Brabantse burgemeesters na aankondiging harde lockdown: 'Het komt er nu op aan'

De drie Brabantse veiligheidsregio's roepen inwoners van onze provincie op vol te houden. "We moeten met zijn allen door de zure appel heen bijten, in de wetenschap dat er licht gloort aan het einde van deze tunnel. Nu wordt er van ons gevraagd er een extra schep bovenop te doen. Het komt er nu op aan."

In de verklaring eren de burgemeesters van Den Bosch, Eindhoven en Tilburg de zorgmedewerkers. "Dag in dag uit zorgen zij voor onze dierbaren, zonder dat zij ook maar de kans hebben gehad om op adem te komen van de eerste golf in het voorjaar. Wat daarbij zorgen baart is de toename van het aantal jonge(re) patiënten in het ziekenhuis. Het virus kan iedereen treffen. De reguliere zorg is in het gedrang, er zijn enorme achterstanden. Het moge duidelijk zijn: de zorg moet ontlast worden, de eindeloze toestroom van patiënten moet stoppen. Nu."