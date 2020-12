'Stookkruispunt' in Veen had net nieuwe bestrating gekregen

De oude bestrating (Foto: Google Streetview). vergroot

In september is het beruchte kruispunt in Veen nog compleet nieuw bestraat. En dat is niet voor het eerst. De gemeente Altena is jaarlijks tienduizenden euro's kwijt aan het repareren van de straten in Veen, na de traditionele autobranden rond Oud en Nieuw.

Na de vorige jaarwisseling lagen de kosten zelfs boven de 100.000 euro, waarmee de gemeente Altena (55.967 inwoners) zich kan meten met de stad Groningen (203.105 inwoners).

Eenvoudig te vervangen

De meeste autobranden vinden plaats op de kruising Witboomstraat / van der Loostraat / Mussentiend. Juist op dat kruispunt heeft de gemeente in september de complete bestrating vernieuwd. Het wegdek had in de loop der jaren zoveel schade opgelopen dat 'een veilig gebruik van de kruising niet langer gewaarborgd is', zo staat te lezen in raadsstukken van de gemeente Altena. 'Ook esthetisch gezien verdient dit niet de schoonheidsprijs die men in deze kernen graag zou zien'.

Er is bij de keuze voor de nieuwe bestrating rekening gehouden met de Oud en Nieuw-vieringen. 'Bij schade aan de bestrating is het eenvoudiger om juist alleen de beschadigde klinkers te wisselen. Hierdoor blijven de kruispunten veilig en zien er gedurende het gehele jaar goed uit', zo valt er te lezen.

Elke jaar een jaarwisseling

De VVD vroeg zich eerder dit jaar af of het wel verstandig is om enkele maanden voor de jaarwisseling over te gaan tot het vernieuwen van het wegdek. Maar, de gedachte lijkt te zijn 'stuk gaat het toch wel', zo valt op te maken uit het antwoord van het gemeentebestuur: 'Bovendien is er elk jaar een jaarwisseling, dus het blijft enigszins arbitrair wanneer het verstandig is om de bestrating te vernieuwen.'

