Coronanieuws: 1146 besmettingen in Brabant, 'geen overtuigende effecten van lockdown'

Ook op deze dinsdag is er veel te melden over het coronavirus. Alle belangrijkste ontwikkelingen voor en in Brabant zetten we in dit liveblog op een rij.

De hoofdpunten:

Op de eerste dag meldden 24.056 zorgverleners zich voor coronaprik, die woensdag als eerste in Veghel wordt gezet .

In de Brabantse ziekenhuizen liggen dinsdag 452 coronapatiënten.

1146 nieuwe coronagevallen in Brabant maandag, 274 meer dan maandag.

Het aantal nieuwe coronagevallen in heel Nederland bedroeg dinsdag 6412, 247 minder dan maandag.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

15.55 - Rutte: vanaf dinsdag 288.600 vaccins in Nederland

Vanaf dinsdag zijn er 288.600 vaccins van BioNTech/Pfizer in Nederland, zegt premier Mark Rutte tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. De minister-president geeft die cijfers als antwoord op een vraag van PVV-leider Wilders. Wilders vindt dat de 164.000 vaccins die rond de kerst beschikbaar waren toen al hadden moeten worden gebruikt. Zorgmedewerkers en kwetsbare ouderen hadden er volgens hem "dolgraag" gebruik van gemaakt. "Doordat u heeft gefaald met uw minister van Volksgezondheid", zijn die vaccins niet gezet, zegt Wilders.

Rutte geeft toe dat hij en De Jonge de GGD'en "eerder hadden kunnen bevragen" om ervoor te zorgen dat ze ook klaar zouden zijn voor de grootschalige vaccinatie die nodig is met het vaccin van BioNTech/Pfizer.

15.45 - Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen verder toegenomen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is verder toegenomen tot 2882. Dat zijn er 46 meer dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er 723 op intensivecareafdelingen, 17 meer dan de voorgaande dag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten in het afgelopen etmaal toe met 29 tot 2159.

Door de toenemende drukte in ziekenhuizen zijn er het afgelopen etmaal 35 coronapatiënten verplaatst tussen regio's, van wie er 8 op de intensive care liggen. In Duitse ziekenhuizen liggen 8 Nederlandse Covid-patiënten op de ic, één minder dan op maandag.

15.25 - 'Geen overtuigende effecten van lockdown'

Het aantal positieve coronatesten is afgelopen week met 16 procent gedaald, maar het RIVM ziet nog "geen overtuigende effecten van de lockdown" die op 15 december is ingegaan. In de afgelopen week kwamen 56.440 besmettingen aan het licht. Dat zijn er beduidend minder dan de 67.388 meldingen van een week eerder. Het aantal afgenomen coronatesten daalde met ruim 70.000 tot 368.126.

Het percentage positieve testen steeg echter van 13 procent tot 13,7 procent. Het RIVM houdt rekening met de mogelijkheid dat mensen na de feestdagen "minder geneigd waren om zich te laten testen". Het zou echter ook kunnen dat de lockdown wél effect heeft en simpelweg minder mensen klachten hebben.



15.20 - 1146 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn sinds maandag 1146 nieuwe besmettingen geteld. Dat zijn er fors meer dan maandag, toen er 872 gevallen bij kwamen.

15.12 - Mark Rutte erkent fouten in vaccinatiestrategie

Premier Mark Rutte heeft in het coronadebat erkend dat er fouten zijn gemaakt in de vaccinatiestrategie. Hij gaf aan te balen dat Nederland twee weken achterloopt op andere landen. Hij steekt de hand in eigen boezem door te zeggen dat hij de GGD's eerder had moeten vragen om zich voor te bereiden. Het kabinet ging er lange tijd vanuit dat het vaccin van AstraZeneca eerder op de markt zou komen dan dat van Pfizer/BionTech. Daar is volgens Rutte de vertraging ontstaan.

14.59 - Wereldhuis Boxtel blij met gevaccineerde medewerkers

Sanna Elkadiri en drie collega's van het Wereldhuis in Boxtel worden woensdag als eerste gevaccineerd. Daar is bestuursvoorzitter Jacqueline Joppe erg blij mee. "Hoe eerder, hoe liever", zegt ze tegen Omroep Brabant.

14.31 - KBO-Brabant vindt loten voor ic-plek geen goed idee

Seniorenvereniging KBO-Brabant vindt het eventuele loten voor een plek op de intensive care bij een tekort aan plaatsen geen goed idee. "Het lijkt een faire keuze, maar dat is het niet." De club vraagt de politiek in een open brief ervan af te zien. Het zal bijvoorbeeld voor een zeer oud iemand zelf, die dankzij een 'gewonnen' ic-plek overleeft, toch niet te verkroppen zijn als hij of zij beseft dat hij zijn paar extra jaren te danken heeft aan de dood van bijvoorbeeld een tiener, aldus directeur Wilma Schrover.

Aanleiding is de discussie over het 'draaiboek code zwart' en het in bepaalde noodgevallen voorrang geven aan jongeren boven ouderen. Omdat dat heel moeilijk ligt, is er sprake van loting als alternatief.

13.58 - Fors minder reizigers Eindhoven Airport

In 2020 reisden 2,1 miljoen passagiers van en naar Eindhoven Airport. Dat is een afname van 69 procent ten opzichte van een jaar eerder. Toen vlogen 6,8 miljoen van en naar de luchthaven. Dit heeft natuurlijk allemaal te maken met de coronacrisis.

13.18 - 'Thuiswerken maakt nieuwe onkostenvergoedingen noodzakelijk'

Door het massale thuiswerken moeten werkgevers dit jaar kritisch kijken naar de manier waarop zij onkosten van werknemers vergoeden. Zo zullen bijdragen voor reiskosten minder relevant worden, terwijl lockdownmaatregelen tegen corona thuiswerkers wel op ander soort kosten jagen. Enige hulp van de fiscus zou het werkgevers gemakkelijker maken om nieuwe onkostenvergoedingen in het leven te roepen, zegt algemeen directeur Martijn Brand van loonstrookverwerker ADP in Nederland.

12.35 - Spoedwet krijgt nog te weinig steun

De spoedwet waarmee het kabinet wil verbieden om jonge mensen op basis van niet-medische gronden voorrang te geven op een intensive care-bed, kan nog niet op steun rekenen in de coalitie. D66 is tegen zo'n verbod en ook de grootste partij VVD twijfelt hardop in een debat over het coronabeleid aan het wetsvoorstel van haar eigen minister Tamara van Ark.

Artsenorganisaties hebben een draaiboek opgesteld voor het slechtst denkbare scenario, waarin de toestroom van coronapatiënten zo hoog is dat het aantal bedden op de ic's niet toereikend is. Er moet dan mogelijk geselecteerd worden op niet-medische gronden.

12.25 - Dramatisch jaar voor bioscopen

De Nederlandse bioscopen zijn het afgelopen jaar 16,8 miljoen keer bezocht. Dit betekent een daling van 56 procent in vergelijking met het topjaar 2019, toen ruim 38 miljoen kaartjes werden verkocht. Dat heeft de Nederlandse bioscoopsector dinsdag bekendgemaakt tijdens een digitale presentatie. Ze wil dat de overheid op korte termijn met maatwerk komt voor de bioscopen in coronatijd. Zeker een derde van alle filmhuizen en theaters staat het water na negen maanden corona aan de lippen.

12.20 - Belgen hielden zich in kerstvakantie uitstekend aan de regels

De Belgen hebben zich in de kerstvakantie 'uitstekend' aan de coronaregels gehouden. Anders dan de buurlanden begint België daardoor aan het nieuwe jaar met steeds minder besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen, zegt viroloog Steven Van Gucht van het Belgische RIVM.

Het virus is in België al sinds de bijna noodlottige piek van eind oktober op zijn retour. Maar deskundigen keken met argusogen uit naar de kerstvakantie. Als Belgen de feestdagen zouden aangrijpen om elkaar op te zoeken, zou dat een nieuwe golf in gang kunnen zetten. "De kerstvakantie hebben we alvast uitstekend aangepakt", concludeert Van Gucht tevreden.

12.00 - Flinke kritiek op Hugo de Jonge

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben weinig goede woorden over voor coronaminister Hugo de Jonge. Hun kritiek richt zich dinsdag in een Kamerdebat vooral op de 'zwabberende' vaccinatiestrategie. "Dit is geen strategie, maar chaos. Het is laat en slecht voorbereid", zegt PVV-leider Geert Wilders. Hij noemt het 'een blamage van de hoogste orde'. Ook links heeft flinke kritiek. "Men maakt een bende van die vaccinaties", vindt PvdA-voorman Lodewijk Asscher.

De Kamer kwam eerder terug van de kerstvakantie om over het coronabeleid van het kabinet te debatteren. Nederland prikt als laatste land van Europa.

11.24 - Iets minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Er liggen 452 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Dat zijn er 21 minder dan een dag eerder. 43 patiënten werden uit de verschillende ziekenhuizen ontslagen. Acht patiënten zijn overgeplaatst en vijf coronapatiënten zijn overleden. Er zijn 37 nieuwe patiënten opgenomen. Dit blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Netwerk Acute Zorg Brabant.

10.50 - Gebruik van openbaar vervoer gehalveerd

Het gebruik van het openbaar vervoer is vorig jaar door toedoen van de coronacrisis zo goed als gehalveerd. In totaal is er vorig jaar ongeveer 660 miljoen keer ingecheckt met de ov-chipkaart, tegen bijna 1,3 miljard een jaar eerder. Ruim 40 procent van het aantal check-ins vond plaats in de eerste elf weken van het jaar, toen er nog geen coronamaatregelen waren. Dat blijkt uit een analyse van OVPro van cijfers over de inchecktransacties, die worden bijgehouden door Translink en CBS.

10.48 - Helft Belgische werkgevers negeert thuiswerkregels

De Belgische arbeidsinspectie is dinsdag begonnen met 'flitscontroles' in de dienstensector om schendingen van de regels rond thuiswerken vast te leggen. Werkgevers blijken de coronamaatregel om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden op grote schaal te negeren, terwijl thuiswerken sinds ruim twee maanden opnieuw verplicht is. Sinds de uitbraak in maart vorig jaar heeft de arbeidsinspectie 21.841 werkgevers gecontroleerd en bij 10.120 bedrijven overtredingen rond thuiswerkregels vastgesteld, schrijft mediahuis BRUZZ dat de jongste cijfers opvroeg.

10.35 - Minister De Jonge belt met Sanna

10.24 - Ziekenhuizen starten rechtszaak tegen minister

Zeven ziekenhuizen zijn een rechtszaak begonnen tegen minister Tamara van Ark van Medische Zorg omdat ze extra ic-bedden voor coronapatiënten niet wil vergoeden. Dat bevestigt een woordvoerster van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede na berichtgeving door de Gelderlander. De ziekenhuizen, waaronder Rivierenland in Tiel en Rijnstate in Arnhem, hadden het aantal bedden op de intensive cares uitgebreid, op verzoek van de minister. Ze zeggen hier echter geen dekkende vergoeding voor te krijgen. Via een rechtszaak willen de ziekenhuizen dit alsnog afdwingen.

9.52 - Wanneer krijg je jouw vaccinatie?

Woensdag wordt gestart met het vaccineren in ons land. Als alles meezit, kan iedereen in september gevaccineerd zijn. In dit artikel zetten we precies op een rijtje hoe het vaccinatieprogramma eruitziet.

9.43 - België start met vaccineren

De vaccinatiecampagne tegen Covid-19 wordt woensdag in België officieel afgetrapt. Tussen woensdag en zondag krijgen in Vlaanderen 6610 bewoners en personeelsleden in 42 woonzorgcentra de eerste dosis van het vaccin toegediend, meldt de taskforce Vaccinatie. Wallonië wil deze week al 11.500 mensen inenten en het Brussels Gewest bijna 4000. België krijgt deze maand wekelijks 87.500 doses. Dat aantal wordt in februari opgetrokken naar 100.000 per week. In de Belgische hoofdstad wachten de autoriteiten niet op de officiële aftrap en begint het vaccineren dinsdag al.

9.05 - Vooral groente en brood besteld bij Picnic

Brabanders bestelden in 2020 vooral groente en brood bij Picnic. Dat blijkt uit een analyse van de online supermarkt. In Den Bosch werden vooral witte Hollandse champignons, witlof en stevige winterpeen besteld. Bosui en milde kruidenkaas waren in Tilburg vooral in trek. In Helmond stonden vaak sperziebonen op tafel en Breda is dol op aubergines.

8.51 - New York Pizza doet goede zaken

Pizzamaker New York Pizza profiteert van de coronacrisis. Het afgelopen jaar stuwden grotere bestellingen de omzet. Ook kondigt het bedrijf aan verder uit te breiden naar België en Duitsland. De Nederlandse omzet steeg in 2020 'significant' met ongeveer 20 procent meer ten opzichte van andere jaren, aldus het bedrijf, dat naar eigen zeggen het 'beste jaar ooit draaide'.

7.42 - Kijkje bij priklocatie in Veghel

Omroep Brabant kreeg maandag een rondleiding bij de priklocatie waar woensdag de eerste vaccinaties worden gezet. Kijk hieronder de video nog eens terug:

7.15 – Inentingsbereidheid in ons land groeit

Drie op de vier Nederlanders willen zich laten vaccineren, meldt de NOS op basis van een enquête uitgevoerd door Ipsos. Het onderzoeksbureau ondervroeg ruim duizend Nederlanders de afgelopen week en komt tot de conclusie dat de vaccinatiebereidheid is toegenomen tot 75 procent. Medio december was die volgens Ipsos 69 procent, in november 66 procent.

Van de ondervraagden zegt de helft zich ‘zeker’ te laten inenten en een kwart geeft ‘waarschijnlijk wel’ als antwoord. Anderen houden het op ‘ik weet het niet’ (10 procent), ’zeker niet’ (8 procent) en ‘waarschijnlijk niet’ (7 procent).

6.45 - Machiavelliprijs naar Koopmans en Gommers

De Machiavelliprijs gaat naar hoogleraar virologie Marion Koopmans en de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers. Dat heeft het bestuur van Stichting Machiavelli dinsdag bekendgemaakt. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie.

Koopmans en Gommers krijgen de prijs vanwege ‘hun niet aflatende inzet om de wetenschap over het coronavirus toegankelijk te maken voor een breed publiek. Enthousiast en onvermoeibaar weten zij keer op keer feiten en fabels over het virus te onderscheiden in een begrijpelijke taal’, aldus het juryrapport.

De prijs wordt op maandag 15 februari uitgereikt in Den Haag. Het is de 32ste keer dat de prijs wordt uitgereikt. De prijsuitreiking is dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet fysiek toegankelijk voor het publiek. Onder anderen Jan Marijnissen, de ex-voorman van de SP uit Oss, en voetbaltrainer Bert van Marwijk wonnen de prijs eerder.

5.00 – Prikprimeur voor verpleegkundige in Boxtel

Sanna Elkadiri, die werkt in verpleeghuis Het Wereldhuis in Boxtel, wordt woensdag als eerste in Nederland ingeënt tegen het coronavirus. Dit staat op de voorpagina van het Brabants en het Eindhovens Dagblad en het Algemeen Dagblad. De 39-jarige vrouw werd afgelopen weekend door haar directeur gevraagd en ze was meteen enthousiast. In haar instelling overleden vorig jaar binnen een maand 17 van de 124 bewoners. Onlangs sloeg het virus er weer toe, maar inmiddels is het verpleeghuis coronavrij.

Met drie andere collega's behoort Elkadiri tot de eerste groep medewerkers van verpleeghuizen en ziekenhuizen die in Veghel worden gevaccineerd. Deze campagne wordt verzorgd door de GGD Hart voor Brabant.

4.30 - Rechtszaak om vergoeding ic-bedden

Ziekenhuisbesturen zijn woest op minister Tamara van Ark, omdat die de extra ic-bedden voor coronapatiënten niet wil vergoeden. Ze hebben een rechtszaak aangespannen om haar via de rechter te dwingen alsnog met miljoenen euro's over de brug te komen. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Een aantal van de betrokken ziekenhuizen heeft nota bene op verzoek van de minister het aantal bedden op de intensive cares uitgebreid, maar ze krijgen hier dus geen dekkende vergoeding voor. Voor Ziekenhuis Gelderse Vallei betekent het een verliespost van 3,5 miljoen euro.

4.00 - Weer minder besmettingen

In de afgelopen week zijn weer minder coronabesmettingen aan het licht gekomen dan een week eerder. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdag het precieze aantal bekend in een wekelijks rapport. De cijfers kunnen mogelijk meer inzicht geven in de effecten van de harde lockdown, die op 15 december inging om het virus te beteugelen.

Gemiddeld werden afgelopen week ruim 8200 nieuwe gevallen per dag gemeld. Als dat zo blijft, komt het weekcijfer ruimschoots onder de 60.000 uit, ruim 10 procent lager dan de week ervoor.

3.00 – Hugo de Jonge kan borst nat maken

Zorgminister Hugo de Jonge wacht dinsdag opnieuw een zwaar debat over zijn vaccinatiestrategie. De bewindsman besloot maandag onder zware politieke druk dat het prikken tegen het coronavirus toch twee dagen eerder kan beginnen. Maar hij moest ook erkennen dat de vaccinatiecampagne eerder van start had kunnen gaan als hij de GGD'en op tijd aan het werk had gezet met de voorbereidingen.

Ondanks die boetedoening én de toezegging om alsnog iets eerder te gaan vaccineren, blijft de oppositie zeer kritisch op De Jonge. Veel partijen zullen in het debat, waar ook premier Mark Rutte bij wordt verwacht, meer daadkracht eisen van het kabinet om verdere problemen met het vaccinatiebeleid te voorkomen. De Tweede Kamer komt speciaal voor het debat terug van kerstreces.

1.30 – Viruswaarheid naar de rechter

Actiegroep Viruswaarheid en 29 gedupeerde Nederlandse reizigers spannen een kort geding aan tegen de Staat vanwege de op 29 december ingevoerde coronatestplicht voor alle luchtreizigers naar Nederland. Dat dient dinsdag. "Zo'n entreebewijs voor eigen land is illegaal", stelt advocaat Gerben van de Corput in De Telegraaf.

De advocaat sommeerde vrijdag na een geslaagd geding het tonen van de negatieve PCR-test in het buitenland bij het instappen op thuisvluchten te schrappen. Het kabinet nam de verplichting per 4 januari echter op in een ministeriële regeling onder de Noodwet COVID-19. De PCR-test geldt voor iedere reiziger uit risicogebieden. Omdat alles nu oranje is, is dat overal. De juridische grondslag wordt met spoed geborgd in de Wet Publieke Gezondheid.

00.00 – Corona remt bevolkingsgroei

De Nederlandse bevolking groeide vorig jaar met ongeveer 63.000 inwoners, half zoveel als in 2019. Door de vele reisbeperkingen vanwege het coronavirus kwamen weinig migranten deze kant op. Bovendien was het aantal sterfgevallen hoger dan normaal vanwege de virusuitbraak, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De statistici hadden verwacht dat het inwonertal boven de 17,5 miljoen uit zou stijgen. Maar dat is niet gebeurd. Het aantal inwoners bleef net onder deze grens hangen. Dit zijn overigens voorlopige cijfers die nog iets kunnen veranderen als bij het CBS meer gegevens binnenkomen. In Brabant was vooral in Tilburg sprake van een opvallende afname van het aantal inwoners.

