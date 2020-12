[PODCAST] Het is niet altijd lachen voor een tonproater: 'Dikke vinger, zoek het maar uit hier!'

Boy Jansen (foto: Kevin Cordewener). vergroot

Het is een vak apart: tonproaten. Sommigen blijven goedbedoelde amateurs, anderen worden een echte professional en verdienen er een hele leuke boterham aan. In deze nieuwe aflevering van onze carnavalspodcast ‘Het gevoel van carnaval’ staan de tonproaters centraal. Jordy Graat praat met Boy Jansen uit Budel en Rob Scheepers uit Sterksel.

Beide heren behoren tot de top van Brabant. Boy Jansen is in het dagelijks leven uitvaartverzorger. De lach en de traan liggen in zijn leven dus heel dicht bij elkaar. Rob Scheepers is inmiddels fulltime grappenmaker nadat hij jaren in de reclamewereld werkte. De luisteraar krijgt een inkijkje in het ontstaan van een buut (de sketch van een tonproater). De beroemde Beatrix-sketch van Boy stuurde hij eerst naar Rob. Ter beoordeling. Rob vond het eigenlijk helemaal niks. Toch is het typetje van Jansen een eigen leven gaan leiden.

De heren vertellen tal van anekdotes. Ook over die keren dat de zaal niet meewerkte. Rob Scheepers: “Ik was in Venlo en werd aangekondigd als Brabander. De zaal draaide zich meteen om en luisterde voor geen meter. Ik heb het optreden gewoon afgemaakt. Dikke vinger, zoek het maar uit hier!” Gelukkig is het vaak wel lachen, gieren, brullen. Dat geldt ook voor deze aflevering. Een lach is gegarandeerd.

In aanloop naar carnaval maakt Jordy Graat elke elf dagen een aflevering over alle facetten van het feest der feesten. Vind je het leuk? Abonneer je dan in jouw favoriete podcast-app zodat je geen enkele aflevering mist. Zo krijg je toch je broodnodige portie carnaval in 'Het gevoel van carnaval'.

