Man schoot hond George neer en die overleefde dat niet: taakstraf en schadevergoeding

De 59-jarige man die in november in Nuenen hondje George neerschoot, krijgt een taakstraf van vijftig uur. Ook moet hij de eigenaren ruim 2100 euro schadevergoeding betalen. Dat besloot de rechter in Den Bosch woensdagmiddag. "De schade is niet in geld uit te drukken", vindt de eigenaresse. "Maar we willen wel dat hij het voelt."

Op die bewuste zondag dat het mis ging was de man bij zijn duivenhok op het erf van een boerderij om zijn duiven te verzorgen. Hond George kwam volgens hem op dat moment aanstormen. De kippen die op het erf liepen, vlogen uit paniek alle kanten op. "Een vos", dacht hij. "Want het dier had diezelfde kleur. Daarna zag ik dat het een hond was", vertelt de man in de rechtszaal. De man doet zijn verhaal in het Pools. Een tolk zorgt voor de vertaling.

De luchtbuks

Van de eigenaar van de boerderij had de man een paar maanden eerder een luchtbuks gekregen, want de boer had er eentje over. De man gebruikte de luchtbuks om grote ratten mee te verjagen. De hond viel volgens hem eerst de kippen aan en sprong daarna tegen het duivenhok. "Schreeuwen hielp niet, hij reageerde nergens op." De man greep de luchtbuks. Toen hij het dier in de kont probeerde te schieten om te laten schrikken, sprong de hond op.

De eigenaresse van George was de hond kort daarvoor kwijtgeraakt. George was het erf op gerend. Toen ze bij het duivenhok aankwam zag ze haar gewonde hond liggen. Zijn achterste pootjes bewogen niet meer. Ze bracht het dier naar de dierenarts, maar daar bleek de kogel in zijn ruggenmerg te zitten. George moest worden ingeslapen.

'George heeft geen kans gehad'

In de rechtszaal is de eigenaresse meerdere keren tot tranen toe geraakt. Met een zakdoekje dept ze haar ogen. "Onze George heeft geen kans gehad om te vluchten", zegt ze. "Meneer moet iets voelen, al is het met de materiële kosten. Ik vind dat meneer het moet voelen."

De man vind het heel vervelend wat er is gebeurd. "Ik ben een dierenmens, ik heb zelf ook een hond en een kat gehad. En nu duiven. Het is niet mijn bedoeling geweest om hem dood te schieten, dan had ik wel op zijn kop gericht", vertelt hij.

Volgens de rechter ging het veel te ver om direct naar de luchtbuks te grijpen. "Er waren andere manieren, dit was absoluut niet de afweging die u had mogen maken." De man krijgt daarom vijftig uur taakstraf. Ook moet hij een schadevergoeding van ruim 2100 euro betalen aan de eigenaren van George.

