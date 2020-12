Zo gaat het nu met boer Geert uit Boer Zoekt Vrouw

De Brabantse boer Geert (Foto: KRO-NCRV) vergroot

De liefde heeft de Brabantse boer Geert in het afgelopen seizoen van Boer Zoekt Vrouw niet kunnen vinden. Misschien wel omdat hij niet kritisch genoeg was. "Ik keek puur naar het plaatje, ik had beter mijn huiswerk moeten doen", zo vertelt de boer uit Oeffelt in een kerstuitzending van Boer Zoekt Vrouw.

In de speciale aflevering blikt presentatrice Yvon Jaspers met haar boeren terug op het laatste seizoen. Er worden herinneringen opgehaald aan de hand van oude fragmenten, en veel boeren zien elkaar voor het eerst sinds lange tijd weer.

Beter nadenken

De Brabantse boer Geert vond niet de liefde in het programma. Zelf zegt hij daarover dat hij dat misschien ook aan zichzelf te danken heeft. "Ik had misschien wel betere keuzes moeten maken , ik keek puur naar het plaatje ... ik zou nu langer nadenken, beter mijn huiswerk doen" vertelt hij daarover.

Toch heeft hij geen slecht gevoel aan zijn deelname overgehouden. "Ik heb nooit spijt gehad, het is gegaan zoals het gegaan is ." Voor de terugblik verscheen hij als enige feestelijk gekleed in smoking.

Niet lomp, duidelijk

Geert mag dan niet de liefde van zijn leven ontmoet hebben, hij heeft wel een vriendschap overgehouden aan het programma, namelijk met een andere boer, Geert Jan. De twee hebben duidelijk een klik. Geert: "Er komt veel geluid uit Geert Jan, maar je moet de humor er van inzien."

Boerin Annemieke had ook nog wat warme woorden voor Geert zelf. "Ik vond Geert een lieve en warme man, maar dat kwam er niet altijd uit. Volgens mij wordt hij lomper als het ongemakkelijk wordt, maar zo is hij helemaal niet !" Geert beaamt dat: "Het is niet lomp, het is duidelijk."

