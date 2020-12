Oud en Nieuw in Veen kost elk jaar tienduizenden euro’s, vooral kapot asfalt blijkt kostenpost

Foto: Marcel van Dorst / SQ Vision. vergroot

In Veen gaat al sinds de jaren ’90 rond de jaarwisseling de fik in meerdere sloopauto’s. Maar wat kost dat nou, zo’n nieuwjaarstraditie? Uit beschikbare cijfers blijkt het een flinke kostenpost voor de gemeente: elk jaar zijn ze tienduizenden euro's kwijt. De gemeente moest de afgelopen jaren evenveel geld uitgeven aan Oud en Nieuw als het veel grotere Almere. En dat zit hem vooral in het herstellen van het wegdek.

Tot 2019 hoorde Veen met haar 2.700 inwoners bij de gemeente Aalburg. In dat jaar gingen de kernen van Aalburg op in Altena en vormen ze met 56.000 inwoners en eenentwintig kernen de nieuwe gemeente in het westen van onze provincie.

Kosten vergelijkbaar met Almere

Het prijskaartje dat hangt aan de Oud en Nieuw-tradities van Veen is al vaker onderwerp van gesprek geweest. De gemeente Aalburg deelde enkele jaren de cijfers. Maar toen het CDA in 2016 zelf aan het rekenen sloeg, kwam ze op een bedrag dat het dubbele was dan dat van de gemeente. Na 2016 zijn er geen cijfers van de totale kosten meer terug te vinden. De nieuwe gemeente Altena deelde afgelopen jaar wel weer cijfers.

In ‘Wie stookt er nou’, een onderzoek van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, staat dat de kosten in het begin van de eeuwwisseling snel stegen. Van 8.000 euro in 2000 naar 26.000 euro in 2001 tot 57.000 euro in 2003. Het jaar 2012 was een piekjaar met 124.000 euro aan kosten.

In de jaren daarna, tot 2016, schommelt de kostenpost tussen de 40.000 en 70.000 euro. Ter vergelijking: in Almere kostte de jaarwisseling in 2016 ook zo'n 65.000 euro, maar daar wonen ongeveer 16 keer zoveel mensen als in het 13.000 inwoners tellende Aalburg.

Duur wegdek

De bedragen zijn opgebouwd uit verschillende posten, zoals voorbereidend werk als het plaatsen van hekken en het weghalen van vuilnisbakken, en schade tijdens de jaarwisseling zelf. Het grootste deel van de kosten zit hem echter in iets anders: het wegdek. Dat raakt flink beschadigd door de brandende auto’s en het herstel blijkt niet goedkoop te zijn.

In 2013 moest de gemeente Aalburg zo’n 30.000 euro uittrekken voor het repareren van het wegdek, ongeveer de helft van de totale kosten. Die verdeling gaat ook op voor de jaren 2014 en 2016. De laatste jaarwisseling was de nieuwe gemeente Altena meer dan 50.000 euro kwijt aan het herstellen van het wegdek. De totale kosten lagen toen rond de 107.000 euro.

Noodverordening

Sinds zondag geldt er een noodverordening in Veen. Aanleiding waren de vele ongeregeldheden de afgelopen dagen, waarbij onder meer brandweermannen met vuurwerk werden bekogeld. Mensen die niet in het dorp werken of wonen worden door de politie tegengehouden en teruggestuurd. Dat resulteerde in een rustige nacht van zondag op maandag.

