Commissaris van de Koning maakt zich zorgen over ‘korte lontjes op straat en in ziekenhuizen’

Ina Adema. vergroot

Ina Adema, commissaris van de Koning in onze provincie maakt zich zorgen over agressie op straat en de korte lontjes van mensen. Dat zei ze zondag in haar nieuwsjaarstoespraak, die werd uitgezonden op Omroep Brabant. “Het verontrust mij, ik heb daar zorgen over.”

Het is de eerste keer dat de nieuwe commissaris de provincie toespreekt in een nieuwjaarstoespraak. Adema is in oktober benoemd. Ze volgde Wim van de Donk op, die er na 11 jaar mee stopte.

Veerkracht

Uiteraard is corona een belangrijk thema in de toespraak. Adema roept de Brabanders op om vol te houden, al zijn de maatregelen lastig en ‘zetten ze druk op mensen’. “Het leed is groot en wordt door veel mensen gevoeld. Volhouden, hoe moeilijk ook, is nodig”, zo zegt ze.

Adema geeft aan ook veel moois te zien. “Ik ben onder de indruk van de veerkracht van de Brabanders. Dat maakt dat ik vertrouwen heb in de toekomst.” Ze geeft aan dat er de komende tijd moet worden gezocht naar ‘nieuwe wegen’ om te komen tot oplossingen voor zaken als woningnood en de klimaatproblemen. Hoe bedrijven de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, het openbaar vervoer blijft rijden en we kansen geven aan boeren vindt ze ook belangrijk.

Vaccin

Er zijn ook zorgen. Adema noemt agressie als voorbeeld: “De lontjes op straat en zelfs in de ziekenhuizen zijn kort, soms zelfs erg kort. Dat verontrust mij, ik heb daar zorgen over. Voor agressie is geen plaats.”

Ze besluit met positieve woorden. “Gelukkig, er is licht aan het eind van de tunnel. Er zijn goede berichten over vaccins. Vaccins die veilig zijn en die werken, daar hoeft niet aan getwijfeld te worden.” Dat perspectief geeft hoop: “Ik heb gezien dat de veerkracht van Brabant het verschil maakt. Samen kunnen wij de toekomst aan.”

Bekijk de hele toespraak van Ina Adema hieronder:

