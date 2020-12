Hof vindt Gemertse 'wonderbelegger' gewetenloos en legt hem hogere straf op

Foto: Pixnio vergroot

'Wonderbelegger' Rob van den B. (56) uit Gemert is woensdag door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor onder meer beleggings- en faillissementsfraude. De straf is hoger dan de rechter eerder oplegde en ook hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie.

Van den B. lichtte van 2010 tot 2013 een groot aantal beleggers op. Hij spiegelde hen voor dat hij een goede en ervaren belegger was en dat het door hen geïnvesteerde geld hoge rendementen zou opleveren. In totaal ging het om beleggingen voor - voor zover bij de FIOD bekend - een totaalbedrag van ongeveer 9 miljoen euro.

Luxeproducten

De man uit Gemert belegde slechts een deel van dit bedrag en eigende zich de rest van het geld toe. Dat besteedde hij aan luxeproducten zoals auto’s, een bar-dancing, een huis, een zwembad en vakanties. Als er al rendement werd uitbetaald, gebeurde dit veelal met geld dat door andere beleggers was ingelegd. Met het wel belegde geld leed de man aanzienlijke verliezen.

Van den B. ging uiteindelijk failliet, maar dit weerhield hem er niet van om zijn beleggingspraktijken voort te zetten waarmee hij opnieuw veel beleggers dupeerde.

Faillissementsfraude

Vanwege de beleggingsfraude werd de man in voorarrest genomen. Toen zijn voorarrest in 2015 werd geschorst, pleegde hij ook nog faillissementsfraude. Hij liet de curator onder valse voorwendselen een blokkade op zijn bankrekening opheffen, zodat hij daarop inkomsten uit nieuwe verdiensten kon ontvangen. Die inkomsten meldde hij niet aan zijn curator. Daardoor werd tijdens zijn faillissement een bedrag van 75.000 euro aan de boedel onttrokken, terwijl deze inkomsten juist door de curator over de gezamenlijke schuldeisers had moeten worden verdeeld.

Bovendien zette Van den B. zijn beleggingspraktijken voort en probeerde hij de FIOD met een vervalst bankafschrift te misleiden. Om een belegger, die zijn forse inleg terug wilde hebben, om de tuin te leiden over zijn financiële situatie pleegde de man ook nog valsheid in geschrifte door een brief van een advocaat valselijk op te maken.

Eigenbelang

Het gerechtshof typeert de man uit Gemert als een onverbeterlijke recidivist die jarenlang gewetenloos veel beleggers met zijn gedraai, leugens en smoezen misleidde. "Met veel financiële en psychische problemen voor de gedupeerden tot gevolg."

Dat de man tijdens zijn faillissement de schuldeisers benadeelde door een groot bedrag aan de boedel te onttrekken, noemt het hof een ernstig misdrijf. Bij dit alles stelde de man volgens het gerechtshof slechts zijn eigen belang voorop, om zijn luxueuze levensstijl te kunnen bekostigen.

Hogere straf

De rechter sprak Van den B. eerder vrij van de beleggingsfraude en legde hem voor de overige strafbare feiten een gevangenisstraf op van in totaal zestien maanden - waarvan 167 dagen voorwaardelijk - en een taakstraf van 240 uur. In hoger beroep eiste het OM een gevangenisstraf van vier jaar.

Het gerechtshof vond de straf die de rechter oplegde en de eis van het OM niet zwaar genoeg gezien de ernst van de feiten. Volgens het gerechtshof is de kans dat Van den B. opnieuw de fout ingaat groot. Het hof vindt een gevangenisstraf van zeven jaar daarom 'passend en geboden'. Maar omdat de behandeling van deze zaak lang geduurd heeft, wordt deze straf met een jaar verminderd.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.