot werden ruim tweeduizend planten gevonden. vergroot

In 2013 werd in Brabant ook al een groot vrachtschip gevonden, met daarin meer dan duizend planten. Het viel toen op dat in de haven van Veghel opeens opvallend veel stroom werd verbruikt.

Piet Wiet en zijn asperges

Soms zijn het niet de verborgen ruimtes, maar de grote open natuur die voor een dekmantel zorgt. Boswachters in het beschermende natuurgebied Markiezaat bij Bergen op Zoom werden vorige zomer geteisterd door de groei van ongewenste gewassen. Wietkwekers dachten daar ongestoord in het wild te kunnen planten.

Ook op landbouwgrond wordt het gedaan. Bij de omstreden Brabantse aspergeteler die bekendstaat als 'Piet Wiet' werd tien jaar geleden een gigantische hoeveelheid hennep gevonden. Meer dan twintigduizend planten stonden verstopt tussen zijn groenten. Het viel op een gegeven moment op dat de wietplanten veel hoger groeiden dan de asperges. Het OM eiste destijds twee jaar cel tegen de 54-jarige boer, maar tot een veroordeling kwam het niet.

Stroom getapt van matrixborden

In het verleden is gebleken dat viaducten en transformatorhuisjes ook gewild zijn onder telers. In een holle ruimte in een viaduct bij de A73 bij Linden werd wiet verbouwd, de nodige stroom werd van de matrixborden boven de weg gestolen. Daarvoor werd al een keer een kwekerij gevonden in een voetgangersviaduct boven de A2.

Een hennepkwekerij in een viaduct. (Foto: Twitter politie) vergroot

Ook heeft Omroep Brabant vaak bericht over kwekerijen die in transformatorhuisjes stonden, zoals in Tilburg, Gilze en Maarheeze. De elektriciteitshuisjes worden gekozen omdat stroom aftappen gemakkelijk gaat.

Verstopt op een publieke plek

De meeste kwekerijen die worden opgerold, bevinden zich echter in een huis, kantoorpand of loods op een afgelegen industrieterrein. Toch wordt ook nog regelmatig gekozen voor een ruimte in een bedrijf waar gewoon klanten over de vloer komen. Deze zomer vond de politie in Tilburg tweehonderd planten in de kelder van een buurtsuper aan de Korvelseweg.

Boven een winkel in het centrum van Zundert werd dit jaar een plantage gevonden. Ook in ruimtes van sportscholen is geprobeerd om wiet te verbouwen. Bij Beefit in Zevenbergen en een sportschool in Valkenswaard kwamen plantages aan het licht.

Ook een garagebedrijf in Tilburg bedacht een creatieve deur naar een verscholen kweekruimte. Onder een hefbrug op de werkplaats, waarmee de monteur onder een auto kan kruipen, werd een geheim luik gevonden. Zo'n 750 planten stonden in de krappe ruimte op elkaar gestouwd.

Onder de garagevloer zat een hennepkwekerij. (Foto: Toby de Kort) vergroot

