Wiebelende schoorstenen in Helmond: woedende bewoners regelen zelf hoogwerker

Tientallen bewoners van huizen in de Helmondse wijk Brandevoort maken zich zorgen over hun gammele sierschoorstenen. Directeur Arno van Tilburg van Stam + De Koning zegt na een steekproef dat ze niet direct op omvallen staan, maar dat er sprake is van achterstallig onderhoud. De bewoners geloven dat niet en gingen daarom zelf op onderzoek uit met een hoogwerker.

Het begon allemaal met een brief van de gemeente. In oktober viel bij 250 huizen in Brandevoort een brief op de deurmat, waarin de gemeente bewoners vroeg iets aan de sierschoorstenen te doen. “Bij sommige huizen staan ze los. Hierdoor is er omvalgevaar, bijvoorbeeld bij een hevige windvlaag”, zo staat in de bewonersbrief, ingezien door Omroep Brabant. De brief zorgde voor veel onrust in de buurt.

"De slager keurt hier zijn eigen vlees.”

De gemeente liet begin december een steekproef uitvoeren door Stam + De Koning en projectontwikkelaar BPD, die de huizen rond 2000 ook gebouwd hebben. "Voor alle gecontroleerde schoorstenen geldt dat er geen acuut valgevaar is," zegt de directeur van Stam + De Koning, "maar ze vertonen wel allemaal achterstallig onderhoud." Volgens hem wil het wiebelen nog niet zeggen dat er direct gevaar is dat de schoorstenen naar beneden komen.

De uitkomst van de steekproef zorgt voor verwarring en wantrouwen bij de bewoners. Zij menen dat ruim honderd huizen een schoorsteen hebben die wel degelijk dreigt om te vallen. “De slager keurt hier zijn eigen vlees”, vindt huiseigenaar Peter Vromen. “Stam + De Koning is een van de bedrijven die de huizen hier heeft neergezet en zit niet te wachten op hoge kosten.” En dus liet Vromen samen met twee andere bewoners hun schoorstenen zelf keuren.

“Straks dondert de schoorsteen naar beneden als er mensen onder staan."

Vanaf een hoogwerker wordt de schoorsteen van de familie Vromen met uiterste precisie geïnspecteerd. Hij beweegt zichtbaar, wanneer de inspecteur ertegenaan duwt. “Ik schrik hiervan”, zegt Peter Vromen. “Straks dondert hij naar beneden als er mensen onder staan. Daar moet je toch niet aan denken.”

De schoorsteen wiebelde nogal:

De bewoners voelen zich niet serieus genomen. Peter Vromen: “Ze doen net alsof wij domme mensen zijn en er niets aan de hand is.” Buurtgenoot Henny Martens: “We hebben bewijzen dat meer dan honderd schoorstenen losstaan,” zegt hij vastberaden, “en we hebben nog niet eens alles gecontroleerd. Kijk eens, je ziet gewoon dat ze scheef staan”, zegt hij terwijl hij wijst naar de schoorstenen.

"De gemeente had bij de bouw van deze huizen beter toezicht moeten houden.”

De kosten van de reparatie liggen tussen de 2000 en 3000 euro per schoorsteen. De gemeente Helmond liet eerder al in een reactie weten dat zij niet gaat opdraaien voor de kosten. Vromen: “De gemeente moet nu met een plan komen. Zij had bij de bouw van deze huizen beter toezicht moeten houden.” Ook de verzekering betaalt volgens de bewoners helemaal niets.

Een delegatie van de bewoners heeft inmiddels gesproken met burgemeester Blanksma en wethouder De Vries van Helmond. Tijdens dat overleg hebben de bewoners de eigen cijfers overlegd en hebben zij hun zorgen herhaald.

Stam + De Koning spreekt deze week nog met een aantal bewoners. Ook gaat het bedrijf nog kijken bij de huizen waarvan de eigenaren het bedrijf aansprakelijk hebben gesteld. Nog deze week krijgen alle eigenaren een brief van het bedrijf.

Het weghalen van de schoorstenen is overigens geen oplossing. Die horen bij het oorspronkelijke ontwerp van de huizen en daarom moet bij een reparatie de schoorsteen opnieuw opgebouwd worden.

