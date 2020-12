Vrouw (21) die lesbienne in azc met kokend water overgoot, moet acht maanden de cel in

Eén van de gebouwen van het AZC Gilze (foto: archief). vergroot

De vrouw die in augustus in het asielzoekerscentrum in Gilze een andere vluchtelinge met kokend water overgoot, heeft een gevangenisstraf van acht maanden gekregen. De rechtbank in Breda heeft dit vrijdag bepaald. Ook moet ze het slachtoffer, Happy, een schadevergoeding van 6000 euro betalen. Volgens de rechter was sprake van zware mishandeling en een poging tot zware mishandeling. De tijd die de Nigeriaanse in voorarrest heeft gezeten, gaat af van de periode die ze nog in een cel moet doorbrengen.

Het incident veroorzaakte veel commotie, omdat het slachtoffer zou zijn gediscrimineerd vanwege haar lesbische geaardheid. Volgens de rechtbank kon onvoldoende vastgesteld worden dat dit een rol heeft gespeeld. Sidney Smeets, Happy's advocaat, betreurt dit. Hij spreekt van een gemiste kans.

De 21-jarige vrouw die nu veroordeeld is, pakte tijdens de ruzie een waterkoker en gooide het zeer hete water leeg in de richting van een andere vrouw en haar kind. Happy sprong er tussen en liep heftige brandwonden op.

Het slachtoffer liep hevige brandwonden op (foto: LGBT Asylum Support). vergroot

Tijdens de zitting zei het Openbaar Ministerie (OM) dat tijdens de ruzie tussen de twee vrouwen niets is gezegd over de seksuele voorkeur van Happy. Uit andere verklaringen is evenmin gebleken dat dat een rol speelde. Wel zou de man van de Nigeriaanse, die nu veroordeeld is, eerder die dag zich discriminerend hebben uitgelaten over de twee landgenotes.

Ruzie tussen vier Nigerianen

De problemen deden zich op 3 augustus voor. Er was ruzie ontstaan tussen het stel en de twee andere vrouwen: Happy en haar lesbische vriendin bij wie ze die dag in Gilze op bezoek was. Allen zijn van Nigeriaanse afkomst.

Op een bepaald moment heeft één van de twee vriendinnen de confrontatie opgezocht, naar aanleiding van opmerkingen over hun geaardheid. Uit het dossier blijkt ook dat zij de eerste klap heeft uitgedeeld. Desondanks eiste het OM tegen de verdachte twaalf maanden cel (met aftrek van voorarrest).

De rechtbank volstaat met een straf van acht maanden, al werd zwaar getild aan de psychische gevolgen van de ruzie voor de twee Nigeriaanse vriendinnen en het kindje. Er werd wel rekening gehouden met de leeftijd van de dader, het feit dat ze al enige tijd op een verblijfstatus wacht en de landelijke (media-)aandacht voor het incident.

'Geen verantwoordelijkheid'

Happy moet de uitspraak nog op zich in laten werken, zo meldt Sidney Smeets, haar advocaat. Hij kan zich vinden in de straf, vooral omdat de dader volgens hem liegt dat ze barst en geen verantwoordelijkheid voor haar daad neemt. Voor haar moet de veroordeling aankomen als een klap in haar gezicht, aldus Smeets. Hij vindt het wel jammer dat het 'discriminatoire aspect' wel is aangestipt, maar niet is aangegrepen om de nu gestrafte Nigeriaanse nog harder aan te pakken. Smeets is van mening dat de rechtspraak in ons land op dit gebied achterloopt.

Happy is nog altijd niet hersteld van de ernstige brandwonden die haar werden toegebracht. Haar huid blijft mogelijk voor altijd verkleurd. Ondertussen wacht ze al maanden op een definitieve verblijfsvergunning. Volgens Smeets is de Immigratie- en Naturalisatie Dienst bezig met een heroverweging van een eerste afwijzing. De raadsman hoopt dat begin volgend jaar voor zijn cliënte het licht op groen gezet kan worden. Belangenvereniging LGBT Asylum Support stuurde begin vorige maand een brandbrief naar de Tweede Kamer om eventuele uitzetting naar Nigeria te voorkomen.

