Veel schade door zwaar vuurwerk en meer autobranden in Midden- en West-Brabant

Dit keer was het raak in de Merodelaan in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

In Midden- en West-Brabant is tijdens oud en nieuw aanzienlijke schade aangericht door zwaar vuurwerk. Ook waren er meer autobranden dan voorgaande jaren. Dit meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In het zuidoosten van de provincie verliep de jaarwisseling relatief rustig en was het minder druk dan vorig jaar. In Noordoost-Brabant was het vooral raak in de Graafsewijk in Den Bosch en in Oss.

De voorzitters van de drie veiligheidsregio's kijken met gemengde gevoelens terug op de jaarwisseling. "Het vuurwerkverbod heeft zijn werk gedaan, al zijn er helaas toch een aantal vuurwerkslachtoffers die met divers letsel opgenomen moesten worden. Wij wensen alle Brabanders een gelukkig, veilig en vooral gezond 2021. En die relschoppers die onze hulpverleners hebben gehinderd of agressief hebben benaderd? Die zien we snel in de rechtbank”, aldus John Jorritsma, Jack Mikkers en Theo Weterings.

Ze zijn trots op alle medewerkers van de hulpdiensten, voor en achter de schermen, én op 'de grote meerderheid van de Brabanders' die zich aan de afspraken en maatregelen hebben gehouden om het coronavirus te beteugelen.

'Inzet was intensiever'

De brandweer in Midden- en West-Brabant moest van oudejaarsdag tot vrijdagochtend acht uur in totaal 204 keer uitrukken. Dat is weliswaar 51 keer minder dan bij de vorige oud en nieuw, maar de inzet was wel intensiever, zo laat de Veiligheidsregio weten.

Meest in het oog springende incidenten vonden plaats in Breda, Dussen, Etten-Leur, Gilze, Oosterhout, Oudenbosch, Roosendaal, Rijswijk en Zevenbergen.

De Veiligheidsregio laat verder nog weten dat voor zover bekend geen agressie of geweld is gebruikt tegen brandweerpersoneel. Maar de ervaring leert dat de komende uren nog meldingen en/of aangiften kunnen volgen, zo voegt ze eraan toe. In Veen moest de brandweer het onlangs nog wel ontgelden.

In Zuidoost-Brabant werd de brandweer ingeschakeld voor een een aantal auto-, dak-, container- en schuurbranden.

Terwijl het aan de ene kant van de weg nog 'stevig fikt', ligt er een uitgebrand wrak aan de andere kant van de weg (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Lees hier hoe de jaarwisseling ditmaal in Brabant verliep: Roerige jaarwisseling, maar rustige nieuwjaarsnacht

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.