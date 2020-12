Raadsleden blij met aanpak van vuurwerkterreur in Roosendaal: 'Kordaat en daadkrachtig'

Jongeren terroriseerden Roosendaal met vuurwerkbommen. (foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

De termen 'kordaat' en 'daadkrachtig' vielen donderdagavond regelmatig tijdens de extra gemeenteraadsvergadering over de recente vuurwerkoverlast in Roosendaal. Volgens de raadsleden heeft burgemeester Han van Midden veel ellende voorkomen door snel en doorstastend in te grijpen toen het onlangs uit de hand liep in de wijken Langdonk en Kalsdonk.

Volgens de burgemeester was er sprake van een project X-achtige situatie waarbij social media een gevaarlijke rol speelden. "Het leek op een gegeven moment op een soort roadshow waarbij mensen naar Roosendaal kwamen om te kijken wat hier gebeurde. En ze kwamen hier naar toe om te rellen", aldus de burgemeester. Daarnaast waren het vuurwerkverbod en het gebrek aan 'çorrigerend vermogen' in de wijken volgens Van Midden van invloed op het geweld.

Eind november terroriseerden jongeren dagenlang de stad met vuurwerk en brandstichtingen. Met name de wijken Langdonk en Kortendijk moesten het ontgelden. Een groep van 150 tot 200 jongeren bestookten de buurt met illegale mortieren en zelfgemaakte vuurwerkbommen. Bij het kat en muis spel met de politie gingen een bouwkeet, een jongerenkiosk en een auto in vlammen op.

Burgemeester Han van Midden kondigde een noodverordening af voor de wijken waar het erg onrustig was. Ook werd preventief gefouilleerd. Op de laatste avond van de rellen, bleek een grote groep jongeren niet afkomstig uit Roosendaal. Ze kwamen zelfs uit andere delen van het land en zelfs uit België. Meerdere personen werden gearresteerd. Daarnaast is volgens de politie de identiteit van zo'n 70 personen die voor de overlast zorgden, bekend. Vorige week keerde de rust weer terug in de stad.

"Ze hebben verlofuren opgegeven om de overlast aan te pakken"

Han van Midden kreeg hiervoor de complimenten, maar hijzelf prees ook de rol van de politie en brandweer. "Ze hebben verlofuren opgegeven om de overlast aan te pakken." Maar ook de ouders en de scholen die de jongeren hebben aangesproken op hun gedrag verdienen volgens Van Midden een pluim.

Oud en Nieuw

Tijdens het debat bleek er ook zorg over de komende oudejaarsavond. Volgens Han van Midden blijven hij de politie alert. "Ik denk dat er nog behoorlijk wat vuurwerk afgestoken zal worden. We zijn overdag bezig om de raddraaiers die bij ons bekend zijn te benaderen. We proberen in gesprek te komen om te kijken of we afspraken kunnen maken over oud en nieuw. Anders kunnen binnen anderhalf uur optuigen wat nodig is", aldus de burgemeester.

De ingelaste raadsvergadering was op initiatief van de PvdA-fractie. Voorman Paul Klaver opperde om eens goed te kijken naar een project in Rotterdam-Zuid. Door samenwerking van woningcorporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en openbaar ministerie worden in de havenstad achterstanden in wijken aangepakt.

Investeren

Ook andere fracties willen dat er meer geïnvesteerd wordt in de wijken en het jongerenwerk. Volgens burgemeester Han van Midden worden er al goede initiatieven genomen in de stad. Daarnaast wil hij in gesprek met het ministerie van binnenlandse zaken over een project voor de verbetering van deleefbaarheid in wijken. Daarvoor komen nu in 15 steden 16 wijken in aanmerking. Wat betreft de jongeren zijn zij volgens Van Midden vooral ook zelf aan zet hoe zij hun situatie willen verbeteren. .

Op de vraag of er nog iets voor jongeren georganiseerd wordt, temperde hij de verwachting. "Dat is ongelooflijk lastig. Het aantal besmettingen blijft hoog. We moeten daarom voorzichtig zijn in wat we toelaten. Dus alles wat binnen de kaders mogelijk is maar zeker geen vuurwerkshow."



