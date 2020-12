Coronanieuws: 1822 nieuwe besmettingen in Brabant, 15 minder dan vrijdag

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook deze zaterdag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

1822 nieuwe besmettingen in Brabant, 15 minder dan vrijdag.

Landelijk zijn er 12.282 nieuwe coronabesmettingen, dat zijn er 281 meer vergeleken met vrijdag.

Het voorbije etmaal zijn in de Brabantse ziekenhuizen 57 coronapatiënten opgenomen, zo maakte het ROAZ zaterdagochtend bekend.

Vier coronapatiënten zijn de voorbije 24 uur overleden, in totaal liggen in de Brabantse ziekenhuizen op dit moment 365 coronapatiënten.

Vakbond FNV Handel pleit ervoor alle supermarkten op slot te doen tijdens de kerstdagen om ook het winkelpersoneel even rust te gunnen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

16.55 - Kerstmis in lockdown: meeste Brabanders houden zich aan coronaregels

Verreweg de meeste Brabanders vieren kerst niet met meer mensen dan is toegestaan. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom in opdracht van Omroep Brabant. Maar een klein deel van de Brabanders zegt de bezoekersregeling te overtreden.

Volgens de coronaregels is het met kerst toegestaan om met drie bezoekers boven de 13 jaar kerst te vieren, zowel uit als thuis. Een grote meerderheid van die Brabanders neemt die regel in acht: 92 procent houdt zich netjes aan het maximaal aantal bezoekers thuis, 95 procent gehoorzaamt de regel op bezoek.

16.35 - Honderden mensen demonstreren in Eindhoven tegen coronamaatregelen

Honderden mensen demonstreren zaterdagmiddag in het centrum van Eindhoven tegen de coronamaatregelen. De demonstratie begon om drie uur en wordt tot zes uur gehouden op het 18 Septemberplein. De gemeente was vooraf op de hoogte van de demonstratie en gaf toestemming. Wel moeten de demonstranten zich aan maatregels houden, zoals het houden van anderhalve meter afstand.

"Demonstreren is een grondrecht, zelfs in tijden van corona", aldus een woordvoerder van de gemeente Eindhoven. Vooraf werden vijfhonderd mensen verwacht. Het is onduidelijk hoeveel mensen er zaterdagmiddag precies op het plein staan. Het gaat in ieder geval om honderden mensen.

Honderden mensen zijn bij elkaar gekomen (foto: Sem van Rijssel). vergroot

16.00 - Opnieuw stijging aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is in het afgelopen etmaal licht gestegen. In totaal 2065 patiënten liggen in het ziekenhuis. Dat zijn er 31 meer dan vrijdag. Op de intensive care liggen nu 560 mensen met Covid-19, elf meer dan een dag eerder. De afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnames van corona patiënten met twintig procent gestegen.

Het Landelijk Coördinatie centrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakte de cijfers zaterdag bekend. Het LCPS verwacht de komende week een vergelijkbare stijging van het aantal opnames.

Het aantal besmettingen steeg de laatste weken flink, een voorbode voor de drukte in ziekenhuizen en reden voor de lockdown waar het kabinet toe heeft besloten. Het LCPS probeert de drukte zo goed mogelijk over het land te verdelen. In de afgelopen 24 uur zijn vier coronapatiënten verplaatst naar een andere regio. Het ging daarbij niet om patiënten op de intensive care.

15.50 - Grote toeloop bij manifestatie tegen coronamaatregelen in Eindhoven

In het centrum van Eindhoven vindt zaterdagmiddag een manifestatie plaats tegen de Nederlandse corona-maatregelen. Dat meldt het Eindhovens dagblad. Er zijn veel mensen afgekomen op de manifestatie die op het 18 septemberplein wordt gehouden. Er is een podium gebouwd met daarop geluidsapparatuur, instrumenten en microfoons. De actie duurt tot zes uur. De organisatie vraagt de honderden bezoekers en deelnemers om anderhalve meter afstand te houden. ,,Dat is de enige voorwaarde waaronder dit plaats kan vinden.’'

Om die afstand aan te geven, staan er hartjes op de grond. Toch gaat het niet overal goed. Hier en daar begroet men elkaar met een knuffel, meldt de krant. De politie roept ondertussen ook herhaaldelijk op om 1,5 meter afstand te houden.

15.40 - Lichte stijging coronabesmettingen, 281 gevallen erbij

Landelijk zijn er 12.282 nieuwe coronabesmettingen, dat zijn er 281 meer vergeleken met vrijdag. Het totaal aantal besmettingen werd vrijdag gecorrigeerd naar 12.001.

Volgens de cijfers zijn in de afgelopen zeven dagen 73.322 nieuwe besmettingen gemeld en 444 sterfgevallen. De week ervoor was dat respectievelijk 53.330 en 362. Sinds het begin van de uitbraak zijn 676.696 besmettingen gemeld en 10.461 sterfgevallen.

15.35 - 1822 nieuwe besmettingen in Brabant, iets minder dan vrijdag

In Brabant zijn maar liefst 1822 nieuwe besmettingen geteld. Dat zijn er 15 minder dan vrijdag. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM.

12.12 - 'Sinds begin lockdown veel drukker op KPN-netwerk'

Sinds afgelopen week de lockdown is ingegaan, werken mensen weer massaal thuis. Die conclusie trekt KPN uit cijfers over de drukte op het netwerk. Het telecombedrijf registreert duidelijke pieken in de belasting online en op het telefoonnet. Paul Slot van KPN zegt 'het patroon van half maart' terug te zien op het netwerk. "Het is niet alleen overdag stukken drukker maar ook s avonds. Dan kijken we massaal tv of streamen we video's van de populaire platforms."

11.12 - ROAZ-cijfers

De voorbije 24 uur zijn in de Brabantse ziekenhuizen 57 coronapatiënten opgenomen, 21 meer dan het etmaal daarvoor. Dat maakte het ROAZ zaterdagochtend bekend. In totaal liggen in de Brabantse ziekenhuizen op dit moment 365 coronapatiënten. Dit is een stijging van elf ten opzichte van een dag eerder. De voorbije 24 uur zijn 49 coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen, vijf coronapatiënten zijn overgeplaatst. Vier coronapatiënten zijn het afgelopen etmaal aan het virus bezweken.

10.06 - 'Twee derde Nederlanders ervaart korter lontje door coronacrisis'

De coronacrisis leidt ertoe dat mensen vaker last hebben van een kort lontje. Bijna twee derde van de Nederlanders ervaart dit zo, meldt EenVandaag naar aanleiding van een peiling onder 22.000 deelnemers. Een op de zes ondervraagden geeft toe zelf ook wel eens agressief te zijn naar anderen. Vooral bij het afstand houden in de supermarkt krijgen mensen te maken met vervelende reacties, constateert de actualiteitenrubriek.

09.30 - 'We moeten ons wapenen tegen volgende uitbraak''

We moeten nu investeren en ons wapenen tegen een volgende uitbraak. Dat benadrukt viroloog Marion Koopmans in een interview met Trouw. Ze ziet daarin een rol weggelegd voor de wetenschap. Het lijkt haar een enorme uitdaging om te onderzoeken of je zo'n uitbraak kunt voorspellen. Koopmans noemt terug naar normaal, als het coronavirus onder controle is, geen vanzelfsprekendheid. Die fout moeten we volgens haar niet maken.

04.56 - 'Sluit supermarkten tijdens kerstdagen'

Vakbond FNV Handel pleit ervoor alle supermarkten op slot te doen tijdens de kerstdagen. Zo moet het winkelpersoneel rust krijgen, zegt sectorhoofd van FNV Handel Mari Martens in het AD. Volgens Martens gaat het veel over zorgmedewerkers als het om overbelasting door corona gaat, maar zit ook het supermarktpersoneel aan zijn taks. "Medewerkers willen na dit zware jaar Kerstmis met hun dierbaren doorbrengen en niet in een overvolle supermarkt."

03.39 - Pleidooi voor seizoensarbeiders in zorg

Door het coronavirus blijft het ook de komende jaren druk in de Nederlandse ziekenhuizen, vooral in de winter. Artsen denken dat Covid-19 een vergelijkbaar verloop krijgt als de griep. Daarom pleiten ze voor speciaal winterpersoneel, is te lezen in het AD. Volgens Hans Kuijsten, intensivist in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg 'moet je toe naar seizoensarbeiders in de zorg'. Kuijsten denkt aan een systeem waarbij mensen in de winter als reservist op de ic kunnen werken.

02.56 - 'Tekort aan dialoog is funest voor vertrouwen in coronabeleid'

De huidige lockdown tegen het coronavirus had voorkomen kunnen worden als de overheid eerder in actie was gekomen en meer had ingezet op bewustwording. Dat zegt epidemioloog en microbioloog Amrish Baidjoe in De Telegraaf. Volgens Baidjoe staat het draagvlak voor het coronabeleid onder druk, mede doordat burgers en deskundigen amper met elkaar in gesprek gaan.

23.40 - 'Aanpak corona heeft geleden onder marktwerking zorg'

Dat de medische zorg moeite had de corona-uitbraak bij te benen, heeft veel te maken met de marktwerking in de zorg. Dat zei Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg in het tv-programma Op1. Hij wijst op de grote versnippering van het systeem. "Dat heeft ons bijna opgebroken, want er is te weinig samenhang. Marktwerking in de zorg vraagt dat er heel veel versnipperde, individuele partijen zijn. Dat werkt niet voor de goede aanpak."

