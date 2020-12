Coronanieuws: 'Meer vrijheiden als je bent ingeënt tegen corona'

Ingeënt, dan meer vrijheden? (foto: archief). vergroot

Ook deze vrijdag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Hans Janssen & Janneke Bosch Geschreven door

De hoofdpunten:

1901 nieuwe besmettingen in Brabant.

De afgelopen week raakten in Brabant 8821 mensen besmet met het coronavirus, landelijk 58.412.

In Brabant lagen donderdag 357 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 14 meer dan woensdag.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

8.52 - Bewoners Vitalis in quarantaine als ze kerst buiten de deur vieren

Bewoners van instellingen die vallen onder zorgorganisatie Vitalis in Eindhoven wordt afgeraden om bij familie kerst en/of oud en nieuw te gaan vieren. Mochten ze dat wel gaan doen, dan moeten ze na terugkomst twee weken verplicht in quarantaine op hun kamer. Wel mag er dan contact met de familie zijn.

LEES OOK: Bewoners Vitalis moeten twee weken in quarantaine als ze feestdagen elders vieren

8.47 - Burgemeester Drimmelen waarschuwt jeugd met brief

De gemeente en politie in Drimmelen hebben brieven rondgebracht bij overlastgevende jeugd in Terheijden en Lage Zwaluwe. Burgemeester Kok wil voorkomen dat de jongeren ook overlast gaan veroorzaken bij de komende jaarwisseling. Met een waarschuwingsbrief wil de burgemeester de jeugd vast op andere gedachten brengen.

Wachten op privacy instellingen...

8.45 - Tekort aan stageplaatsen

In veel sectoren moeten er snel meer stageplekken komen. De stagenood onder studenten wordt steeds gr oter. Dat stellen CNV Vakmensen en het Interstedelijk Studenten Overleg (IOS), die er veel meldingen over binnenkrijgen. Beide organisaties roepen werkgevers dringend op snel met plekken te komen. Dat is ook in het belang van werkgevers, stellen ze.

De coronacrisis zorgt voor een structureel tekort aan stageplaatsen. Het gebeurt dat studenten meer dan honderd sollicitaties moeten versturen, voordat ze een stageplek vinden.

8.19 - Holland Casino schrapt banen

Holland Casino gaat banen schrappen in verband met de coronacrisis. Het staatsgokbedrijf werkt aan een reorganisatie en daarbij is het volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën niet mogelijk om gedwongen ontslagen te voorkomen.

Hoeveel banen er precies zullen verdwijnen is nog niet duidelijk. Volgens De Telegraaf staan er zeker honderden banen op de tocht. In totaal werken er bij Holland Casino ongeveer 4000 mensen.

8.11 - ANWB verwacht geen drukte op de weg, ondanks kerstvakantie

Hoewel veel mensen vrijdagmiddag beginnen aan de kerstvakantie, verwacht de ANWB in tegenstelling tot bij andere vakanties niet dat de wegen vollopen door de lockdown. De ANWB ziet dat de wegen sinds dinsdagmiddag rustig zijn, ook rondom drukke punten bij Rotterdam en Den Haag. "Het begint steeds meer te lijken op de eerste lockdown", zegt Cees Quaks van de ANWB.

Alle scholieren zitten sinds woensdag al thuis vanwege de strenge lockdown. Voor een deel betekende dat een vervroegde kerstvakantie, anderen kregen online les. Veel ouders beginnen nu ook aan hun vakantie, maar ondanks hotelboekingen en afgehuurde huisjes verwacht de ANWB geen vakantiedrukte.

8.05 - Vorige week zo'n 450 meer mensen overleden dan in een periode zonder corona

Vorige week zijn naar schatting 3550 mensen overleden, 450 meer dan gebruikelijk voor deze periode van het jaar. Vergeleken met een week eerder stierven er ongeveer 50 mensen meer, meldt het CBS.

In de winter komen altijd meer mensen te overlijden, maar de sterfte is de afgelopen maanden hoger dan gebruikelijk. Het statistiekbureau merkte eerder op dat de hogere sterfte samenvalt met de tweede golf van de corona-epidemie in Nederland.

In Brabant zijn er naar schatting 601 mensen overleden vorige week, blijkt uit de cijfers van het CBS. Ter vergelijking: in dezelfde week vorig jaar zijn er 467 mensen gestorven.

Wachten op privacy instellingen...

7.30 – Meldpunt voor problemen na annuleren

Veel vakanties en reizen zijn geannuleerd of omgeboekt sinds de uitbraak van het coronavirus. Daarbij hielden reisaanbieders zich niet altijd aan de regels. Om duidelijk te krijgen welke problemen er nu nog zijn, is de Consumentenbond een meldpunt begonnen. Ook positieve reacties zijn welkom.

De belangenorganisatie kreeg sinds het begin van de coronacrisis ‘vele honderden’ klachten over luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties, vakantieparken en boekingswebsites. Sommige aanbieders dwongen consumenten om vouchers te accepteren of ze betaalden geld van geannuleerde vluchten niet op tijd terug. Soms ook werd niet de hele reissom vergoed, of werden bij het omboeken onterecht kosten berekend. Klantenservices waren bovendien vaak slecht, of helemaal niet bereikbaar.

7.15 – ‘Ingeënt, dan meer vrijheden’

Veel Nederlanders zijn er voorstander van om mensen die zich hebben laten vaccineren meer vrijheden te geven. Dat komt naar voren uit onderzoek onder 1640 Nederlanders. De studie is uitgevoerd door wetenschappers van de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, RIVM, Universiteit Maastricht en Roskilde University.

"73 procent van de ondervraagden was voor de optie waarin mensen die een vaccin hebben gehaald een vaccinatiebewijs krijgen, waarmee zij op bepaalde plaatsen mogen blijven komen, wanneer er in hun regio een uitbraak van het virus is", zegt een onderzoeker aan de TU Delft. Hierbij gaat het onder meer om winkels, horeca, verpleeghuizen, fitnesscentra en het openbaar vervoer. Mensen die niet gevaccineerd zijn, zouden tijdens een uitbraak op die plekken mogen worden geweigerd.

7.10 – België overweegt maatregelen

België denkt na over maatregelen om te voorkomen dat grote aantallen Nederlanders de grens oversteken om er te gaan winkelen. De kwestie staat op de agenda van de leiders van de zes Belgische regeringen die vrijdagmiddag bij elkaar komen. Maar een sluiting van de grens met Nederland is ‘zo'n vergaande maatregel’ dat die tot dusver ‘niet aan de orde’ was, zei het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken eerder. Al kan dat wel snel veranderen, merkte het ministerie ook op.

6.50 - Banken verstrekten al ruim 30 miljard

Banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis in Nederland voor 33 miljard euro aan steun verleend aan consumenten en bedrijven. Het gaat daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Hierop deden 172.000 bedrijven en 37.000 particuliere bankklanten een beroep, zo meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Ruim 37.000 consumenten maakten gebruik van een betaalpauze. Zo konden ze bijvoorbeeld de aflossing van hun hypotheek of een andere lening tijdelijk uitstellen als ze door de coronapandemie in financiële nood kwamen. In de meeste gevallen ging het om uitstel van aflossingen tussen de één en drie maanden.

6.30 - 'Mondkapje geen reden voor uitzondering'

Longartsen maken zich zorgen om patiënten die vanwege een uitzonderingsregel geen mondkapje dragen. Leon van den Toorn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, waarschuwt dat dit extra levens kan kosten. Niet alleen onder deze kwetsbare patiënten, maar ook in hun omgeving. Dat verklaart Van den Toorn in het Algemeen Dagblad.

Ruim een miljoen Nederlanders heeft een chronische longaandoening. "Al die mensen kunnen nu denken: oké, fijn, ik print een uitzonderingskaartje uit en ga naar de supermarkt", aldus Van den Toorn, die geen voorstander is uitzonderingsverklaringen. "Zie het als de veiligheidsgordel in de auto, die zit ook niet lekker maar moet je wel om."

5.40 - 'Geen grote kerstvakantiedrukte'

Hoewel veel mensen vrijdagmiddag beginnen aan de kerstvakantie, verwacht de ANWB in tegenstelling tot bij andere vakanties niet dat de wegen vollopen door de lockdown. De ANWB ziet dat de wegen sinds dinsdagmiddag rustig zijn, ook rondom drukke punten bij Rotterdam en Den Haag. "Het begint steeds meer te lijken op de eerste lockdown", zegt Cees Quaks van de ANWB.

Alle scholieren zitten sinds woensdag al thuis vanwege de strenge lockdown. Voor een deel betekende dat een vervroegde kerstvakantie, anderen kregen online les. Veel ouders beginnen nu ook aan hun vakantie, maar ondanks hotelboekingen en afgehuurde huisjes verwacht de ANWB geen vakantiedrukte. Ook Edwin Gerritsen van de ANWB ziet dat het laatste dagen rustig is. "Eerder leverde bezoek aan winkelcentra 's middags nog drukte op, maar dat is nu helemaal weg natuurlijk. Er ontstaat nu eigenlijk alleen file door een ongeluk of pechgeval."

5.00 - Verzekeraars zetten zich schrap

Verzekeraars verwachten door de coronacrisis een toename van het aantal mensen met betalingsproblemen als de overheid de coronasteunmaatregelen gaat afbouwen. Daarom komt de sector met oplossingen voor mensen met problematische schulden. Dat melden het Verbond van Verzekeraars, schuldhulpverlener de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) en verzekeraar De Vereende.

Volgens het Verbond leidt de coronacrisis op dit moment niet tot extra betalingsproblemen bij verzekeringen, maar bereidt de sector zich daar wel op voor. "We verwachten meer mensen met betalingsproblemen als bijvoorbeeld de steun aan zzp'ers wegvalt, of als nog meer mensen hun baan kwijtraken. Ook wordt nog een hausse aan faillissementen verwacht volgend jaar", aldus een woordvoerder.

4.00 - Kamerleden blijven vergadertijgers

Hoewel de coronacrisis ook het werk in de Tweede Kamer voor enige tijd grotendeels platlegde, werd er dit jaar bijna net zo vaak gedebatteerd als in 2019. Dit jaar waren er 1605 overleggen met het kabinet, vorig jaar waren dat er twee minder. En hoewel de Kamer de werkwijze aanpaste vanwege corona, werden toch nog 341 fysieke debatten gehouden in de plenaire zaal. Dat zei Kamervoorzitter Khadija Arib donderdagnacht na afloop van waarschijnlijk het laatste Kamerdebat dit jaar, dat over de vaccinatiestrategie ging.

Verder is het dit jaar volgens Arib ‘helemaal uit de hand gelopen’ wat betreft moties. Met maar liefst 4323 is het record van vorig jaar verbroken. Toen waren het er ruim 4000.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.