Na reeks onrustige nachten nu een rustige nacht in Veen

Na een reeks onrustige nachten is het zondagavond en -nacht rustig gebleven in Veen. Waarschijnlijk is dit te danken aan de noodverordening die burgemeester Egbert Lichtenberg zondagmiddag instelde. Agenten spraken zondagavond meerdere jongeren aan en stuurden hen weg.

De noodverordening werd afgekondigd nadat jongeren de afgelopen avonden en nachten autobranden stichtten en zwaar vuurwerk afstaken op het kruispunt van de Witboomstraat met de Van der Loostraat. Vrijdagnacht werd er zelfs vuurwerk gegooid naar de brandweer, toen die de brandende auto's wilde blussen.

Samenscholingsverbod

Sinds zondagmiddag vijf uur is er in Veen een samenscholingsverbod van kracht. Groepjes groter dan twee zijn niet toegestaan. Ook is het verboden om 'spullen bij je te hebben die als wapen gebruikt kunnen worden'. Daarnaast gaat de gemeente het vuurwerkverbod, dat al gold vanwege het coronavirus, nu actief handhaven.

Buitenstaanders komen de komende dagen Veen niet in. Tenzij ze er wonen of werken of met het openbaar vervoer komen. De burgemeester wil zo voorkomen dat de situatie in het dorp weer uit de hand loopt. Volgens een woordvoerder van de gemeente waren bij de ongeregeldheden die de laatste tijd in Veen plaatsvonden niet alleen jongeren uit Veen betrokken, maar ook mensen uit andere dorpen van de gemeente Altena en daarbuiten.

Gevangenisstraf of stevige boete

De noodverordening geldt tot 2 januari. Wie de noodverordening overtreedt, kan een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal 4350 euro verwachten.

