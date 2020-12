'De jongeren in Veen zijn niet gek, die missen gewoon iets in het dorp'

Er werd ook zwaar vuurwerk afgestoken in Veen (foto: SQ Vision). vergroot

Autobranden, zwaar vuurwerk dat afgestoken werd en hulpverleners die werden lastiggevallen toen ze wilden helpen. Het was het afgelopen weekend erg onrustig in Veen. Net zoals in het verleden daar wel vaker het geval was in de aanloop naar de jaarwisseling. Waar komt dit vandaan en wat doe je hier tegen? Socioloog Peter Achterberg van de Tilburg University geeft antwoord.

"Het is altijd lastig om dit soort zaken op te lossen", weet Achterberg te vertellen in WAKKER! op Omroep Brabant radio. "Vooral als iets al zo lang gaande is. Je moet eerst nagaan waar dit vandaan komt, deze ellende. Dan kun je voorzichtig werken aan een oplossing."

Dorpsgesprek

Stap één bij het oplossen van dit probleem is volgens de socioloog het aanspreken van mensen op hun gedrag. "Want dit is niet helemaal normaal. Heel veel mensen lijden schade en zullen dit niet leuk vinden." Hij oppert daarom een soort dorpsgesprek tussen generaties. "Maar ook met de burgemeester bijvoorbeeld erbij, en de politie."

Het in brand steken van sloopauto's rond de jaarwisseling is traditie in Veen (foto: SQ Vision). vergroot

Daarnaast benadrukt hij dat het belangrijk is om daders aansprakelijk te stellen. "Ik denk dat dit gewoon nodig is. Het klinkt misschien hard. Maar als mensen dingen kapot maken, moeten ze er gewoon voor betalen. Dan houdt het misschien een keer op."

Geen typisch Brabants fenomeen

Volgens Achterberg is wat er in Veen gebeurde niet een typisch Brabants fenomeen. "Je ziet het overal. Ook bijvoorbeeld in Staphorst en Urk. Er zijn meer gemeenten die kampen met overlast van jongeren die een beetje té los gaan."

Hij heeft het idee dat deze problemen vooral spelen in dorpen waar heel weinig voorzieningen voor jongeren zijn. "Waar ze zichzelf een beetje moeten zien te vermaken. Dan beginnen ze bijvoorbeeld zuipketen om daar lekker los te gaan. Vaak is er wat weinig integratie met de rest van het sociale weefsel in het dorp. Dan zijn ze grotendeels onbereikbaar."

De brandweer bluste de autobranden in Veen (foto: SQ Vision). vergroot

'De harde en zachte hand'

Hij adviseert de burgemeester om te zorgen voor voorzieningen in Veen zodat mensen zich daar niet zo snel vervelen. Naast het aangaan van gesprekken met betrokkenen en het aansprakelijk stellen van mensen voor de schade die ze veroorzaken. "De harde en de zachte hand tegelijkertijd, ik denk dat dit werkt. Kijk, deze problemen komen ergens vandaan. Die jongeren zijn ook niet gek, natuurlijk. Die missen gewoon iets. Wat ze precies missen? Daar moet je achter zien te komen in het dorp en dat moet je hen vervolgens kunnen bieden."

