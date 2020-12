Archieffoto: politie vergroot

In de rivier de Dommel in Liempde is zondag het lichaam gevonden van een man. Dat meldt de politie zondagmiddag.

De politie doet onderzoek. Meer informatie volgt.

