Coronanieuws: harde lockdown aangekondigd, winkels en scholen gaan dicht

Mark Rutte spreekt het volk toe (foto: ANP) vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van al het nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Lockdown tot 19 januari aangekondigd: winkels en scholen dicht .

Alle binnensportlocaties sluiten.

Onderwijs op afstand wordt de norm, net als dit voorjaar.

Alle publiek toegankelijke locaties zijn vanaf morgen gesloten, binnen én buiten.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

20.21 - 'Jongeren opnieuw financieel hard geraakt'

Jongeren komen door de nieuwe coronamaatregelen nog verder in de knel met hun financiën, stelt CNV Jongeren. "Heel veel jongeren hebben een bijbaan in de retailsector", zegt voorzitter Justine Feitsma. "Studenten die met zo'n bijbaan geld verdienen om hun studie te bekostigen, komen steeds verder in de problemen."

Maandagavond maakte premier Mark Rutte bekend dat onder mee niet-essentiële winkels, zoals kledingzaken, de deuren moeten sluiten. Ook attractieparken, musea en dierentuinen moeten dicht. "Veel jongeren met een bijbaan in een van deze sectoren hebben een nulurencontract. Zij moeten dus ineens rondkomen van alleen hun lening. Dat heeft effect op de rest van hun leven, want ze moeten misschien extra gaan bijlenen, waardoor ze met een hogere studieschuld eindigen."

Maar naast de grote financiële zorgen is ook eenzaamheid een stijgend probleem onder jongeren tijdens de coronacrisis. "Een bijbaan is n¾g een sociale factor die wegvalt", zegt Feitsma. "Jongeren hebben het gevoel dat ze niks mogen, niemand mogen zien. Ze ervaren een gevoel van leegte."

20.17 - Loket voor aanvragen NOW-vergoeding dinsdag weer open

Het is vanaf dinsdag weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor coronasteun. Dat heeft uitkeringsinstantie UWV bevestigd na de door premier Mark Rutte aangekondigde lockdown. Daardoor worden plotseling veel meer bedrijven getroffen door omzetverlies dan eerder het geval was.

Bedrijven die minstens 20 procent omzetverlies hebben over een periode van drie maanden kunnen de regeling, de zogeheten NOW-steun, gebruiken om de loonkosten door te betalen. Die tegemoetkoming is deze keer maximaal 80 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies.

De periode om de steun aan te vragen voor de derde NOW-regeling was juist afgelopen. Het loket daarvoor was open van 16 november tot en met 13 december.

20.08 - '13 weken lockdown voor reisbranche is buitenproportioneel'

Het negatieve reisadvies dat tot half maart geldt, noemt reisbranchevereniging ANVR "buitenproportioneel". De branchevereniging is "zwaar teleurgesteld" dat het negatieve reisadvies twee maanden langer wordt doorgetrokken dan alle andere maatregelen, die op 19 januari opnieuw worden bekeken. Het kabinet had eerder een negatief reisadvies tot half januari afgekondigd, maar tijdens de coronatoespraak zei premier Mark Rutte dat het negatieve reisadvies tot half maart geldt.

"Het is begrijpelijk dat reizen tijdens de landelijke lockdown afgeraden wordt, maar het is onterecht dat de reisbranche zoveel langer plat wordt gelegd dan andere branches", aldus de woordvoerster van ANVR. De zegsvrouw wijst erop dat de verkoop van pakketreizen al vanaf half maart praktisch stil ligt. "Het is ook gek dat het ondertussen druk is op Schiphol met mensen die een los vliegticket kopen en wel gewoon vliegen." Dat maakt het voor de reisbranche lastiger te accepteren om nog eens drie maanden helemaal stil te liggen.

19.53 - Brabantse burgemeesters na aankondiging harde lockdown: 'Het komt er nu op aan'

De drie Brabantse veiligheidsregio's roepen inwoners van onze provincie op vol te houden. "We moeten met zijn allen door de zure appel heen bijten, in de wetenschap dat er licht gloort aan het einde van deze tunnel. Nu wordt er van ons gevraagd er een extra schep bovenop te doen. Het komt er nu op aan."

Voorzitters Jack Mikkers, Theo Weterings en John Jorritsma schrijven te hadden gehoopt deze lockdown te kunnen voorkomen. Maar volgens hen rechtvaardigen de oplopende coronacijfers in zowel besmettingen als ziekenhuisopnames de voor Nederland ongekende maatregelen. Brabant kleurt diep rood op de kaart, stellen de veiligheidsregio's.

19.49 - Rechtbanken blijven ondanks strenge lockdown open

De Nederlandse rechtbanken blijven open, ondanks de strengere coronamaatregelen die premier Mark Rutte maandagavond heeft afgekondigd. De nieuwe maatregelen hebben geen invloed op het doorgaan van rechtszaken. Rechtspraak is onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland, aldus de Raad voor de rechtspraak.

Gerechtsgebouwen zijn coronabestendig gemaakt en ingericht om 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen houden. Ook geldt al een mondkapjesplicht in de publieke ruimten van de gerechtsgebouwen. En verder is het belangrijk volgens de raad dat mensen alleen naar een zitting komen als ze hiervoor zijn uitgenodigd. Rutte kondigde de nieuwe coronamaatregelen maandagavond aan in een toespraak vanuit het Torentje.

19.46 - 'Lockdown desastreus voor winkels'

De gevolgen van een lockdown zijn 'desastreus' voor de non-food retailsector. Dat zegt branchevereniging INretail die erop wijst dat veel winkeliers in de maand december normaal gesproken hun winst voor het jaar verdienen. Bovendien hebben met name mode-, schoenen- en sportwinkels volgens de winkeliersvereniging al een moeilijk voorjaar achter de rug. Dat leidt ertoe dat er winkels failliet zullen gaan, meent INretail.

"Er gaan enorme klappen vallen. Heel veel ondernemers worden nu over de rand geduwd." De brancheorganisatie zegt de perspectieven voor ondernemers in kaart te gaan brengen en dringt aan op steun. "Dat de overheid met een passend maatregelenpakket over de brug moet komen nu de situatie zo dramatisch is gewijzigd, is overduidelijk."

INretail waarschuwde afgelopen weekeinde al dat een intelligentere aanpak mogelijk was. Met zo'n aanpak en lokaal ingrijpen waar het te druk wordt "was de economie minder in elkaar geklapt dan nu gaat gebeuren". Volgens INretail werken er ongeveer 800.000 mensen in de detailhandel, waarvan ongeveer 500.000 in de non-foodsector.

19.37 - Deze winkels blijven open tijdens lockdown

Winkels die nodig zijn om in de eerste levensbehoeften te voorzien, blijven ook na de aangescherpte coronamaatregelen open. Levensmiddelenwinkels en apotheken bijvoorbeeld, maar ook de bakker, slager en de opticien mogen open blijven. Hier volgt de lijst van zaken die maandagavond op de site van de Rijksoverheid is gepubliceerd:

Winkels die gericht zijn op eerste levensbehoeften mogen open blijven, bijvoorbeeld supermarkten, apotheken en tankstations;

Locaties voor zakelijke en financiële dienstverlening, warenmarkten voor levensmiddelen, drogisterijen, dierenspeciaalzaken, audiciens en opticiens, tankstations, winkels voor zorg- en welzijnshulpmiddelen;

Locaties voor reparatie en onderhoud van consumentenartikelen en (motor)voertuigen, wasserijen en stomerijen;

De afhaalfunctie bij doe-het-zelf-zaken (afhalen van bestellingen), winkels buiten voor kerstbomen en bloemenverkoop, groothandels (business to business), servicepunten voor het ontvangen en verzenden van brieven en postpakketten.

Lees hier een overzicht van alle maatregelen.

19.33 - Rutte: door zure appel heen bijten, het wordt beter

"We moeten nu alles doen, het is een kwestie van door de zure appel heen bijten", zei premier Mark Rutte maandagavond tijdens zijn televisietoespraak over de verzwaring van de maatregelen tegen het coronavirus. "Maar", beloofde hij, "het wordt beter. Er komt een moment dat we corona achter ons laten."

Rutte kwam maandag met een pakket van ongekend zware ingrepen, omdat het aantal besmettingen erg hoog blijft, met bijbehorende druk op de zo rg. Deze maatregelen vragen "nog meer veerkracht" van iedereen, zei hij. Aan het einde van de ongeveer twintig minuten durende toespraak wenste hij dat iedereen er "ondanks alle beperkingen" een mooie en warme kerst van gaat maken. "We komen hier doorheen, met elkaar en voor elkaar."

19.19 - De toespraak is afgelopen

Kijk hier naar de extra nieuwsuitzending van Brabant Nieuws.

19.18 - 'Er komt een moment dat we corona weer achter ons laten'

Rutte sluit af met een hoopvolle boodschap. "Met het vaccin wordt 2021 een jaar van hoop en licht aan het einde van de tunnel. Ik kan me voorstellen dat vele van u met praktische vragen zitten. Want welke beroepen zijn cruciaal? Mag mijn winkel wel openblijven? Voor al die vragen verwijs ik naar rijksoverheid.nl", aldus Rutte.

19.14 - Negatief reisadvies voor het buitenland geldt tot half maart

Het kabinet raadt ook wintersportvakanties in het voorjaar af. Premier Mark Rutte zegt dat een negatief reisadvies nu tot half maart geldt. Eerst adviseerde het kabinet alleen tijdens de kerstvakantie niet naar het buitenland te gaan. Overigens geldt voor veel landen sowieso al een 'oranje' advies, waarbij geldt dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden.

19.14 - Alle binnensportlocaties sluiten

Alle binnensportlocaties gaan dinsdag voor een periode van vijf weken dicht. De sportscholen, zwembaden en sporthallen moeten hun deuren sluiten. Buiten kan wel gesport blijven worden, zegt premier Mark Rutte.

"Jongeren tot 18 jaar kunnen blijven sporten en trainen in teamverband. Vanaf 18 jaar geldt een maximum van twee personen, die 1,5 meter afstand moeten houden. Maar geen teamtraining, geen wedstrijden, geen groepslessen en geen competitie. Een rondje in je eentje hardlopen of fietsen kan altijd en is ook aan te raden."

19.12 - Het dringende advies wordt thuis nog maar twee gasten te verwelkomen, kinderen onder de 13 jaar uitgezonderd

Kerst blijft helaas sober, zegt de premier. Wel mag er tijdens kerst een extra persoon komen. Buiten geldt vanaf morgen een maximale groepsgrootte van twee, behalve als je samen met huisgenoten bent.

19.11 - Alle publiek toegankelijke locaties zijn vanaf morgen gesloten, binnen én buiten

Vanaf dinsdag gaan vrijwel alle publiek toegankelijke ruimtes dicht, zegt premier Mark Rutte. "Dat omvat heel veel." Zo gaan dierentuinen, pretparken, sauna's en bioscopen dicht. Hotels mogen wel openblijven, maar zonder roomservice of restaurantfunctie, aldus de minister-president. Ook bibliotheken gaan dicht, maar mogen nog wel boeken uitlenen.

Uitvaartlocaties en banken blijven open en in wijkcentra mogen activiteiten voor kwetsbare mensen doorgaan. Ook contactberoepen moeten stoppen met hun werk, maar er wordt "een knip" gemaakt tussen medische en niet-medische beroepen. Zo mogen de praktijden van tandartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen openblijven. Onder meer kappers en nagelsalons moeten wel sluiten.

19.09 - Alle niet-noodzakelijke winkels gaan morgen dicht

Alleen de winkels voor eerste levensbehoeftes gaan open. Speciaal voor bouwmarkten wordt het mogelijk om spullen af te laten halen. Rutte noemt het een 'ongelofelijk harde boodschap voor ondernemers'. Rutte: "We doen wat nodig is om ondernemers te steunen. Daar hebben we een steunpakket voor: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun."

19.08 - Onderwijs op afstand wordt de norm, net als dit voorjaar

Rutte noemt dit een ingrijpend besluit. "Maar het is ook een onvermijdelijk besluit", zegt hij. De kinderopvang blijft open voor kinderen die kwetsbaar zijn en voor kinderen van ouders met cruciale beroepen.

19.08 - Maatregelen gaan morgen in

Ze duren tot zeker 19 januari. Voor scholen geldt vanwege praktische maatregelen dat de maatregelen woensdag ingaan.

19.06 - Gefluit van tegenstanders coronamaatregelen bij toespraak Rutte

De rek is er echt uit, zegt Rutte. "De mensen in de ziekenhuizen lopen al weken op hun tandvlees." Hij benadrukt dat corona niet zomaar een griepje is, 'zoals de demonstranten buiten het Torentje denken'. Een klein groepje tegenstanders van de coronamaatregelen laat zich bij de Hofvijver in Den Haag met gefluit horen tijdens de toespraak.

In het torentje waar Rutte zijn toespraak houdt en ook op televisie is het gefluit te horen, de premier verwees er in zijn rede naar. Agenten hebben de demonstratie ontbonden, zegt de politie. De betogers zijn gesommeerd om zich te verspreiden. De politie kon nog niet zeggen of er demonstranten zijn aangehouden.

19.03 - 'Heftig besluit'

Rute: "Ik wil u vandaag uitleggen waarom dat nodig. Ik wil u stap voor stap meenemen door deze maatregelen. We realiseren ons heel erg als kabinet hoe heftig dit besluit is. 2020 is voor veel mensen een jaar geworden van rouw, verlies en verdriet.” Rutte vraagt iedereen rond de kerst 'binnen alle beperkingen' oog te houden voor mensen die het zwaar hebben. "Aandacht voor elkaar helpt ons door deze heftige periode heen te komen."

19.00 - De toespraak van premier Rutte is begonnen

“Toen ik bijna negen maanden geleden voor het eerste een televisietoespraak hield over corona, hoopte ik heel erg dat dat voor het laatst was. Maar helaas moet ik mij vandaag weer tot u richten”, aldus Rutte. "Nederland gaat op slot.

18.50 - Nog tien minuten tot de toespraak van de premier

Premier Mark Rutte gaat om zeven uur nieuwe coronamaatregelen aankondigen in een toespraak vanuit het Torentje. De toespraak is live te volgen in dit bericht. Na de toespraak volgt een extra nieuwsuitzending met Brabantse reacties op de aangekondigde maatregelen. Die uitzending is hier te volgen.

18.36 - 'Hou kinderopvang ook open voor kwetsbare kinderen'

Als het kabinet inderdaad besluit om kinderdagverblijven grotendeels te sluiten, is het belangrijk dat de opvang toegankelijk blijft voor kwetsbare kinderen, vindt de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK). Het gaat om kinderen bij wie een ontwikkelingsachterstand op de loer ligt wanneer de scholen sluiten, en om kinderen met problemen thuis.

Zij zouden de komende weken naar de opvang moeten kunnen blijven gaan, net als de kinderen van ouders met cruciale beroepen. BOinK weet nog niet of ouders weer gecompenseerd worden voor de gemiste dagen op de opvang. BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma roept het kabinet op om daar snel duidelijkheid over te geven. Hij denkt dat ouders minder bereid zijn om voor de opvang te blijven betalen wanneer ze niet weten of ze dat geld terugkrijgen.

18.34 - Hotels in Brabant krijgen veel vragen, wachten af wat gaat komen

Brabantse hotels krijgen enorm veel vragen over reserveringen voor de komende tijd. Dat blijkt uit een rondgang langs diverse hotels in onze provincie. Tot nu toe was het mogelijk een diner gecombineerd met een overnachting aan te bieden. Maar dat eetgedeelte lijkt met ingang van de strenge lockdown verleden tijd, zo blijkt uit uitgelekte maatregelen.

“We krijgen veel telefoontjes, maar niets is nog zeker. Dus we kunnen daar ook nog niks concreets over zeggen”, laat een medewerker van Hotel De Draak in Bergen op Zoom telefonisch weten. Bij De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel zien ze eenzelfde beeld. “Veel vragen, maar we kunnen die eigenlijk nog niet beantwoorden. We wachten daarom af wat vanavond besloten wordt.”

18.17 - Rechtbank: Staat moet meer info geven over mondkapjes in de klas

De Staat moet van de rechtbank beter beargumenteren waarom leerlingen op middelbare scholen geen mondkapjes hoeven te dragen tijdens de lessen in de klaslokalen. Dit heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag in een kort geding bepaald. De eisen van Stichting Protect Everybody zijn verder grotendeels afgewezen.

De Stichting Protect Everybody en een aantal ouders wilden met het kort geding veiliger onderwijs afdwingen en de verspreiding van het coronavirus indammen. Zij vinden dat de Staat ten onrechte ervan uitgaat dat kinderen onder de 18 jaar een kleine rol spelen in de verspreiding van het virus. Ze eisten daarom dat de Staat informatie hierover verwijdert en alle kinderen jonger dan 13 jaar ruim zou testen.

Ook vorderden ze leerplichtambtenaren op te roepen de leerplicht voorlopig niet te handhaven.

17.40 - Onduidelijk of bouwmarkten mogen openblijven

Het is nog de vraag of bouwmarkten dicht moeten vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Een woordvoerster van Gamma denkt dat de keten als essentieel aangemerkt zal worden, aangezien ook producten worden verkocht die problemen met kranen, elektriciteit en gas verhelpen. Bouwmarktketen Hornbach laat weten te wachten op de persconferentie voordat uitspraken kunnen worden gedaan.

Die keten hoopt als essentiële winkel te worden bestempeld. Als bouwmarkten toch dicht moeten, zou Hornbach graag de mogelijkheid bieden om kerstbomen te laten afhalen. Ook dat hangt af wat de regels zullen zijn vanaf dinsdag.

17.16 - 'Rechtbanken blijven ondanks strenge lockdown vooralsnog open'

De Nederlandse rechtbanken blijven vooralsnog open, ondanks de strengere maatregelen die premier Mark Rutte maandagavond afkondigt. Een strengere lockdown heeft nog geen invloed op de rechtspraak, verwacht de woordvoerster van de Raad voor de rechtspraak. Gerechtsgebouwen zijn coronabestendig gemaakt en ingericht om 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen houden.

Ook geldt al een mondkapjesplicht in de publieke ruimten van de gerechtsgebouwen. Rutte licht de nieuwe maatregelen maandagavond om 19.00 uur toe in een toespraak vanuit het Torentje. Kort daarna zal de Raad voor de rechtspraak reageren op rechtspraak.nl.

17.02 - Sportschoolhouder Koen vindt sluiting onverstandig 'Juist nu is sporten belangrijk'

Het nieuws over de aanstaande sluiting is aangekomen als een mokerslag bij sportschoolhouder Koen Gerrits van Medifit in Breda. "Wij zijn de vitaliteitsmotor van de samenleving. Juist in deze tijd is sporten heel belangrijk."

16.43 - Ook sportscholen gaan dicht, sporten mag alleen nog buiten

Sporten mag de komende maand alleen nog buiten, met maximaal vier of zelfs twee mensen. Sportscholen en zwembaden moeten in ieder geval tot 19 januari de deuren weer sluiten. Dat maakt minister-president Mark Rutte volgens ingewijden maandagavond bekend in een toespraak over nieuwe, strenge coronamaatregelen. Haagse bronnen melden verder dat het aantal gasten dat thuis kan worden ontvangen waarschijnlijk verder omlaag gaat naar twee.

Nu zijn dat er nog drie. Rutte doet naar verluidt wel zijn eerdere belofte gestand om met Kerstmis geen extra beperkingen op te leggen. Dan kunnen buiten het eigen gezin nog wel drie mensen extra langskomen. Voor het vliegverkeer komen geen extra beperkingen. Er geldt al een dringend advies om voorlopig in eigen land te blijven. Ook kerken blijven open. De grondwet biedt de overheid geen ruimte die te sluiten.

Eerder zijn met diverse geloofsgemeenschappen ook al afspraken gemaakt over een vrijwillige beperking van het aantal kerkgangers.

16.40 - Grapperhaus: maatregelen komen niet te laat

De nieuwe strengere maatregelen die premier Mark Rutte maandagavond gaat aankondigen, komen niet te laat. Dat zegt minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) maandag voordat hij aanschuift bij het Veiligheidsberaad. Het stevige pakket uit oktober werkte volgens hem aanvankelijk heel goed. "Sinds enkele weken hebben mensen moeite met het naleven van de regels", aldus de minister.

De situatie is aan het verslechteren en de toegang tot de zorg komt in het gedrang, zegt hij. Daarom is het nu nodig flink in te grijpen. De minister zei dat er inmiddels 1 miljoen achterstallige behandelingen zijn in de zorg. Het gaat volgens hem helemaal fout als het aantal besmettingen nu niet verder omlaag gaat.

16.33 - De tuincentra kunnen de kerstspulletjes weer opruimen

Wachten op privacy instellingen...

16.31 - Burgemeester Eindhoven: 'Blijf weg uit de binnenstad'

Kom niet meer naar de binnenstad. Blijf thuis. Deze oproep doet burgemeester John Jorritsma van Eindhoven. "Gebruik je gezonde verstand. Blijf weg uit de binnenstad. Doe niet mee aan de gekte om voor sluitingstijd alle spullen binnen te halen en jezelf te infecteren. Koop die cadeautjes maar na 19 januari", waarschuwt Jorritsma.

16.05 - 'Webwinkels staat enorme klus te wachten'

Er staat webwinkels een enorme klus te wachten, nu bekend is geworden dat niet-essentiële winkels waarschijnlijk al in de nacht van maandag op dinsdag dicht moeten wegens het grote aantal coronabesmettingen. Dat zegt directeur Wijnand Jongen van brancheorganisatie Thuiswinkel.org, dat circa 80 procent van de markt vertegenwoordigt.

"Webwinkels moeten alles op alles gaan stellen om te zorgen dat consumenten hun pakketjes op tijd ontvangen", aldus Jongen. De webwinkels zullen waarschijnlijk komende week op maximale capaciteit gaan draaien. "De online bestedingen zullen enorm aanzwengelen. Aankopen van spullen om thuis te overleven en te kunnen werken komen bovenop de enorme drukte die we nu al ervaren rond de feestdagen", zegt Jongen.

De directeur verwacht dat het merendeel van de pakketjes alsnog op tijd wordt afgeleverd, omdat de meeste mensen thuis zullen zijn en bezorgers minder last zullen hebben van het verkeer. Toch zal een significant deel van de bestellingen later aankomen. "Hoe groot dat deel is, hangt er vanaf of de afhaalpakketpunten in winkels mogen openblijven. Tegelijkertijd vragen we webwinkels om consumenten, daar waar dat past, langer de tijd te geven om hun pakketje te retourneren, zodat daar geen onnodige drukte ontstaat."

15.36 - Burgemeesters: kom niet meer naar de binnenstad

Kom niet meer naar de binnenstad. Blijf thuis. Deze oproep doen burgemeesters Peter den Oudsten van Utrecht en Jan van Zanen van Den Haag. De berichten rond de strenge lockdown die er vermoedelijk aankomt, zorgen voor een grotere toeloop in de winkelgebieden. In Utrecht is de drukte nog het best te vergelijken met een rustige zaterdag, maar volgens Den Oudsten mag het niet uitlopen op de grote drukte van een zaterdag.

De gemeente Den Haag twitterde maandagmiddag "Het is te druk in de Haagse binnenstad. Doe je (kerst)inkopen online."

15.12 - Verschillende winkels langer open voor lockdown

Ondernemers profiteren van de laatste uren voor de strengere lockdown. In Breda blijft een handjevol winkels open tot 20.00 uur open, bijvoorbeeld de Only, Rituals en de Open32. De centrummanager van Tilburg spreekt van redelijke drukte, maar kon nog niet zeggen hoeveel en welke winkels langer open blijven. “Mocht het nodig zijn om straten af te sluiten vanwege stevige drukte, dan zijn we hierop voorbereid”, vertelt centrummanager Samantha van Rooij.

In Uden blijft de meerderheid van de winkels langer open. Of het niet wrang is, zo vlak voor de aangescherpte maatregelen? “Het biedt juist mogelijkheden om klanten beter te spreiden”, meent Peter van Elsen, centrummanager in Uden Ook is het extra service naar de klant toe. Alle coronaregels blijven gewoon van kracht”, vertelt de centrummanagers. “Heel de dag is de toeloop al groter dan normaal.”

Monique de Kleijn van ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch zegt tegen DTV: "Ik zie overal in het centrum winkeliers die eerder open zijn gegaan en die ook hebben gezegd dat ze later open blijven. Het is natuurlijk een beetje speculeren maar we zien allemaal de bui al wel hangen. We hebben er zelf als vereniging nog niets over gecommuniceerd. Het is aan de winkeliers zelf om dit te beslissen."

Tot middernacht openblijven, zoals sommige kappers doen, is niet mogelijk. Volgens de nu al geldende coronamaatregelen mogen winkels tot uiterlijk 20.00 uur hun deuren openen.

15.08 - Moderna gaat uit van goedkeuring coronavaccin op 12 januari

De Amerikaanse firma Moderna verwacht dat zijn coronavaccin op 12 januari wordt goedgekeurd door de Europese autoriteiten. Meteen daarna kan de distributie beginnen. Het concern is er klaar voor, aldus een topman van Moderna in Duitse media. Ook Nederland heeft doses besteld.

Het is de bedoeling dat het Europese agentschap EMA in Amsterdam op 12 januari uitsluitsel geeft over de toelating van het Moderna-vaccin op de Europese markt. Op 29 december is dat gepland voor Pfizer/BioNTech, dat in Groot-Brittannië al wordt toegediend.

15.07 - 'Bakker, drogisterij, slijterij en foodafdelingen blijven open'

Het ziet er naar uit dat naast de supermarkten ook tal van andere winkels open mogen blijven die levensmiddelen verkopen. Het gaat niet alleen om bakkers, groentewinkels, viswinkels en slagerijen, maar ook om slijterijen en drogisterijen.

De Tweede Kamer heeft onlangs het kabinet daartoe opgeroepen, mocht er sprake zijn van een strenge lockdown. De motie van VVD en D66 werd unaniem aangenomen. Ingewijden melden dat het kabinet goed rekening houdt met dit lijstje.

Bronnen melden ook dat er meer uitzonderingen komen, naast de winkels op het lijstje van de Kamer. Zo zouden winkels zoals de Hema, die een aparte voedselafdeling hebben, gedeeltelijk open mogen blijven.

15.05 - Aantal opgenomen coronapatiënten stijgt met 105 naar 1872

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is het afgelopen etmaal fors toegenomen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1872 patiënten vanwege een coronabesmettingen, 105 meer dan op zondag. Sinds afgelopen donderdag is het aantal opgenomen patiënten met meer dan 200 toegenomen.

Het aantal van 1872 opgenomen coronapatiÙnten is het hoogste sinds 24 november, blijkt uit gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

14.56 - Burgemeesters: harde aanpak noodzakelijk

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad vinden het evident en noodzakelijk dat er nieuwe, strenge coronamaatregelen komen. "Wij moeten nu stevig ingrijpen. Deze afslag hebben wij een paar maanden geleden gemist", zei burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam voorafgaand aan het overleg met de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's.

Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad noemt het verloop van het virus 'buitengewoon zorgelijk'. "Wij snakken naar een enorme hamer. Zo trekken wij het niet langer. De situatie is ook bijna niet meer handhaafbaar", aldus burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht.

Een strenger pakket maatregelen geeft volgens de burgemeesters verlichting in de handhaving.

14.51 - Slagers: wij blijven gewoon open want we zijn essentieel

Slagers hebben een essentiële rol in de voedselvoorziening en daarom verwachten slagers - verenigd in de KNS (Koninklijke Nederlandse Slagers) - dat ze open mogen blijven.

14.25 - Wat betekent lockdown voor oudejaarsconferences Van 't Hek en Weijers?

Het management van Youp van 't Hek is zich momenteel 'aan het beraden' op de oudejaarsconference. Dat meldde het management Hekwerk maandag, vlak nadat de verscherpte coronamaatregelen waren uitgelekt. Het management zet geen rekening te hebben gehouden met dit scenario. Momenteel worden plannen gemaakt over de eventuele uitvoering van de conference.

Het management van Guido Weijers, die de oudejaarsconference voor RTL voor zijn rekening neemt, liet maandag weten te zoeken naar een passende oplossing voor de conference. Wel werd zijn tour in de aanloop daar naartoe gecanceld. Bij hem wordt onder meer gekeken naar het gebruik van een studio zonder publiek.

14.25 - Lange rijen voor winkels na uitlekken maatregelen

Er zijn lange rijen ontstaan voor verschillende winkels nu er een harde lockdown aan lijkt te komen. Vanaf maandagnacht twaalf uur moeten deze winkels hun deuren sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook onder meer kappers moeten stoppen en dat leidt tot stress en last-minute bezoekjes aan allerlei winkels.

Lees hier meer.

14.22 - Bijna 8500 nieuwe coronagevallen, minder dan in dagen ervoor

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 8496 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is minder dan in de dagen ervoor, toen het aantal positieve tests bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) boven de 9000 uitkwam.

Op maandagen ligt het aantal meldingen vaak wat lager dan op andere dagen, omdat in de weekenden minder mensen zich laten testen. Het aantal van bijna 8500 nieuwe gevallen is wel hoger dan op voorgaande maandagen. Precies een week geleden meldde het RIVM iets meer dan 7100 positieve tests, de week daarvoor waren in een etmaal bijna 4600 meldingen binnengekomen.

In Amsterdam kwamen afgelopen etmaal 346 nieuwe gevallen binnen. Verder bleken 249 Rotterdammers en 168 mensen uit Den Haag het virus onder de leden te hebben. In Almere kwamen 158 besmettingen aan het licht en in Breda testten 133 inwoners positief.

14.19 - 1323 nieuwe besmettingen in Brabant , 326 minder dan zondag

In Brabant zijn de afgelopen 24 uur 1323 nieuwe besmettingen gemeld. Zondag waren dat er 1649 (bijgesteld).

Wachten op privacy instellingen...

14.05 - Voor de lockdown nog gauw even naar de bouwmarkt

Wachten op privacy instellingen...

14.02 - Controle grote gemeenten niet intensiever na aankondigen lockdown

Rotterdam en Den Haag hebben maandag voor zover bekend geen extra veiligheidsmaatregelen genomen, nadat duidelijk werd dat niet-essentiële winkels vermoedelijk al in de nacht van maandag op dinsdag hun deuren moeten sluiten.

Gevreesd wordt daarom voor grote drukte maandag in de binnenstad en in winkelcentra.

13.55 - Onderwijsbond AOb: sluiten scholen is helaas de enige optie

Als het kabinet inderdaad besluit dat de scholen voorlopig dichtgaan, is dat voor onderwijsbond AOb 'een besluit waarvan je snapt dat het moet komen, helaas is dit nu de enige optie'.

Scholen moeten voorlopig waarschijnlijk online lesgeven. Dat kan voor problemen zorgen, waarschuwt de AOb. "Online lesgeven is helaas echt niet hetzelfde. Weer zullen de achterstanden oplopen."

13.50 - Aan de bezoekmaatregelen voor Kerstmis verandert niets

Aan de bezoekmaatregelen voor Kerstmis verandert niets. Dat betekent dat mensen maximaal drie mensen thuis mogen ontvangen, kinderen onder de dertien jaar niet meegeteld. Rutte had eerder gezegd dat de kerstdagen ontzien zouden worden bij eventuele strengere maatregelen. Volgens ingewijden blijft die toezegging overeind.

13.50 - Wat mag er wel en wat niet? Alle maatregelen op een rijtje

Er is veel onduidelijkheid over de nieuwe harde lockdown. Vanaf dinsdag gaan veel winkels dicht en ook een bezoekje aan de kapper kan niet meer. De scholen gaan ook dicht, maar de tandarts en de fysio mogen weer wel.

Hier een overzicht van de (mogelijke) nieuwe regels.

13.45 - Kapster in Son en Breugel knipt heel de avond door

Nog snel even naar de kapper? Dat kan hoogstwaarschijnlijk alleen vandaag nog. Kapster Kristel Pols uit Son en Breugel gaat deze maandag speciaal open om de laatste klanten te helpen.

Lees hier heel haar verhaal

13.30 - In Eindhoven wordt nog volop geshopt

Wachten op privacy instellingen...

13.30 - Pakketbezorgers bereiden zich voor op extra drukte

PostNL kijkt of de capaciteit van het bedrijf kan worden vergroot, nu het vanaf dinsdag wellicht nóg drukker gaat worden voor pakketbezorgers. "We bereiden ons voor op verschillende scenario's, dat doen we al sinds het begin van de coronacrisis", reageert een woordvoerster van PostNL.

13.28 - Topviroloog: Nederlanders, kom niet naar België om te winkelen

De Belgische topviroloog Steven Van Gucht roept Nederlanders op niet naar België af te zakken als de niet-essentiële winkels in Nederland sluiten. "Verplaats u daar niet voor", zegt hij tegen het ANP. "Het zijn de mensen die het coronavirus verspreiden. Ga naar uw lokale winkel, bestel online."

In België zijn sinds 1 december de niet-essentiële winkels, zoals kleding- en meubelwinkels en de HEMA, na een sluiting van een maand juist weer heropend. Op basis van de cijfers over nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames in België ziet Van Gucht geen reden om de winkels nu weer te sluiten.

13.25 - Maandag koopavond in Oss

In Oss zijn de winkels maandagavond tot acht uur open. De verwachting is dat nog veel mensen vóór de lockdown kerstinkopen gaan doen. De centrummanager van de stad vraagt zich intussen af of mensen ook bij winkels tijdens de lockdown bestellingen kunnen afhalen. Net als bij restaurants.

Wachten op privacy instellingen...

13.20 - Politie schrijft in week tijd 543 coronaboetes uit

De politie heeft afgelopen week 543 mensen bekeurd voor het niet naleven van coronaregels. Ze droegen bijvoorbeeld geen mondkapje in de openbare ruimte. Ook zijn 639 mensen gewaarschuwd omdat ze zich niet hielden aan de maatregelen. Een week eerder ging het om 510 boetes, meldt de politie maandag.

Ook zijn afgelopen week vijftig illegale feesten beëindigd. Een week eerder beëindigden agenten ruim dertig illegale feestjes.

13.20 - Het is drukker dan normaal bij de IKEA in Breda

Veel mensen lopen vooruit op een strenge lockdown van ruim een maand, die vanavond waarschijnlijk wordt afgekondigd. Zo is het bij de IKEA in Breda veel drukker dan normaal op een maandagmiddag. Stapels kerstbomen worden gratis aan klanten meegegeven, omdat ze anders onverkocht op de parkeerplaats blijven liggen.

Lees hier heel het verhaal.

Wachten op privacy instellingen...

12.42 - Meeste partijen vinden strengere coronaregels een goed idee

De meeste partijen in de Tweede Kamer vinden het goed als er strengere maatregelen tegen het coronavirus komen. De fractievoorzitters van de partijen waren uitgenodigd op het ministerie van premier Mark Rutte, voordat hij maandagavond de bevolking toespreekt vanuit het Torentje.

"Ik maak me zorgen. Ik denk dat maatregelen een goed idee zijn", zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Veel politici willen actie zien na de oplopende cijfers van de afgelopen dagen. De tweede golf slaat hard toe en het kabinet trekt een arsenaal aan maatregelen uit de kast om een verdere toename van de besmettingen tijdens kerst te voorkomen.

Volgens VVD'er Klaas Dijkhoff houden we ons nu minder goed aan dezelfde regels die tijdens de eerste golf golden. "Dus met dezelfde regels boek je minder resultaat." PvdA-leider Lodewijk Asscher ziet een 'patroon van laat reageren'. Hij vroeg al eerder om actie van het kabinet.

Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie zou strengere coronaregels juist 'verschrikkelijk' vinden. "Grote zorgen" heeft SP-leider Lilian Marijnissen.

12.27 - Lockdown tot half januari: kabinet wil winkels en scholen dicht

Het kabinet wil winkels, alle scholen en andere instellingen zoals theaters en musea zeker een maand lang sluiten om een einde te maken aan de forse stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen. Ingewijden bevestigen een bericht van de NOS dat niet-essentiële winkels al in de nacht van maandag op dinsdag hun deuren moeten sluiten. De sluiting zou duren tot 19 januari.

Tot die tijd zal een strenge lockdown gelden, maar een avondklok blijft naar verwachting uit.

Scholen zouden vanaf woensdag de deuren moeten sluiten en de lessen weer zoveel mogelijk online moeten doen. Ook de kinderopvang gaat dicht, mogelijk ook vanaf woensdag. Contactberoepen zoals kappers moeten weer tijdelijk stoppen. Mensen wordt ook verzocht om zoveel mogelijk thuis te blijven en vanuit huis te werken.

Premier Mark Rutte licht de maatregelen maandagavond om zeven uur toe in een toespraak vanuit het Torentje.

12.05 - Besparingen huishoudens stijgen tot recordhoogte door crisis

De coronacrisis maakt Nederlanders uiterst voorzichtig met het doen van uitgaven. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is nog nooit zoveel bespaard door huishoudens als dit jaar. Enerzijds zorgden de lockdownmaatregelen en andere beperkingen om de verspreiding van het virus in te dammen ervoor dat er minder mogelijkheden waren om geld te laten rollen.

Daarnaast werd uit voorzorg de hand op de knip gehouden. Volgens DNB zal de particuliere consumptie dit jaar met 7,1 procent krimpen, vooral door de zuinigheid en onzekerheid in de eerste zes maanden van dit jaar.

12.00 - DNB: economische impact coronapandemie iets minder heftig

De economische krimp als gevolg van de coronapandemie valt dit jaar minder groot uit dan werd gevreesd. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van nieuwe ramingen. Door een sterk derde kwartaal werd het grootste deel van de neergang uit de eerste jaarhelft goedgemaakt.

In het vierde kwartaal krimpt de economie wel weer, waardoor de economie over heel 2020 met 4,3 procent krimpt. In juni werd door DNB nog uitgegaan van een krimp met 6,4 procent.

11.50 - 'Bijna alles dicht, harde lockdown tot en met 19 januari'

Het kabinet bereidt een vergaande lockdown voor waarbij bijna alles tot en met 19 januari dicht gaat. Dit meldt de NOS maandag. Scholen, niet-essentiële winkels, musea, kapsalons en theaters gaan dicht, zo melden bronnen in Den Haag aan de NOS.

De maatregelen gaan vannacht om twaalf uur al in. Dit om een run op winkels dinsdag te voorkomen.

Scholen moeten vanaf woensdag hun deuren sluiten, en op online onderwijs overstappen. Premier Rutte spreekt het land vanavond om zeven uur toe over de vergaande maatregelen.

11.30 - Eindhoven Museum boekt goed jaar ondanks corona

Het Eindhoven Museum heeft dit jaar ondanks de coronacrisis naar eigen zeggen mooie bezoekersaantallen genoteerd. Dit met Museum door de Stad en het preHistorisch Dorp. Het preHistorisch Dorp trok ruim 31.000 bezoekers. Daarnaast beleefden zo'n 4.500 Eindhovenaren de geschiedenis van hun stadsdeel met het rondreizende pop-up museum van Museum door de Stad.

Directeur Ward Rennen kijkt dan ook met trots terug op 2020. Tegelijkertijd blijft hij realistisch over de impact van de crisis: “Het museum heeft forse verliezen geleden doordat scholen minder kwamen en we twee maanden dicht moesten. Het gemis van de scholieren die normaliter in het preHistorisch Dorp verblijven is groot", zegt hij.

Het preHistorisch Dorp is op dit moment gesloten. Op 27 maart opent het museum de poorten weer voor seizoen 2021.

Museum door de Stad (foto: Barbara Medo). vergroot

11.10 - November was dodelijkste maand in België sinds de oorlog

Afgelopen maand stierven er meer Belgen dan in welke maand ook sinds de Tweede Wereldoorlog. Nu al staat vast dat coronajaar 2020 het dodelijkste jaar wordt sinds 1945, schrijft de Belgische krant De Standaard.

November doet ook niet onder voor april, toen de eerste coronagolf een hoogtepunt bereikte. De tweede golf dreigt wel degelijk even dodelijk te worden als de eerste, ook al leek dat aanvankelijk mee te vallen.

11.05 - 318 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

Er zijn in de afgelopen 24 uur dertig nieuwe opnames gemeld in de Brabantse ziekenhuizen, dat zijn er vijf meer dan een dag eerder. Er zijn acht mensen uit het ziekenhuis ontslagen en zes patiënten overgeplaatst. In totaal liggen er nu 318 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis in onze provincie, 22 meer dan zondag

In het afgelopen etmaal zijn er vier mensen overleden. Dit blijkt allemaal uit de dagelijkse cijfers van het ROAZ, het Regionaal Overleg Acute Zorg in Brabant.

10.32 - Alle fractievoorzitters uitgenodigd op ministerie Algemene Zaken

De fractievoorzitters van alle partijen uit de Tweede Kamer zijn om twaalf uur maandag uitgenodigd op het ministerie van Algemene Zaken van premier Rutte. Dat bevestigen ingewijden.

10.20 - NS roept ook laatste 10 procent op om mondkapje te dragen

De NS roept ook de laatste 10 procent van de reizigers op om 'gewoon een mondkapje te dragen'. De vervoerder benadrukt dat de meeste mensen dat wel gewoon doen.

De Telegraaf meldde eerder dat een op de tien reizigers geen mondkapje draagt in het ov. "Wij hebben het gevoel dat het in de trein iets beter gaat dan in het streekvervoer", zegt een woordvoerder van de NS. De NS gaat niet meer handhaven dan het al deed.

10.05 - Première De Slag om de Schelde gaat gewoon door

De première van de Nederlandse film De Slag om de Schelde gaat maandagavond door zoals gepland. Dit ondanks de dreigende verscherpingen van de coronamaatregelen. Dat bevestigen de producent en distributeur.

Maandagavond houdt premier Rutte om zeven uur een toespraak vanuit het Torentje. Mocht bekend worden dat de bioscopen en theaters hun deuren moeten sluiten, dan komt de organisatie met een nieuw standpunt. Voor de première in Vlissingen zijn nog steeds kaarten beschikbaar.

De Slag om de Schelde is de duurste Nederlandse film in vijftien jaar tijd.

10.00 - Ook op het Altena College in Sleeuwijk loopt het uit de hand met het aantal besmettingen

"Het loopt helaas uit de hand met de coronabesmettingen op school", dit schrijft het Altena College in Sleeuwijk in een mail aan ouders en leerlingen van de school. Tien docenten van de school zijn momenteel afwezig vanwege een recente positieve coronatest. Daarnaast zitten twee docenten in quarantaine en ook zijn veel leerlingen positief getest.

Reden voor de school om nu zoals ze het zelf zeggen 'stevig af te schalen richting de kerstvakantie'. Dit betekent dat maandag alleen toetsen doorgaan. Dinsdag en woensdag krijgen leerlingen online les. En donderdag zijn er gespreid kerstvieringen voor alle klassen.

De meeste besmette leerlingen komen volgens de school uit Werkendam en Almkerk, gevolgd door Sleeuwijk, HardinxveldGiessendam en Giessen-Rijswijk.

Wachten op privacy instellingen...

09.25 - Maandagavond toespraak Rutte

Premier Rutte houdt maandag om zeven uur een toespraak over de coronamaatregelen. Dat doet hij vanuit zijn werkkamer in het Torentje in Den Haag. Het is de tweede keer dit jaar dat de minister-president een toespraak over de coronacrisis houdt vanuit het Torentje.

De situatie rondom corona is op dit moment 'ernstig', zei coronaminister Hugo de Jonge maandag voorafgaand aan het spoedoverleg over mogelijke strenge maatregelen. De ziekenhuisopnames nemen toe en daarom is er volgens hem meer nodig.

08.00 - Online lessen op het Kempenhorst College in Oirschot en het Heerbeeck College in Best

Op het Kempenhorst College in Oirschot en het Heerbeeck College in Best worden vandaag geen lessen gegeven. Dit hebben de scholen besloten na een stijging van het aantal leerlingen de afgelopen dagen dat positief is getest. Vanaf morgen tot en met vrijdag krijgen de leerlingen van de middelbare scholen online les.

In de kerstvakantie beslist de school hoe de lessen in het nieuwe jaar worden opgepakt. Volgens het Eindhovens Dagblad is ook het Macropedius in Gemert tot de kerstvakantie dicht na een corona-uitbraak.

08.00 - Basisschool Eindhoven dicht: 11 leraren positief getest

Basisschool Rapenland in Eindhoven is dicht door verschillende coronagevallen. In totaal hebben elf leerkrachten van de school corona. Tot aan de kerstvakantie krijgen daarom alle kinderen online les.

07.00 - Besluiten over zwaardere coronamaatregelen

Het kabinet neemt maandag besluiten over zwaardere coronamaatregelen. In de ochtend komt er een crisisoverleg met de meest betrokken ministers en later op de dag volgt een voltallige ministerraad. Een groot deel van het kabinet overlegde zondag al in het Catshuis.

Waarschijnlijk maken premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge de verzwaringen maandagavond al in een persconferentie bekend.

07.00 - Ook burgemeesters komen bij elkaar

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad worden maandagmiddag in Utrecht bijgepraat door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. De burgemeesters gaan het met Justitieminister Ferd Grapperhaus hebben over handhaving van de mogelijke kerstdrukte in de winkels en over de inzet van politie en toezichthouders tijdens de komende feestdagen.

Na afloop staan Grapperhaus en burgemeester Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, de pers te woord. Dat zal naar verwachting rond zes uur zijn.

06.00 - NS: aantal treinreizigers dit jaar meer dan gehalveerd

Het aantal treinreizigers komt dit jaar naar verwachting op ongeveer 45 procent uit van 2019. Dat verwacht de NS in zijn eindejaarsprognose. De NS had zwaar te lijden onder de coronacrisis en het vele thuiswerken.

De terugkeer van de treinreizigers is voor volgend jaar dan ook de topprioriteit, laat NS-topvrouw Marjan Rintel weten.

05.45 - Minder nieuwe coronabesmettingen na weekend gemeld in Duitsland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in Duitsland in een etmaal is vastgesteld, is na dagen van bijna dertigduizend nieuwe besmettingen weer iets gezakt. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde maandagochtend 16.362 nieuwe gevallen.

Het RKI meldde vrijdag en zaterdag dat het aantal besmettingen in Duitsland was toegenomen met ruim 29.000 en 28.000 nieuwe gevallen. Het aantal nieuwe besmettingen dat wordt gemeld op maandag is meestal lager omdat er in de weekenden minder wordt getest en er minder testresultaten worden doorgegeven.

03.00 - 'Koopwoningen volgend jaar goedkoper door coronacrisis'

De huizenprijzen zullen volgend jaar voor het eerst in vijf jaar dalen. In 2021 zal de woningprijs gemiddeld 0,5 procent lager zijn dan in 2020, verwachten economen van ING. Een andere reden waardoor een koopwoning betaalbaarder wordt, is dat het besteedbaar inkomen iets stijgt.

Als gevolg van de coronacrisis koelt de woningmarkt af. "Eerst zal het aantal woningverkopen dalen, omdat mensen hun verhuiswens uitstellen door oplopende werkloosheid en een lager vertrouwen", legt ING-econoom Mirjam Bani uit. Daarna volgt een lichte prijsdaling.

03.00 - 10 procent ov-reizigers weigert mondkapje te dragen

De 'mondkapjesterreur' in het openbaar vervoer neemt eerder toe dan af. Reizigers die in trein, bus, tram en metro bewust geen masker opdoen, omdat ze corona ontkennen of gewoon lak hebben aan de regels, is een steeds grotere irritatie voor medereizigers.

Zo'n 10 procent van de reizigers weigert een mondkapje te dragen. "Voor veel bange kwetsbaren ook reden om niet meer met het ov te gaan", waarschuwt ov-ombudsman Bram Hansma in de Telegraaf aan de hand van klachten.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.