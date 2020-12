Coronanieuws: 1405 nieuwe besmettingen in Brabant, ziekenhuizen overvol

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook op deze tweede kerstdag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Zaterdagochtend kwamen de eerste vaccins aan bij Movianto in Oss.

Zaterdag werden er 38 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen.

Er werden zondag in onze provincie 1405 nieuwe besmettingen gemeld.

Ziekenhuizen raken steeds voller.

17.03 Eerste inenting in Duitsland

In Duitsland is voor het eerst iemand ingeënt tegen het coronavirus. De 101 jaar oude Edith Kwoizalla uit Halberstadt kreeg zaterdag, op tweede kerstdag, het vaccin toegediend. Dat is een dag eerder dan het geplande begin van de vaccinatie in Duitsland, meldt Bild, de grootste krant van het land.

16.04 Ruim 2300 mensen in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw gestegen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2342 mensen vanwege Covid-19. Dat is het hoogste aantal sinds 7 november. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) behandelen verpleegafdelingen 1734 coronapatiënten. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares bedraagt 608.

15.41 Meer dan 750.000 besmettingen in Nederland

Het officiële aantal besmettingen in Nederland is nu opgelopen tot boven de 750.000. Sinds het begin van de uitbraak zijn 753.911 mensen positief getest. Van bijna 11.000 mensen is bekend dat ze aan het coronavirus zijn overleden. De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen vermoedelijk hoger.

15.19: 1405 nieuwe besmettingen

Tussen eerste en tweede kerstdag zijn er 1405 nieuwe besmettingen bij gekomen in Brabant. Op eerste kerstdag waren dat er nog 1654. 1405 besmettingen is het laagste aantal sinds 15 december. In Tilburg werden de meeste besmettingen geteld: 159.

In heel Nederland werden 9880 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1657 minder dan vrijdag.

14.42 - Ruim 15.000 wachtende truckers in Dover getest

In de haven van Dover hebben de Britse autoriteiten inmiddels ruim 15.000 wachtende vrachtwagenchauffeurs getest op het coronavirus. Bij 36 van hen was volgens transportminister Grant Shapps de test postief, meldt Sky News.

"Er zijn nu 15.526 coronavirustests uitgevoerd op chauffeurs, wat 36 positieve resultaten opleverde die worden geverifieerd", aldus de minister. De truckers mogen hun weg naar Frankrijk pas vervolgen na een negatief testresultaat. Zo'n 1100 Britse militairen zijn ingezet om in een zo hoog mogelijk tempo sneltesten af te nemen.

Eerder zaten ook Bas en zijn vier trucker-collega's vast in Engeland. Lees hier hun verhaal.

13.50 - België geeft coronavaccin vrije doorgang en heft geen btw

De Belgische douane zal ladingen coronavaccins niet tegengehouden. Het land heeft een zogenoemde 'green lane' ingesteld, zodat de middelen zo snel mogelijk kunnen worden vervoerd. De ladingen worden niet geopend, zodat de bewaartemperatuur van 70 graden onder nul in stand blijft. Daarnaast heft België in 2021 en 2022 geen btw op coronavaccins.

Vaccinfabrikant Pfizer heeft een vestiging in de buurt van Antwerpen, van waaruit de meeste doses worden getransporteerd naar de landen die het middel hebben gekocht. "Door de vaccins een vrije doorgang te verlenen, stel ik samen met onze douane alles in het werk om de vaccins snel en veilig op hun bestemming te laten komen", laat de Belgische minister van Financiën weten.

12.31 - Britse coronavariant duikt ook in Spanje en Zweden op

De nieuwe variant van het coronavirus, die besmettelijker is dan andere versies, wordt in steeds meer landen vastgesteld. Spanje en Zweden hebben zaterdag de eerste positieve tests voor de Britse mutatie bekendgemaakt. De personen waren allemaal onlangs in Groot-Brittannië, aldus de regionale autoriteiten.

De Britse mutatie van het virus was eerder al vastgesteld in onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Japan. De versie verspreidt zich sneller dan andere varianten, maar lijkt mensen niet zieker te maken en lijkt ook niet dodelijker te zijn.

12.27 - Anderhalvemetersamenleving ook woord van het jaar bij Onze Taal

Ook het genootschap Onze Taal heeft anderhalvemetersamenleving uitgeroepen tot woord van het jaar 2020. Dat maakte directeur Vibeke Roeper zaterdag bekend in het programma De Taalstaat op NPO Radio 1.

Eerder riep woordenboek Van Dale anderhalvemetersamenleving uit tot woord van het jaar.

Onze Taal kiest elk jaar voor een woord dat het beste het jaar samenvat en typeert. Hiervoor kunnen ook woorden in aanmerking komen die niet in het jaar zelf zijn ontstaan.

Op de tweede plaats staat het woord huidhonger, de hunkering naar lichamelijke aanraking. De derde plek is voor het woord hamsteren in gebarentaal. Hamsteren werd in deze variant populair dankzij gebarentolk Irma Sluis, die het woord tijdens een persconferentie van premier Mark Rutte treffend uitbeeldde.

12.05 - Schiphol-baas: niet voor 2024 of 2025 terug op oude niveau

"De vaccins komen er nu echt aan, dat zullen we in de luchtvaart vanaf het tweede kwartaal van 2021 gaan merken. Maar dat betekent niet dat alles meteen terug is bij het oude. De economie heeft een enorme klap gehad. Ik verwacht niet dat we voor 2024, 2025 terug zijn op het oude niveau." Dat stelt Schipholbaas Dick Benschop in een vraaggesprek met Het Parool.

Corona heeft het luchthavenbedrijf, dat ook de vliegvelden bij Eindhoven, Rotterdam en Lelystad uitbaat, gedwongen te saneren. Daarbij verdwijnen honderden arbeidsplaatsen en ook zes van de twintig directeuren. "Pijnlijk", zegt Benschop.

11.50 - 38 nieuwe coronapatiënten opgenomen in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 38 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal liggen nu 414 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie. Dat zijn er vier meer dan vrijdag. Tien coronapatiënten zijn het afgelopen etmaal overleden. Vier patiënten werden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen en 29 patiënten werden uit het ziekenhuis ontslagen.

11.20 - Von der Leyen: vaccineren helpt naar terugkeer normale leven

Kort voor de eerste coronavaccinaties in de Europese Unie, zegt voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie de hoop te hebben dat alles in het komende jaar weer normaler gaat verlopen. "De vaccinaties zullen helpen om geleidelijk aan terug te keren naar ons normale leven", zei Ursula von der Leyen in een video op Twitter zaterdag.

Als er genoeg mensen gevaccineerd zijn, zegt ze, kunnen de mensen weer gaan reizen, vrienden en familie zien en de vakantie normaal doorbrengen. "Maar tot die tijd moeten we voorzichtig blijven."

Een aantal landen binnen de Europese Unie begint zondag met het vaccineren van tegen het coronavirus. Het gaat onder meer om Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje en Griekenland. Nederland volgt op 8 januari.

10.00 - Coronaverpleegkundige Demi zet met kerst weer een stapje extra

Naast kerstdrukte in de supermarkten, is er dit jaar helaas ook 'kerstdrukte' in de Brabantse ziekenhuizen. Nieuwe coronapatiënten blijven komen en dat vraagt veel van het verplegend personeel.

Coronaverpleegkundige Demi van Uden (24) vertelt tegen Omroep Brabant haar verhaal.

08.30 - Eerste vaccins aangekomen in Oss

De eerste coronavaccins van Pfizer en BioNTech zijn zaterdagochtend om half negen aangekomen bij Movianto in Oss. Daar worden de vaccins voor heel Nederland opgeslagen. De vaccins komen van de Pfizer-fabriek in Puurs, een plaats in de Belgische provincie Antwerpen.

08.20 - In totaal bijna 2,2 miljoen mensen zien kerstspeech koning

De kersttoespraak van koning Willem-Alexander heeft vrijdag op NPO 1 ruim 1,2 miljoen kijkers getrokken. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). De koning stond stil bij alle mensen die door corona zijn getroffen, op welke manier dan ook, en stak hen een hart onder de riem.

Naar de herhaling van de toespraak aan het eind van de middag keken nog eens bijna 800.000 mensen en via NPO 2 zo'n 176.000. Bij elkaar opgeteld komt dat neer op 2,2 miljoen tv-kijkers

06.15 - Aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland gedaald

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus dat het afgelopen etmaal in Duitsland is vastgesteld, is voor de tweede dag op rij gedaald. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft zaterdagochtend 14.455 nieuwe gevallen gemeld.

Vrijdagochtend werden er door het RKI nog 25.533 nieuwe besmettingen in de laatste 24 uur gemeld, de dag daarvoor lag het aantal op ruim 32.000. Afnames tijdens en na het weekend en feestdagen en toenames naarmate de week vordert, zijn in Duitsland nagenoeg een vast patroon.

00.15 - Besmettelijkere Britse coronavariant rukt verder op

De besmettelijkere Britse variant van het coronavirus rukt verder op, zowel in Europa als daarbuiten. Frankrijk meldde vrijdagavond laat dat de mutatie in het land is opgedoken. Eerder op de dag maakte Ierland al bekend dat ook daar het gemuteerde virus is aangetroffen. De Ierse autoriteiten hopen binnenkort meer duidelijkheid te hebben over de verspreiding van de Britse variant in het land.

Vrijdag werd de nieuwe variant van het coronavirus bij ten minste één persoon in de regio Rotterdam-Rijnmond vastgesteld. Het is, voor zover bekend, de derde Nederlander die besmet is met de gemuteerde besmettelijkere variant van het coronavirus.

