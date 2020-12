'Ongeschreven regel dat niet wordt gepraat over wat er op kruising in Veen gebeurt'

De brandweer bluste de autobranden in Veen (foto: SQ Vision). vergroot

Omwonenden van de beruchte kruising in Veen lijken zich, ondanks de ongeregeldheden van afgelopen dagen, geen zorgen te maken om de vele autobranden en het vuurwerk: "De sfeer was gemoedelijk, niet gespannen." Maar er zijn ook omwonenden die juist bang zijn, omdat het een stuk gevaarlijker is dan voorgaande jaren.

In de aanloop naar de jaarwisseling is er ieder jaar onrust in Veen, waarbij vooral auto's in brand worden gestoken op het centraal gelegen kruispunt.

Drie kinderen van elf en dertien jaar vertellen aan onze verslaggever dat ze het 'kei mooi' vinden wat er op het kruispunt gebeurt. "Dat is traditie en dat is mooi."

De jongen van dertien zegt af en toe ook mee te doen, de andere twee kijken vooral toe. En die mooie traditie afpakken gaat niet zomaar: "De auto's houden ze niet tegen met oud en nieuw."

Het zijn vooral sloopauto's die jaarlijks in brand worden gestoken. Maar het is dit jaar wel onrustiger dan normaal, zo vertelt een man die al dertig jaar bij de kruising woont. Hij is nog nooit bang geweest, tot dit jaar. "Normaal worden alleen sloopauto's in brand gestoken, maar nu gaat het wel heel ver. Er worden vuurwerkbommen gebruikt en dat wordt gevaarlijk." Hij meent dat er vooral mensen komen rellen van buiten het dorp, zoals uit Eindhoven, Den Bosch, Waalwijk en Rotterdam.

Een oudere vrouw die aan de kruising woont, vertelt dit jaar ook banger te zijn door alle onrust.

"Het is niet zo erg wat hier gebeurt, al het gaat wel ver."

Volgens een andere buurtbewoonster is er een ongeschreven regel rondom de rellen: "Mensen praten niet over wat er hier op de kruising in Veen gebeurt." Ze is zelf nog even gaan kijken bij het kruispunt. "De sfeer was gemoedelijk, niet gespannen." Ze meent ook dat het eigenlijk niet zo erg is wat daar gebeurt, 'al gaat het wel ver'.

"Het is een traditie zeggen ze dan. Ik ben niet bang maar hoop dat het snel januari is", vertelt een man. En een andere man laat weten dat hij het zondagnacht lekker rustig vond en hoopt dat het zo blijft.

