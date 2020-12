Kerstsfeer ver te zoeken in coronateststraat: 'Het is een testtent, geen feesttent'

Natuurlijk wordt er op allerlei plekken ook gewerkt op Eerste Kerstdag. Zo ook op een plek die vorig jaar nog niet bestond: de teststraat van de GGD. Want ook als je met kerst coronaverschijnselen hebt, kun je je gewoon laten testen.

Het enige beetje kerstsfeer dat in de teststraat bij het Amphia ziekenhuis locatie Langendijk te vinden is, is een klein snoertje met kerstlampjes achter in een hoek. En dat is eigenlijk per ongeluk, want het is helemaal niet de bedoeling dat er een feestachtige sfeer hangt in de tent: “Het is geen feesttent, het is een testtent”, legt coördinator Jeannette van der Ent Braat uit. “We zijn hier bezig met serieus werk. En die boodschap willen we ook uitstralen.”