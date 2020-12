Weer autobrand op beruchte kruising in Veen, ook in Andel is het raak

Wachten op privacy instellingen... Foto: Jurgen Versteeg, SQ Vision. Foto: Jurgen Versteeg, SQ Vision. Foto: Jurgen Versteeg, SQ Vision. Foto: Jurgen Versteeg, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/5 Weer autobrand op beruchte kruising in Veen

Op de beruchte kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat in Veen is woensdagmiddag rond halfzes weer een auto in vlammen opgegaan. Het ging dit keer om een Opel Combo gevuld met olie en autobanden. Even verderop stond bij het viaduct op de Duizendmorgen over de N267 ook een voertuig in brand.

Er was één politie-eenheid ter plaatse. Verder waren er nog geen actieve toegangscontroles. Er waren verder geen mensen op straat.

Noodverordening

In Veen geldt sinds zondagavond een noodverordening. De afgelopen week was het onrustig in het dorp doordat jongeren vuurwerk afstaken en auto's in de fik zetten. Zowel in de nacht van 25 december als 26 december waren grote groepen jongeren op straat en werden auto's in brand gestoken. Brandweerlieden werden gehinderd bij hun werk en zelfs bestookt met vuurwerk.

Op overtreding staat een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal 4350 euro. De maatregel geldt tot en met zaterdag 2 januari middernacht.

