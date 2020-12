Onderzoek naar vuurwerkbom bij huis van burgemeester zit muurvast

De voordeur van het huis van de burgemeester werd opgeblazen (foto: Politie) vergroot

Het onderzoek naar de vuurwerkbom bij het huis van burgemeester Steven Adriaansen van de gemeente Woensdrecht verloopt 'moeizaam'. "Er zijn, zoals vaak in dit soort zaken, nauwelijks sporen. Er is sprake van een klap, dan is het over en de dader is gevlogen", zegt een woordvoerder van de politie woensdag. Dat het onderzoek moeizaam verloopt, is voor de politie reden om nu aan de hand van twee concrete vragen opnieuw de hulp van het publiek in te roepen.

Sandra Kagie Geschreven door

Eerder werd in bijvoorbeeld het programma Opsporing Verzocht al aandacht besteed aan de zaak.

De politie denkt dat de explosie is veroorzaakt door illegaal zwaar vuurwerk met de kracht van een handgranaat. Om wat voor vuurwerk het precies gaat, heeft de politie nog niet kunnen achterhalen. Daarom heeft ze de volgende vragen:

Welk (illegaal) vuurwerk kan een explosie van deze omvang (kracht van handgranaat) veroorzaken?

Waar kun je dit (illegaal) vuurwerk in West-Brabant kopen?

Auto van oprit geblazen

De politie beaamt dat het hier gaat om 'opvallende' vragen aan het publiek. "Toch hopen we dankzij deze vragen nieuwe tips binnen te krijgen. Hopelijk de gouden tip waarmee we de zaak kunnen oplossen", zegt een woordvoerder.

De explosie in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 november bij het huis van de burgemeester in Hoogerheide had zoveel kracht dat zijn auto van de oprit werd geblazen. Ook kwamen plafondplaten naar beneden. Er wordt uitgegaan van een gerichte actie.

Beelden?

Of de politie inmiddels beelden heeft gekregen uit de buurt waarop een verdachte of verdachten te zien zijn, wil ze in het belang van het onderzoek nog niet kwijt. Eerder werd hier wel specifiek om gevraagd.

Dit zei de burgemeester eerder over de aanslag:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.