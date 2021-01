Sushibezorger (17) die rakelings langs ontploffing reed ongedeerd: 'Dacht dat het fontein was'

"Pas toen hij de vuurwerkontploffing op video zag , schrok de bezorger" (foto: Bosschebol/Twitter). vergroot

"Hij schrok pas echt nadat hij het filmpje zag", zegt eigenaar Tao Sheng van Sjoesie in Den Bosch. Eén van zijn sushibezorgers reed afgelopen nacht rakelings voorbij vuurwerk dat ontplofte op de Graafseweg. Een filmpje van de gevaarlijke situatie ziet er angstaanjagend uit. "Zelf vertelde de bezorger dat hij dacht dat hij langs een onschuldige fontein reed. Hij was ook heel kalm waardoor wij ook enigszins rustig bleven toen we het filmpje zagen", vertelt zijn baas.

De scooterrijder is 17 jaar, hij is niet gewond geraakt. "Hij heeft op zijn scooter totaal niet meegekregen hoe heftig die ontploffing was", gaat Tao verder. "Het was sowieso een heftige vuurwerkavond, vond ik. "Het klinkt wat tegenstrijdig maar omdat er een vuurwerkverbod is, werd er meer en zwaarder vuurwerk afgestoken dan anders."

"Er hing veel spanning."

De eigenaar van Sjoesie vond dat de sfeer ook dreigend was bij hem in de straat. "Er liepen al de hele dag groepjes jongens met vuurwerk te spelen. Er was ook een auto in brand gestoken bij ons aan de Graafseweg maar er kwam geen brandweer of politie. Er hing veel spanning."

In totaal reden er elf bezorgers rond voor Tao. "Ze waren niet bang om rond te rijden. Bovendien mogen we maar tot acht uur open zijn. Dat voelt ook redelijk veilig. Toch hebben ze allemaal te maken gehad met vuurwerk dat op straat afging, maar zo bizar als bij deze scooterrijder hebben ze het niet meegemaakt."

