Opnieuw onrust in Veen na autobranden: vier mannen opgepakt

De politie heeft woensdagavond in Veen vier mannen opgepakt voor het overtreden van het samenscholingsverbod. Dat gebeurde kort nadat er op de kruising in het dorp én bij het viaduct bij het nabijgelegen Andel een auto uitbrandde.

Branden

Rond halfzes werd op het roemruchte kruispunt van de Witboomstraat en de Van der Loostraat in Veen een Opel Combo in de hens gezet. Het voertuig was geladen met olie en autobanden. Even later was het ook raak op het viaduct over de N267. De brandweer van Giessen werd opgetrommeld om die brand te blussen.