Bredase scholen mogen kinderen thuis laten blijven als leraar zich in het weekend ziekmeldt

De 28 scholen van de Bredase scholengemeenschap INOS, mogen er tot 1 februari 2021 voor kiezen in het weekend geen vervanging te regelen als er een leraar ziek is. Ouders krijgen dan te horen dat leerlingen op maandag thuis mogen blijven.

De maatregel wordt genomen vanwege toenemende besmettingen en hoog ziekteverzuim onder leraren in verband met het coronavirus. “Directeuren geven aan dat de bezetting steeds lastiger te realiseren is. Ondanks het feit dat er sneller kan worden getest, zorgen de toename in besmettingen en de reguliere winterverkoudheid/griep voor veel uitval. Vooral bij meldingen in het weekend zorgt dit voor extra werkdruk”, aldus de scholengemeenschap in een brief naar ouders.