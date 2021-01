Raadslid overlijdt kort voor beëdiging in Oisterwijk, raadsvergadering afgelast

Het gemeentehuis van Oisterwijk. vergroot

Burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk heeft maandagavond de raadsvergadering afgelast nadat bekend was geworden dat raadslid Adrienne Verschuren kort daarvoor was overleden. Verschuren (62) was tot 1 januari wethouder van de gemeente Haaren en zou worden geïnstalleerd als raadslid voor PRO.

Burgemeester Hans Janssen was ontdaan door het bericht: “Ik heb Adrienne Verschuren leren kennen als een zeer aimabele, betrokken en enthousiaste wethouder. Zij heeft zich de afgelopen jaren enorm ingespannen voor een warme overdracht van Haaren aan de gemeente Oisterwijk. Zij was vastberaden in haar overtuiging dat door de herindeling niemand tussen wal en schip mocht vallen.”

De nieuwe gemeenteraad en wethouders zouden maandagavond worden geïnstalleerd na de verkiezingen van november. Dat zou gebeuren tijdens een online vergadering van de gemeenteraad die om acht uur zou beginnen. Kort voor de start, werd deze raadsvergadering afgelast.

Op dezelfde avond werd in Vught onder anderen Albert Verlinde geïnstalleerd als raadslid.

