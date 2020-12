Grensdorp Essen bereidt zich voor op shoppers uit Brabant: 'Wees voorzichtig'

De grens bij Essen (foto: Raoul Cartens). vergroot

Grensdorpen in België bereiden zich voor op de komst van Brabanders als maandagavond wordt bekendgemaakt alle niet essentiële winkels in Nederland te sluiten. In Essen, buurgemeente van Roosendaal, staan bij de winkels al hekken en zijn er stewards om winkelend publiek gecontroleerd in rijen te laten wachten. “De sluiting in Nederland heeft zeker impact op ons. We kijken of de maatregelen bij de winkels voldoende zijn", zegt burgemeester Gaston van Tichelt tegen Omroep Brabant.

"Het zal hier veel drukker gaan worden", laat de burgemeester weten. Hij heeft maandagmiddag vooruitlopend op de toespraak van premier Rutte al met zijn collega’s en de ondernemers in zijn gemeente overleg gehad hoe er met de nieuwe situatie in Nederland moet worden omgegaan.

“Het omgekeerde van een aantal weken geleden zal gaan gebeuren. We doen een beetje haasje-over.” Van Tichelt doelt op de novembermaand toen de niet-essentiële winkels in België gesloten waren en de Belgen massaal gingen shoppen in Nederland. Daarbij werd het advies van de regering massaal genegeerd.

Hij vreest de komst van de winkelende Brabanders overigens niet. “Ze zijn gewoon welkom in Essen. Mensen zullen voor de feestdagen die eraan komen toch op zoek blijven gaan naar niet-essentiële producten. We zullen de toestroom van het winkelend publiek wel goed in de gaten houden.”

Want al komt er maar een fractie van alle inwoners van Roosendaal (77.000 inwoners) naar het centrum van Essen, dan nog puilt het kleine grensplaatsje al snel uit. “Wees voorzichtig als je hier komt. Houd je aan de regels. En is het te druk, komt dan niet”, is dan ook het devies van de burgemeester. Ook geldt er een quarantaineplicht na langdurig verblijf in België.

De grens met Nederland blijft in tegenstelling tot begin dit jaar gewoon open. Er zal ook niet extra worden gecontroleerd. Daar hebben de ministers van Nederland en België eerder al harde afspraken over gemaakt. “De grens opnieuw sluiten zou ik ook heel erg vinden. We leven in 2021 in Europa. We moeten die grens toch open kunnen houden. Laten we gewoon ons gezond verstand gebruiken”, zegt Van Tichelt.

