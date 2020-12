Topdrukte bij kappers na uitlekken maatregelen: 'We hebben zelfs personeel uit Utrecht ingevlogen'

Topdrukte bij Kokky's Kapper in Breda (foto: Raoul Cartens) vergroot

Wie geen coronacoupe wil, moet achteraan aansluiten. Sinds het uitlekken van de coronamaatregelen is het gekkenhuis bij veel kappers in onze provincie. "We hebben nog een paar vrije plekken", vertelt een kapster bij Van der Horst Hairstylers in Roosendaal.

Raymond Merkx & Robert te Veele Geschreven door

Ook bij Trend Hairstylers in Etten-Leur is de telefoonlijn continu bezet. Tussen twee klanten door laat Mike weten dat het deze maandag 'volloopt'. "We merken echt dat er vanavond nieuwe maatregelen worden aangekondigd."

"Het is echt vreselijk druk in de kapsalon", zegt kapster Sharona van Pico Bello Haarmode in Roosendaal. "Normaal zijn wij dicht op maandag, maar toen het nieuws over de mogelijke sluiting naar buitenkwam, hebben we meteen de zaak geopend."

Vreselijk

Klanten komen massaal naar de Roosendaalse kapsalon voor een laatste knipbeurt voor de feestdagen. "We gaan door tot twaalf uur vanavond. Maar als je het niet erg vindt ga ik nu verder met het werk", laat ze gehaast weten. Ze baalt er enorm van als ze voor de tweede keer dit jaar de deuren moet sluiten. "Dat is echt vreselijk", vervolgt Sharona.

Bekijk in de video hoe druk Kokky's Kapper in Breda het heeft:

Wendy van Kapsalon Wen Looks Mattter in Made is verdrietig en vindt het klote "We hadden het net van de kerst moeten hebben. Het is nu heel druk en de telefoon blijft maar gaan. We gaan door tot middernacht, want ik heb gehoord dat de maatregelen dan ingaan."

"We hebben hier gelukkig een grote zaak met voldoende ruimte", vervolgt Wendy. "Zo kunnen we veilig werken. We zetten nu alle zeilen bij en hebben zelfs een kapster uit Utrecht ingevlogen."

