Luister hier waarom carnaval ooit bijna werd verbannen in Brabant

Waar komt toch dat verkleden vandaan? En wist je dat oud en nieuw veel gemeen heeft met carnaval? Het feest der feesten heeft een rijke historie en die staat centraal in de vierde aflevering van Het gevoel van carnaval, de carnavalspodcast van Omroep Brabant. Voorzitter Rob van de Laar van de Brabantse Carnavals Federatie vertelt honderduit over het feest dat voor hem zoveel betekent.

"Het ontmoeten, het spel, het ontladen... het feest is zoveel. En vergeet de emotie niet", aldus Van de Laar. Hij is al jaren het carnavalsgeweten van Brabant. Hij is de wandelende encyclopedie op het gebied van carnaval. Een feest dat al eeuwen terug gaat. "In de middeleeuwen hadden ze tal van rituelen die lijken op carnaval. Er werd gezongen en er werden geintjes met elkaar uitgehaald."

Hervorming

Het feest werd in heel Nederland gevierd totdat de hervorming toesloeg. Van de Laar: "In Brabant hebben ze lang geprobeerd om carnaval uit te bannen, maar dat is ze net niet gelukt. De mensen bleven Vastenavond vieren." In al die eeuwen is er wel veel veranderd en is het carnaval geworden tot wat het nu is.