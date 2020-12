30 jaar na moord op het Meisje van Teteringen: 'Mysterieuze dood lijkt op Duitse tienermoordzaak'

Een tekening van het 'Meisje van Teteringen' (foto: Raoul Cartens) vergroot

Het mysterie rond de moord op het 'Meisje van Teteringen' vertoont opvallende overeenkomsten met een onopgeloste moordzaak in het Duitse Frankfurt. Dat stellen twee oud-journalisten die onderzoek doen naar de dood van de twee meisjes. Op Eerste Kerstdag is het precies dertig jaar geleden dat het lichaam van het nog altijd onbekende meisje in de bossen bij Teteringen werd gevonden.

Het meisje was gemarteld, vermoord en als vuil gedumpt in doeken en tapijt. Wie zij was en hoe ze aan haar einde is gekomen, is nog altijd niet bekend. Oud-collega's Theo Jongedijk en Jolande van der Graaf deden de afgelopen tijd uitgebreid onderzoek naar beide zaken en zagen opvallende overeenkomsten. Die ontdekking deed Van der Graaf al in 2006, maar door een gebrek aan tijd kon ze toen niet dieper in beide zaken duiken, wat nu dus wel gelukt is.

''Op hun lichamen waren veel brandwonden door uitgedrukte sigaretten te zien.''

Ook in Frankfurt werd het levenloze lichaam van een meisje gevonden waarbij nooit iemand zich gemeld heeft als familielid. De twee journalisten stuitten op nog meer 'toevalligheden'. ''We zagen onder meer op Duitse nieuwssites dat ook zij gemarteld en uitgehongerd was. Ze had ongeveer dezelfde verwondingen. Ook zij is niet geïdentificeerd'', vertelt oud-journalist Theo Jongedijk.

Hij woont op ongeveer honderdvijftig meter van het kerkhof waar het 'Meisje van Teteringen' ligt begraven en is erg begaan met de zaak. ''Qua uiterlijk lijken de meisjes op elkaar. Ze waren allebei ongeveer 1,60 meter. Het Teteringse meisje was naar schatting tussen de 15 en 18 jaar oud, het meisje in Frankfurt wordt geschat op 13 jaar. Opvallend is dat ze allebei een vergroeiing aan hun oor hadden en een gaaf gebit, maar waarschijnlijk nooit een bezoek aan de tandarts hadden gebracht.''

''Mogelijk zijn ze verhandeld, in het verkeerde circuit beland, in de prostitutie terechtgekomen.''

Daarnaast zijn de meisjes vrijwel op dezelfde manier gemarteld, concluderen de oud-journalisten: ''Op hun lichamen waren veel brandwonden door uitgedrukte sigaretten te zien. Gezien de verwondingen bij het 'Meisje van Teteringen' moet ze weken vastgebonden gezeten hebben en stierf ze uiteindelijk een zeer pijnlijke dood. Ze was uitgehongerd. Ook de Frankfurtse tiener kreeg weinig voedsel en woog nog maar 38 kilo toen zij werd gevonden. Zij stierf door extreem geweld waarbij haar ribben waren gebroken.''

Jongedijk vermoedt dat beide meisjes uit een ver land kwamen. ''Mogelijk zijn ze verhandeld, in het verkeerde circuit beland, in de prostitutie terechtgekomen en uiteindelijk in gevangenschap aan hun einde gekomen. Mogelijk door dezelfde dader of daders.''

Allemaal toeval, of niet? ''Het zou kunnen, maar er kan ook heel goed een verband zijn'', vertelt Jongedijk. Hij hoopt dat het coldcaseteam van de politie de zaak heropent en alle puzzelstukjes naast elkaar legt. ''Als we dat niet doen, is het een verloren zaak.''

