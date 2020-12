Politiek blij met effect maatregelen Veen: 'Maar het is toch 'n kwestie van mentaliteitsverandering'

Wie Veen wilde binnenrijden, werd zondagnacht gecontroleerd (foto: SQ Vision). vergroot

De politieke partijen in de gemeente Altena zijn blij dat het zondagnacht rustig bleef in Veen. De dagen daarvoor werden diverse auto's in het dorp in brand gestoken en werd er zwaar vuurwerk afgestoken. Een keer werden hiermee zelfs hulpverleners bestookt. Burgemeester Egbert Lichtenberg greep daarop in en stelde een noodverordening in. Die lijkt effect te hebben.

Sinds zondagmiddag vijf uur is er in Veen een samenscholingsverbod van kracht. Groepjes groter dan twee zijn niet toegestaan. Ook is het verboden om 'spullen bij je te hebben die als wapen gebruikt kunnen worden'. Daarnaast gaat de gemeente het vuurwerkverbod, dat al gold vanwege het coronavirus, nu actief handhaven.

Mensen uit andere dorpen

Buitenstaanders komen de komende dagen Veen niet in. Tenzij ze er wonen of werken of met het openbaar vervoer komen. De burgemeester wil zo voorkomen dat de situatie in het dorp weer uit de hand loopt. Volgens een woordvoerder van de gemeente waren bij de ongeregeldheden die de laatste tijd in Veen plaatsvonden niet alleen jongeren uit Veen betrokken, maar ook mensen uit andere dorpen van de gemeente Altena en daarbuiten.

Honderden mensen kwamen kijken bij de autobranden in Veen (foto: SQ Vision) vergroot

"De burgemeester heeft met de driehoek - die verder bestaat uit het OM en de politie - blijkbaar de goede maatregelen genomen", constateert CDA-fractievoorzitter Gerard Paans na zondagavond. "Daar ben ik blij mee."

Vruchten afwerpen

Ook Theo Meijboom van de SGP heeft het idee dat de maatregelen die de burgemeester afkondigde hun vruchten afwerpen. "De politie is in de praktijk vaak met handen en voeten gebonden. Zo'n noodverordening geeft hen meer mogelijkheden, meer middelen om te handhaven. Met die politie-inzet had ik ook wel verwacht dat deze nacht rustig zou verlopen."

"Zo'n noodverordening is natuurlijk ook niet niks", vult Progressief Altena-fractievoorzitter Kees de Waal aan. "Het heeft nogal wat consequenties als je je daar niet aan houdt. Dat lijkt me wel een logische verklaring voor het feit dat het daar nu rustiger was."

Het in brand steken van sloopauto's rond de jaarwisseling is traditie in Veen (foto: SQ Vision). vergroot

'Niet te vroeg juichen'

Hij noemt het instellen van de noodverordening 'heel terecht'. "Er was geen andere optie meer, volgens mij. Ik denk dat andere mogelijkheden, zoals het aanspreken van de mensen zelf, onvoldoende werkt. Dan moet een volgende stap genomen worden. Daar sta ik helemaal achter."

Toch wil hij ook weer niet te vroeg juichen. "Als je ziet hoe lang dit probleem al speelt, kan ik me niet voorstellen dat alles met één rustige nacht helemaal voorbij is. Het is toch een kwestie van een mentaliteitsverandering die moet plaatsvinden", benadrukt hij. "Die kun je moeilijk afdwingen met een noodverordening. Het effect daarvan is altijd maar tijdelijk."

Weersomstandigheden

Philip den Haan, fractievoorzitter van Altena Lokaal, wijst erop dat de weersomstandigheden zondagavond en -nacht ook wel mee zaten bij het in toom houden van de situatie in Veen. Hij noemt het 'jammer' dat een noodverordening nodig is om de rust terug te brengen in het dorp.

De brandweer bluste de autobranden in Veen (foto: SQ Vision). vergroot

"In de aanloop hier naar oudjaar hebben we van de burgemeester gehoord dat er stappen waren gezet, in overleg met allerlei instanties in Veen. Om hen te bewegen te voorkomen wat er nu gebeurt. Maar uiteindelijk gaat een groep er toch mee door en dan word je als gemeente en overheid zo uitgedaagd, dat je niet anders kan. Want als je ziet wat er gebeurt... op het moment dat ze aan hulpverleners komen en, dat de veiligheid in het geding is, is dit uiteindelijk de oplossing."

Gezond verstand

Den Haan vestigt zijn hoop nu op het gezond verstand van de mensen in zijn gemeente. "Ook van ouders die hier misschien weet van hebben, dat ze hun kinderen hiervan weerhouden. Al was het alleen maar om er voor te zorgen dat die grote menigte in Veen kleiner wordt. Want dat trekt mensen aan. Om die escalatie te voorkomen is deze verregaande maatregel gewoon noodzakelijk, punt."

