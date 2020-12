Coronanieuws: Britse coronavariant rukt verder op, minder besmettingen in Duitsland

Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech (foto: ANP / Koen van Weel) vergroot

Ook op deze tweede kerstdag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Zaterdagochtend kwamen de eerste vaccins aan bij Movianto in Oss.

De Britse coronavariant rukt verder op.

Vrijdag werden er 46 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen.

Er werden vrijdag in onze provincie 1654 nieuwe besmettingen gemeld.

11.20 - Von der Leyen: vaccineren helpt naar terugkeer normale leven

Kort voor de eerste coronavaccinaties in de Europese Unie, zegt voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie de hoop te hebben dat alles in het komende jaar weer normaler gaat verlopen. "De vaccinaties zullen helpen om geleidelijk aan terug te keren naar ons normale leven", zei Ursula von der Leyen in een video op Twitter zaterdag.

Als er genoeg mensen gevaccineerd zijn, zegt ze, kunnen de mensen weer gaan reizen, vrienden en familie zien en de vakantie normaal doorbrengen. "Maar tot die tijd moeten we voorzichtig blijven."

Een aantal landen binnen de Europese Unie begint zondag met het vaccineren van tegen het coronavirus. Het gaat onder meer om Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje en Griekenland. Nederland volgt op 8 januari.

10.00 - Coronaverpleegkundige Demi zet met kerst weer een stapje extra

Naast kerstdrukte in de supermarkten, is er dit jaar helaas ook 'kerstdrukte' in de Brabantse ziekenhuizen. Nieuwe coronapatiënten blijven komen en dat vraagt veel van het verplegend personeel.

Coronaverpleegkundige Demi van Uden (24) vertelt tegen Omroep Brabant haar verhaal.

08.30 - Eerste vaccins aangekomen in Oss

De eerste coronavaccins van Pfizer en BioNTech zijn zaterdagochtend om half negen aangekomen bij Movianto in Oss. Daar worden de vaccins voor heel Nederland opgeslagen. De vaccins komen van de Pfizer-fabriek in Puurs, een plaats in de Belgische provincie Antwerpen.

08.20 - Kersttoespraak koning trekt ruim 1,2 miljoen kijkers op NPO 1

De kersttoespraak van koning Willem-Alexander heeft vrijdag op NPO 1 ruim 1,2 miljoen kijkers getrokken. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). De koning stond stil bij alle mensen die door corona zijn getroffen, op welke manier dan ook, en stak hen een hart onder de riem.

06.15 - Aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland gedaald

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus dat het afgelopen etmaal in Duitsland is vastgesteld, is voor de tweede dag op rij gedaald. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft zaterdagochtend 14.455 nieuwe gevallen gemeld.

Vrijdagochtend werden er door het RKI nog 25.533 nieuwe besmettingen in de laatste 24 uur gemeld, de dag daarvoor lag het aantal op ruim 32.000. Afnames tijdens en na het weekend en feestdagen en toenames naarmate de week vordert, zijn in Duitsland nagenoeg een vast patroon.

00.15 - Besmettelijkere Britse coronavariant rukt verder op

De besmettelijkere Britse variant van het coronavirus rukt verder op, zowel in Europa als daarbuiten. Frankrijk meldde vrijdagavond laat dat de mutatie in het land is opgedoken. Eerder op de dag maakte Ierland al bekend dat ook daar het gemuteerde virus is aangetroffen. De Ierse autoriteiten hopen binnenkort meer duidelijkheid te hebben over de verspreiding van de Britse variant in het land.

Vrijdag werd de nieuwe variant van het coronavirus bij ten minste één persoon in de regio Rotterdam-Rijnmond vastgesteld. Het is, voor zover bekend, de derde Nederlander die besmet is met de gemuteerde besmettelijkere variant van het coronavirus.

