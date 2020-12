Burgemeester over aanslag met vuurwerkbom: 'Wat ik heb meegemaakt, was bijzonder heftig'

Burgemeester Steven Adriaansen. vergroot

Vier dagen na de brutale aanslag met een vuurwerkbom op zijn huis, doet burgemeester Steven Adriaansen van Woensdrecht zijn verhaal. Hij is overladen met steunbetuigingen en dat doet hem zichtbaar goed. "Echt gaaf dit, super mooi."

De doorgaans bescheiden burgemeester werd dit weekend plotseling zelf onderwerp in het nieuws. Zaterdagnacht raakte zijn huis in Hoogerheide zwaar beschadigd door een vuurwerkbom. “Ik ben enorm geschrokken. Langzaam maar zeker kom ik de schrik weer een beetje te boven, maar wat ik meegemaakt heb was bijzonder heftig. Uit het niets een enorme donderknal en explosie. Gelukkig is er geen brand uitgebroken want dan hadden de gevolgen nog veel ernstiger kunnen zijn.”

In de video doet burgemeester Steven Adriaansen zijn verhaal:

Sinds de aanslag is de burgemeester overladen met steunbetuigingen. Op zijn bureau staan de kaarten en bloemen. “Maar ik heb ook honderden berichtjes gehad. Van heinde en verre omdat het natuurlijk ook landelijk nieuws was. Dat varieert van de buren tot aan de ministers. Het is hartverwarmend.”

"Het is mooi om hier te wonen, zo ken ik de gemeente Woensdrecht ook."

“Wat ik heb gegeven aan Woensdrecht krijg ik nu ik een veelvoud terug. Ik ben overdonderd door de warmte. Zo hebben buurtbewoners geld ingezameld voor een heel mooi pakket dat werd afgeleverd. Drie deuren verderop bij mij zit een eigenaar van een timmerbedrijf. Hij heeft er zondag nog een deur in gezet.”

Behulpzaam

De burgemeester vervolgt: “Iedereen biedt ook overnachtingen aan mocht ik al angstig zijn. Dat is zo lief en aardig. Wanneer ik op alle verzoeken in zou gaan dan heb ik tot in april een slaapplek. Het is mooi om hier te wonen, zo ken ik de gemeente Woensdrecht ook.”

Een van de vele kaartjes die Steven Adriaansen de afgelopen dagen kreeg (foto: Erik Peeters). vergroot

Volgens Adriaansen was de aanslag een gerichte actie. Wie erachter zit? De burgemeester heeft geen idee. Hij werd niet bedreigd en hij heeft ook geen vijanden. “Dit heeft niks met een kwajongensstreek te maken. De grenzen zijn hier ver overschreden. Je realiseert je dat je als burgemeester dan ook kwetsbaar wordt. We moeten afwachten wie hier verantwoordelijk voor is. Ik vertrouw op het onderzoek.”

Adriaansen laat zich niet uit het veld slaan door de aanslag. “Bestuurders moeten hun werk kunnen blijven doen. Door intimidatie verander ik echt niet van standpunt. Wat dat betreft was de actie gericht tegen de verkeerde persoon.”

Steven Adriaansen. vergroot

