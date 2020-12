Coronanieuws: dodental stijgt tot boven de 10.000, extra overleg kabinet over stijgende besmettingen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van al het nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Zondag een extra Catshuisoverleg

In onze provincie steeg het aantal coronabesmettingen vrijdag naar 1404, dat zijn er 37 meer dan donderdag.

Er liggen 292 mensen in Brabant in het ziekenhuis.

Brabantse ziekenhuizen vragen personeel of ze kerstverlof willen inleveren.

Er liggen 297 mensen in Brabant in het ziekenhuis.

12.15 Ziekenhuiscijfers

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 39 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal liggen er nu 297 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie.

Het afgelopen etmaal zijn vier patiënten overleden. 38 coronapatiënten mochten het ziekenhuis verlaten en drie mensen zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

11.41 - Extra persconferentie dinsdag

Waarschijnlijk wordt dinsdag een extra persconferentie gehouden naar aanleiding van het Catshuisoverleg van zondag. Dat meldt de NOS. Het kabinet komt morgen toch weer bij elkaar om te overleggen over het toenemende aantal besmettingen in Nederland.

10.58 - Verschillen tussen mannen en vrouwen te weinig onderzocht

Verschillen tussen mannen en vrouwen blijven onderbelicht in onderzoeken naar mogelijke medicijnen tegen het coronavirus. Dat stellen onderzoekers van het Maastricht UMC+ vast na een analyse van dertig studies. Volgens de wetenschappers is een dergelijke 'one-size-fits-all'-benadering niet meer van deze tijd en kan sekse juist van invloed zijn op het ziekteverloop en herstel van een coronapatiënt.

10.46 - Extra overleg kabinet

Een groot deel van het kabinet komt zondag voor een extra corona-overleg bijeen in het Catshuis, laat een woordvoerder weten. Aanleiding daarvoor is het stijgende aantal besmettingen met het coronavirus de afgelopen week.

Bij het overleg zullen de meest bij de coronacrisis betrokken bewindspersonen aanwezig zijn. Ze zullen zich laten bijpraten door deskundigen zoals RIVM-directeur Jaap van Dissel. Ze zullen mogelijk strengere maatregelen bespreken om de verspreiding in te kunnen dammen.

10.26 - Vaker agressie in het ziekenhuis

Demi van Uden (24) en Romy van Nunen (21) hebben het steeds lastiger in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De verpleegkundigen zorgen samen voor heel zieke coronapatiënten, maar krijgen ondertussen ook steeds meer te maken met agressie van bezoekers.

De tweede coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinie om de COVID-patiënten zo goed mogelijk te helpen. Voor Omroep Brabant houden zes van hen een videodagboek bij. Dit zijn hun verhalen.

10.25 - Corona én de vogelgriep in Someren

Het vogelasiel in Someren zou eigenlijk dolgelukkig moeten zijn. Na zeven jaar strijd omdat een buurtbewoner bezwaar maakte, staat er een spiksplinternieuw onderkomen: twee keer zo groot met plaats voor 3500 dieren per jaar. De vrijwilligers kunnen nu ook kleinere zoogdieren opvangen. Maar het asiel heeft een moeilijk jaar door corona, maar ook door de vogelgriep.

08.09 - RIVM: komende dagen worden spannend

Het wordt spannend wat het aantal coronabesmettingen de komende dagen gaat doen. Er is de laatste tijd sprake van een forse stijging van het aantal besmettingen. Maar het is volgens de kabinetsadviseurs van het RIVM niet helemaal duidelijk waar die vandaan komt, zeggen ze in een interview met de NOS. De stijging is mogelijk een tijdelijk effect van de winkeldrukte met Black Friday in de week voor Sinterklaas. Als dat niet zo blijkt te zijn en het aantal besmettingen blijft verder toenemen, lijken nieuwe maatregelen onvermijdelijk.

06.52 - Zorginstelling vraagt bewoners niet naar familie te gaan met kerst

Zorginstelling Avoord met locaties in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert, vraagt haar bewoners om de komende feestdagen niet op familiebezoek te gaan. Maar in plaats daarvan 'binnen de mogelijkheden van hun appartement/kamer en de geldende coronaregels de feestdagen te vieren. We doen er daarbij alles aan om het binnen onze locaties zo fijn mogelijk te maken voor al onze bewoners'.

Bewoners die toch bezoekje brengen aan hun kinderen of kleinkinderen worden bij terugkomst drie keer getest op het coronavirus en wordt er met ze bekeken hoe ze twee weken na het bezoek buiten de deur zo min mogelijk buiten hun kamer komen of meedoen met activiteiten.

06.20 - Antidopingbureau WADA checkt coronavaccins op verboden middelen

Sporters hoeven niet bang te zijn voor een dopingschorsing als gevolg van inenting met een coronavaccin. Het mondiale antidopingbureau WADA houdt scherp in de gaten welke ingrediënten er zitten in de vaccins die op de markt komen. WADA belooft alle dopingcontroleurs direct op de hoogte te stellen als in een vaccin een middel wordt gevonden dat op de lijst van verboden producten staat. In dat geval kan een sporter die zich heeft laten vaccineren namelijk positief testen.

06.18 - Werkgevers houden hun thuiswerkers in de gaten

Leidinggevenden controleren sinds de coronacrisis hun werknemers vaker met zogeheten monitoring software. Dat blijkt volgens Trouw uit een enquête van softwarevergelijkingsplatform GetApp. Daarmee kunnen ze bepaalde informatie van bedrijfsapparatuur, zoals een laptop, aflezen. Bijna 40 procent van de ondervraagde werkenden wordt op afstand in de gaten gehouden door de baas. Voor 22 procent van de werknemers is het controleren begonnen tijdens de coronacrisis, meldt GetApp.

06.16 - Gommers kritisch over coronabeleid

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en lid van het Outbreak Management Team (OMT), is zeer kritisch over de corona-aanpak. "We hebben heel hard gewerkt, ons best gedaan. Maar het testbeleid had beter gemoeten, we keken met te smalle blik naar de crisis, ook binnen het OMT. De landelijke patiëntenspreiding werkt knudde", zegt hij in een interview met het AD.

06.14 - Dodental in Nederland stijgt tot boven de 10.000

Het officiële dodental door de corona-uitbraak in Nederland stijgt tot boven de 10.000. Die grens wordt vermoedelijk op zaterdag gepasseerd, en anders op zondag. Bovendien zal het aantal positieve tests waarschijnlijk zaterdag uitkomen boven de 600.000.

Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn 9967 sterfgevallen geregistreerd. De laatste weken komen er gemiddeld ongeveer 50 sterfgevallen per dag bij. Dit zijn alleen de mensen bij wie het virus is vastgesteld en die als gevolg daarvan zijn overleden. Het werkelijke dodental zal hoger liggen, omdat er ook mensen aan het virus zijn overleden zonder dat ze ooit zijn getest.

