Coronanieuws: 'Nederlander moet negatieve test tonen voor reis naar België'

Ook deze vrijdag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

1901 nieuwe besmettingen in Brabant.

De afgelopen week raakten in Brabant 8821 mensen besmet met het coronavirus, landelijk 58.412.

In Brabant lagen vrijdag 354 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 3 minder dan donderdag.

19.22 - AH sluit ophaalpunten Bol.com

Supermarktketen Albert Heijn heeft de afgelopen week zestig van de in totaal negenhonderd ophaalpunten voor pakketten van bol.com gesloten, meldt een woordvoerder van Albert Heijn. Het werd te druk bij de servicebalies van winkels in met name grote steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

"Daar ontstonden onveilige situaties vanwege lange rijen bij de servicebalies."

18.50 - 'Nederlander moet negatieve test tonen voor reis naar België'

Nederlanders en andere buitenlanders moeten een recente negatieve uitslag van een coronatest laten zien als ze naar België willen komen. Dat hebben de Belgische autoriteiten vrijdag besloten, meldt persbureau Belga op gezag van ingewijden.

België vreest een grote toestroom van Nederlanders die bij de zuiderburen willen winkelen omdat de meeste winkels in Nederland hebben moeten sluiten.

18.10 - Eerste coronavaccins zijn voor mensen in regio Midden- en Noordoost-Brabant

Inwoners van Midden- en Noordoost-Brabant krijgen straks als één van de eersten in Nederland een coronavaccin, zo werd vrijdag bekend. De GGD Hart voor Brabant zit bij de eerste drie regio's in Nederland waar gevaccineerd gaat worden.

16.34 - Drukte bij Beekse Bergen

Er is grote vraag naar een lockdown tussen de giraffen. Het aantal boekingen voor een midweek op het Safari Resort Beekse Bergen is voor de eerste week van januari verdrievoudigd ten opzichte van een jaar eerder.

Het gaat hierbij vooral om gezinnen met kinderen tot en met twaalf jaar.

16.33 - Dirigent kerstmatinee uitgeschakeld

De traditionele kerstmatinee van het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam wordt onverwacht gedirigeerd door de Fin Klaus Mõkelõ (24). De Italiaanse dirigent Fabio Luisi, die aanvankelijk op de bok zou staan, is positief getest op het coronavirus en gaat in quarantaine. Er is nog meer tegenslag. Tenor Piero Pretti heeft eveneens moeten afzeggen wegens ziekte, overigens niet veroorzaakt door het coronavirus.

16.32 - Extra geld voor laptops leerlingen

Het kabinet trekt 15 miljoen euro uit voor extra laptops en tablets, die kinderen op de basis- en middelbare school kunnen gebruiken voor thuisonderwijs. Van het geld kunnen zo'n 60.000 apparaten worden aangeschaft, meldt het Ministerie van Onderwijs.

De laptops en tablets zijn vanaf begin januari beschikbaar. Schoolbesturen kunnen vanaf 22 december tot en met 15 januari een aanvraag indienen. Er wordt een eigen bijdrage verwacht van 25 procent, schrijft het ministerie.

16.10 - Grote steden organiseren vuurwerk-inleveracties wegens verbod

Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht komen wegens het tijdelijke landelijk vuurwerkverbod met een vuurwerk-inleveractie. Mensen kunnen tot 25 kilo vuurwerk inleveren, zonder dat ze daarvoor een boete of strafblad krijgen.

Na de invoering van het landelijk verbod is het bezit van vuurwerk illegaal. Ook thuis bewaren mag niet. Bezit kan beboet worden en zelfs leiden tot een strafblad. Daarom vinden de burgemeesters van de grote steden dat inleveren zonder consequenties mogelijk moet zijn.

16.06 - Grapperhaus geen voorstander van voordelen bij 'vaccinatiebewijs'

Justitieminister Ferd Grapperhaus vindt het geen goed idee als mensen bij het tonen van een 'vaccinatiebewijs' bepaalde voordelen krijgen, zoals toegang tot de horeca. "Het uitgangspunt is niet dat we met allerlei verschillen gaan werken", zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

Belangrijker vindt hij het in te zetten op het overtuigen van mensen, in plaats van meteen te beginnen met 'dwang en drang'. Hij was dan ook blij toen hij zag dat inmiddels 70 procent van de bevolking bereid is zich te laten vaccineren. Eerder was dat nog 60 procent.

15.34 - Honderden pakketpunten gaan alsnog dicht

Honderden winkels met een pakketpunt gaan de komende dagen alsnog dicht. Zowel Primera als Audax, eigenaar van Bruna, AKO en The Read Shop, sluit het merendeel van de winkels. Dat meldt de NOS. De winkels mogen openblijven tijdens de lockdown van de overheid, maar mogen geen producten verkopen.

Iemand die een pakket ophaalt in de winkel, moet zijn kraslot of tijdschrift vervolgens bij de supermarkt verderop kopen. "Dat leidt tot vervelende situaties in de winkels", laat een woordvoerder van Audax weten. "Het is niet aan mensen uit te leggen dat ze wel postzegels mogen kopen maar geen ansichtkaart. Dat leidt tot onbegrip. Daarnaast is het economisch ook niet aantrekkelijk zo om open te blijven."

15.19 - 1837 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn maar liefst 1837 nieuwe besmettingen geteld. Dat zijn er 63 minder dan gisteren. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM.

14.42 - 'Meerderheid senioren wil coronaprik'

Een meerderheid van de senioren, namelijk 68 procent, is van plan zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, zegt seniorenorganisatie KBO-PCOB op basis van onderzoek onder 1650 ouderen. "Dit onderzoek laat duidelijk zien dat ook senioren verder willen. We willen weer op pad, onze naasten zonder zorgen weer kunnen knuffelen", aldus directeur Marcel Sturkenboom.

Bijna een kwart (24 procent) twijfelt nog en 8 procent begint er niet aan. Dat is uit angst voor bijwerkingen, maar ook omdat men zich anders ook nooit heeft laten vaccineren. Ruim 60 procent vertrouwt de overheid en de makers, 9 procent heeft het er niet op. Een derde van de senioren mist nog wel allerlei informatie over het coronavaccin en de vaccinatie, zoals over bijwerkingen, zeker in samenhang met kwalen, en procedures.

13.56 - Coronavaccins opgeslagen in Oss

De coronavaccins en bijbehorende medische hulpmiddelen worden opgeslagen bij het bedrijf Movianto in Oss. De gemeente Oss meldde vrijdag dat het ministerie van VWS heeft gekozen voor die locatie op het bedrijventerrein Vorstengrafdonk. De gemeente stelt dat de keuze op Movianto is gevallen omdat dit "een hooggekwalificeerd logistiek bedrijf is dat gespecialiseerd is in opslag en vervoer van geneesmiddelen".

Het bedrijf heeft ervaring met opslag en transport voor een vaccinatieprogramma omdat het jaarlijks de landelijke griepvaccinatie verzorgt, aldus de gemeente. De eerste vaccinatie tegen het coronavirus in Nederland vindt plaats op 8 januari, mits het Europees geneesmiddelenbureau EMA het vaccin van Pfizer en BioNTech volgende week goedkeurt.

13.32 - Schoonheidsspecialisten vragen om extra coronasteun

Schoonheidsspecialisten vragen om meer financiële noodsteun vanwege de nieuwe coronasluitingen. Brancheorganisatie Anbos benadrukt in een noodbrief aan de overheid dat de kerstperiode voor schoonheidsspecialisten normaal de drukste tijd van het jaar is en dat de beroepsgroep daarom hard wordt getroffen.

"Door het sluiten van de contactberoepen zal er nu echt meer noodsteun vanuit de overheid nodig zijn", aldus de organisatie waarbij circa 4500 schoonheidsspecialisten zijn aangesloten. "Juist omdat bedrijven in onze branche nu tijdens deze lockdown geen ophaalpunt mogen inrichten en zelf bezorgen alleen voor de winkelier wordt toegestaan, valt de schoonheidsbranche op meerdere fronten tussen wal en schip."

Volgens Anbos hadden veel schoonheidsspecialisten het al moeilijk door coronamaatregelen eerder dit jaar.

13.25 - Kerstgroet van Communicatie-leraren van Fontys Eindhoven

"Onze docenten zijn zoveel meer dan alleen docenten", schrijft Simone, vierdejaarsstudent Communicatie uit Eindhoven. "Ze zijn door de jaren heen ook echt vrienden en coaches van ons geworden. Altijd tijd voor advies, een kletspraatje of gewoon een bakje koffie in ons studielandschap." De docenten stuurden via de socialkanalen van het Fontys een muzikale kerstgroet. Simone wil dit filmpje een spotlight geven 'zodat de leraren hun positieve licht vanavond door kunnen laten schemeren in de huiskamers van Brabant en wie weet, heel Nederland'. Nou Simone, bij dezen!

12.52 - Aantal IC-bedden opgeschaald

Het aantal ic-bedden in Nederland is inmiddels geleidelijk opgeschaald naar 1233, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is inclusief enkele reservebedden. Opschaling is nodig om de toename van het aantal Covid-patiënten op te vangen.

Normaal zijn er 1050 ic-bedden. Dat aantal kan stapsgewijs worden uitgebreid naar 1150, 1350 en uiteindelijk naar 1750 bedden, maar in dat laatste geval moet worden gestopt met alle andere niet-spoedeisende zorg.

11.43 - Geen straf als je zelf vuurwerk inlevert

Mensen die al vuurwerk in huis hebben, mogen dit straks misschien inleveren bij hun gemeente, zonder dat ze vervolgd worden voor vuurwerkbezit. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb kwam eerder deze week met het idee voor zo'n "generaal pardon". Het kabinet is er enthousiast over en ook het Openbaar Ministerie (OM) werkt mee, zegt justitieminister Ferd Grapperhaus.

Verschillende burgemeesters waren al blij met het voorstel van Aboutaleb en drongen er bij Grapperhaus op aan dit mogelijk te maken. Hij is in gesprek gegaan met de landelijke leiding van het OM en heeft een 'vrijwaring' afgesproken. Het OM zal daarom niet achter vuurwerkbezitters aangaan als zij uit eigen initiatief de pijlen en fonteinen inleveren.

11.39 - 'Nederlanders welkom in Belgische binnensteden'

Nederlanders zijn van harte welkom om in België te komen winkelen, zegt de Belgische detailhandelsorganisatie Comeos. "Als mensen de coronaregels respecteren hebben wij daar geen probleem mee. Of het nou om Nederlanders, Duitsers, Chinezen of Japanners gaat, het kan veilig", zegt Hans Cardyn van Comeos tegen het ANP.

Een klant mag alleen in zijn eentje binnen, met een mondkapje op en voor maximaal dertig minuten. De winkeliers mogen niet meer dan ÚÚn klant per 10 vierkante meter toelaten. "Geen funshoppen", waarschuwt Cardyn.

Vrijdagmiddag buigen de leiders van de zes Belgische regeringen zich over maatregelen om te voorkomen dat grote aantallen Nederlanders in België komen winkelen.

11.37 - Marechaussee haalt actievoerders weg

De marechaussee is begonnen met het wegvoeren van actievoerders van Extinction Rebellion op Schiphol. Tientallen demonstranten blokkeren daar vrijdagochtend twee ingangen. Een dozijn demonstranten is aangehouden. Zij hielden zich niet aan de demonstratievoorwaarden.

De actievoerders hebben zich buiten met een megafoon en spandoeken voor de twee draaideuren van Schiphol Plaza verzameld. Sommige van hen lijmden zich vast aan de glazen wanden van de deuren. Ze kregen van de marechaussee even de tijd om zichzelf los te maken, maar toen ze bleven zitten grepen de handhavers met speciale eenheden in.

11.26 - Videoboodschap van de bisschoppen

De Nederlandse bisschoppen roepen in een video op om vooral thuis Kerstmis te vieren, nu er dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen zijn in de rooms-katholieke kerken. In hun videoboodschap lezen ze het evangelie van de nachtmis voor om iedereen aan te moedigen kerst dit jaar niet over te slaan.

Mensen kunnen kerst dit jaar meevieren via de livestream van hun parochie, of voor de televisie bij KRO-NCRV op NPO2. Op de website vierkerstmis.nl zijn allerlei tips, links en downloads te vinden om mensen een handje te helpen met het vieren van het kerstfeest, waaronder kerstkaarten en een doeboek voor kinderen. "Kerstmis is te belangrijk om niet te vieren", aldus de bisschoppen.

11.16 - 36 nieuwe ziekenhuisopnames in Brabant

In de Brabantse ziekenhuizen zijn in het afgelopen etmaal 36 nieuwe patiënten met een coronabesmetting opgenomen. Dat zijn er veertien minder dan een dag eerder. Er liggen nu 354 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

Er zijn de afgelopen 24 uur 43 mensen ontslagen en zes patiënten overgeplaatst. Zes mensen zijn aan het coronavirus overleden.

10.59 - Actievoerders blokkeren Schiphol

Zo'n dertig actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren vrijdagochtend twee ingangen op Schiphol. De actiegroep is het niet eens met de voorkeursbehandeling die de luchthaven in de coronacrisis zou krijgen.

De actievoerders hebben zich buiten met een megafoon en spandoeken voor de twee draaideuren van Schiphol Plaza verzameld. Sommige van hen hebben zichzelf aan de glazen wanden van de deuren vastgelijmd, met de rug tegen het raam en de handen naar beneden. De marechaussee is in groten getale aanwezig en heeft de demonstratie afgezet.

10.52 - 'Geen extra rechten aan vaccinatiebewijs'

Aan het 'vaccinatiebewijs' waarmee mensen hun eigen gegevens over het coronavaccin kunnen inzien, zijn waarschijnlijk geen extra rechten verbonden. Dat denkt zorgminister Hugo de Jonge. "Dat is niet waar het kabinet nu op inzet." Begin volgend jaar neemt het kabinet een officieel besluit.

Voorlopig houdt De Jonge vast dat er ook geen indirecte vaccinatieplicht moet komen. "Een beloning voor mensen die al gevaccineerd zijn, daar willen we niet voor kiezen", zegt de bewindsman.

10.38 - Activiteiten voor jongeren in lockdown in Tilburg

In Tilburg worden er allerlei activiteiten georganiseerd voor jongeren, om ze een beetje perspectief te bieden in deze lockdown. De activiteiten voldoen allemaal aan de strenge lockdownregels die nu gelden en zijn zowel fysiek op locatie als online. Zo is er bijvoorbeeld een fout kerstfilm-marathon en wordt er samen online games gespeeld. Het programma is opgezet door jongerenorganisatie R-Newt.

10.03 - Blokker laat eigen personeel pakketjes bezorgen

Blokker gaat eigen personeel inzetten om pakketjes bij klanten aan huis af te leveren. Volgens de winkelketen is dat nodig omdat bezorgdiensten als PostNL overlopen. In het distributiecentrum van Blokker staan nog 18.000 pakketjes die PostNL niet heeft opgehaald.

Tegelijkertijd heeft het bedrijf momenteel ruim 4000 medewerkers van winkels en het hoofdkantoor paraat staan om pakketten te bezorgen met hun eigen fiets of auto. Blokker heeft besloten de eigen winkels tijdelijk in te zetten als verdeelcentra om de bezorging van pakjes in goede banen te leiden.

8.52 - Bewoners Vitalis in quarantaine als ze kerst buiten de deur vieren

Bewoners van instellingen die vallen onder zorgorganisatie Vitalis in Eindhoven wordt afgeraden om bij familie kerst en/of oud en nieuw te gaan vieren. Mochten ze dat wel gaan doen, dan moeten ze na terugkomst twee weken verplicht in quarantaine op hun kamer. Wel mag er dan contact met de familie zijn.

LEES OOK: Bewoners Vitalis moeten twee weken in quarantaine als ze feestdagen elders vieren

8.47 - Burgemeester Drimmelen waarschuwt jeugd met brief

De gemeente en politie in Drimmelen hebben brieven rondgebracht bij overlastgevende jeugd in Terheijden en Lage Zwaluwe. Burgemeester Kok wil voorkomen dat de jongeren ook overlast gaan veroorzaken bij de komende jaarwisseling. Met een waarschuwingsbrief wil de burgemeester de jeugd vast op andere gedachten brengen.

8.45 - Tekort aan stageplaatsen

In veel sectoren moeten er snel meer stageplekken komen. De stagenood onder studenten wordt steeds gr oter. Dat stellen CNV Vakmensen en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), die er veel meldingen over binnenkrijgen. Beide organisaties roepen werkgevers dringend op snel met plekken te komen. Dat is ook in het belang van werkgevers, stellen ze.

De coronacrisis zorgt voor een structureel tekort aan stageplaatsen. Het gebeurt dat studenten meer dan honderd sollicitaties moeten versturen, voordat ze een stageplek vinden.

8.19 - Holland Casino schrapt banen

Holland Casino gaat banen schrappen in verband met de coronacrisis. Het staatsgokbedrijf werkt aan een reorganisatie en daarbij is het volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën niet mogelijk om gedwongen ontslagen te voorkomen.

Hoeveel banen er precies zullen verdwijnen is nog niet duidelijk. Volgens De Telegraaf staan er zeker honderden banen op de tocht. In totaal werken er bij Holland Casino ongeveer 4000 mensen.

8.11 - ANWB verwacht geen drukte op de weg, ondanks kerstvakantie

Hoewel veel mensen vrijdagmiddag beginnen aan de kerstvakantie, verwacht de ANWB in tegenstelling tot bij andere vakanties niet dat de wegen vollopen door de lockdown. De ANWB ziet dat de wegen sinds dinsdagmiddag rustig zijn, ook rondom drukke punten bij Rotterdam en Den Haag. "Het begint steeds meer te lijken op de eerste lockdown", zegt Cees Quaks van de ANWB.

Alle scholieren zitten sinds woensdag al thuis vanwege de strenge lockdown. Voor een deel betekende dat een vervroegde kerstvakantie, anderen kregen online les. Veel ouders beginnen nu ook aan hun vakantie, maar ondanks hotelboekingen en afgehuurde huisjes verwacht de ANWB geen vakantiedrukte.

8.05 - Vorige week zo'n 450 meer mensen overleden dan in een periode zonder corona

Vorige week zijn naar schatting 3550 mensen overleden, 450 meer dan gebruikelijk voor deze periode van het jaar. Vergeleken met een week eerder stierven er ongeveer 50 mensen meer, meldt het CBS.

In de winter komen altijd meer mensen te overlijden, maar de sterfte is de afgelopen maanden hoger dan gebruikelijk. Het statistiekbureau merkte eerder op dat de hogere sterfte samenvalt met de tweede golf van de corona-epidemie in Nederland.

In Brabant zijn er naar schatting 601 mensen overleden vorige week, blijkt uit de cijfers van het CBS. Ter vergelijking: in dezelfde week vorig jaar zijn er 467 mensen gestorven.

7.30 – Meldpunt voor problemen na annuleren

Veel vakanties en reizen zijn geannuleerd of omgeboekt sinds de uitbraak van het coronavirus. Daarbij hielden reisaanbieders zich niet altijd aan de regels. Om duidelijk te krijgen welke problemen er nu nog zijn, is de Consumentenbond een meldpunt begonnen. Ook positieve reacties zijn welkom.

De belangenorganisatie kreeg sinds het begin van de coronacrisis ‘vele honderden’ klachten over luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties, vakantieparken en boekingswebsites. Sommige aanbieders dwongen consumenten om vouchers te accepteren of ze betaalden geld van geannuleerde vluchten niet op tijd terug.

7.15 – ‘Ingeënt, dan meer vrijheden’

Veel Nederlanders zijn er voorstander van om mensen die zich hebben laten vaccineren meer vrijheden te geven. Dat komt naar voren uit onderzoek onder 1640 Nederlanders. De studie is uitgevoerd door wetenschappers van de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, RIVM, Universiteit Maastricht en Roskilde University.

"73 procent van de ondervraagden was voor de optie waarin mensen die een vaccin hebben gehaald een vaccinatiebewijs krijgen, waarmee zij op bepaalde plaatsen mogen blijven komen, wanneer er in hun regio een uitbraak van het virus is", zegt een onderzoeker aan de TU Delft. Hierbij gaat het onder meer om winkels, horeca, verpleeghuizen, fitnesscentra en het openbaar vervoer. Mensen die niet gevaccineerd zijn, zouden tijdens een uitbraak op die plekken mogen worden geweigerd.

7.10 – België overweegt maatregelen

België denkt na over maatregelen om te voorkomen dat grote aantallen Nederlanders de grens oversteken om er te gaan winkelen. De kwestie staat op de agenda van de leiders van de zes Belgische regeringen die vrijdagmiddag bij elkaar komen. Maar een sluiting van de grens met Nederland is ‘zo'n vergaande maatregel’ dat die tot dusver ‘niet aan de orde’ was, zei het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken eerder. Al kan dat wel snel veranderen, merkte het ministerie ook op.

6.50 - Banken verstrekten al ruim 30 miljard

Banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis in Nederland voor 33 miljard euro aan steun verleend aan consumenten en bedrijven. Het gaat daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Hierop deden 172.000 bedrijven en 37.000 particuliere bankklanten een beroep, zo meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Ruim 37.000 consumenten maakten gebruik van een betaalpauze. Zo konden ze bijvoorbeeld de aflossing van hun hypotheek of een andere lening tijdelijk uitstellen als ze door de coronapandemie in financiële nood kwamen. In de meeste gevallen ging het om uitstel van aflossingen tussen de één en drie maanden.

6.30 - 'Mondkapje geen reden voor uitzondering'

Longartsen maken zich zorgen om patiënten die vanwege een uitzonderingsregel geen mondkapje dragen. Leon van den Toorn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, waarschuwt dat dit extra levens kan kosten. Niet alleen onder deze kwetsbare patiënten, maar ook in hun omgeving. Dat verklaart Van den Toorn in het Algemeen Dagblad.

Ruim een miljoen Nederlanders heeft een chronische longaandoening. "Al die mensen kunnen nu denken: oké, fijn, ik print een uitzonderingskaartje uit en ga naar de supermarkt", aldus Van den Toorn, die geen voorstander is uitzonderingsverklaringen. "Zie het als de veiligheidsgordel in de auto, die zit ook niet lekker maar moet je wel om."

5.40 - 'Geen grote kerstvakantiedrukte'

Hoewel veel mensen vrijdagmiddag beginnen aan de kerstvakantie, verwacht de ANWB in tegenstelling tot bij andere vakanties niet dat de wegen vollopen door de lockdown. De ANWB ziet dat de wegen sinds dinsdagmiddag rustig zijn, ook rondom drukke punten bij Rotterdam en Den Haag. "Het begint steeds meer te lijken op de eerste lockdown", zegt Cees Quaks van de ANWB.

Alle scholieren zitten sinds woensdag al thuis vanwege de strenge lockdown. Voor een deel betekende dat een vervroegde kerstvakantie, anderen kregen online les. Veel ouders beginnen nu ook aan hun vakantie, maar ondanks hotelboekingen en afgehuurde huisjes verwacht de ANWB geen vakantiedrukte. Ook Edwin Gerritsen van de ANWB ziet dat het laatste dagen rustig is. "Eerder leverde bezoek aan winkelcentra 's middags nog drukte op, maar dat is nu helemaal weg natuurlijk. Er ontstaat nu eigenlijk alleen file door een ongeluk of pechgeval."

5.00 - Verzekeraars zetten zich schrap

Verzekeraars verwachten door de coronacrisis een toename van het aantal mensen met betalingsproblemen als de overheid de coronasteunmaatregelen gaat afbouwen. Daarom komt de sector met oplossingen voor mensen met problematische schulden. Dat melden het Verbond van Verzekeraars, schuldhulpverlener de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) en verzekeraar De Vereende.

Volgens het Verbond leidt de coronacrisis op dit moment niet tot extra betalingsproblemen bij verzekeringen, maar bereidt de sector zich daar wel op voor. "We verwachten meer mensen met betalingsproblemen als bijvoorbeeld de steun aan zzp'ers wegvalt, of als nog meer mensen hun baan kwijtraken. Ook wordt nog een hausse aan faillissementen verwacht volgend jaar", aldus een woordvoerder.

4.00 - Kamerleden blijven vergadertijgers

Hoewel de coronacrisis ook het werk in de Tweede Kamer voor enige tijd grotendeels platlegde, werd er dit jaar bijna net zo vaak gedebatteerd als in 2019. Dit jaar waren er 1605 overleggen met het kabinet, vorig jaar waren dat er twee minder. En hoewel de Kamer de werkwijze aanpaste vanwege corona, werden toch nog 341 fysieke debatten gehouden in de plenaire zaal. Dat zei Kamervoorzitter Khadija Arib donderdagnacht na afloop van waarschijnlijk het laatste Kamerdebat dit jaar, dat over de vaccinatiestrategie ging.

Verder is het dit jaar volgens Arib ‘helemaal uit de hand gelopen’ wat betreft moties. Met maar liefst 4323 is het record van vorig jaar verbroken. Toen waren het er ruim 4000.

