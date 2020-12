Politie houdt auto's tegen en stuurt jongeren weg in Veen

De politie in Veen (Foto: Marcel van Dorst / SQ Vision). vergroot

In de buurt van de beruchte kruising in Veen heeft de politie zondagavond meerdere jongeren aangesproken en weggestuurd. Bij een toegangsweg die leidt naar het centrum werden ook auto's tegengehouden. Dit gebeurde enkele uren na het ingaan van de noodvordering in het dorp.

In Veen gingen de afgelopen dagen meerdere malen auto's in vlammen op. Er kwamen grote groepen jongeren samen, en ook werd de brandweer gehinderd in hun werk en zelfs bekogeld met vuurwerk.

Noodverordening

Volgens een woordvoerder van de gemeente kwamen op de ongeregeldheden niet alleen jongeren uit Veen af, maar ook uit andere dorpen van de gemeente Altena en daarbuiten. Die moeten nu geweerd worden met de noodverordening. Alleen als je in Veen woont of werkt kom je het dorp nog in.

Zondagavond lijken de eerste tekenen hiervan zichtbaar. Rond tien uur was het rustig in het dorp.

vergroot

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.