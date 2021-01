Coronanieuws: verpleegkundige uit Boxtel krijgt eerste vaccinatie, coronaminister wacht zwaar debat

Hugo de Jonge ligt onder vuur (foto: archief). vergroot

Ook op deze dinsdag is er veel te melden over het coronavirus. Alle belangrijkste ontwikkelingen voor en in Brabant zetten we in dit liveblog op een rij.

De hoofdpunten:

Op de eerste dag meldden 24.056 zorgverleners zich voor coronaprik, die woensdag als eerste in Veghel wordt gezet .

In de Brabantse ziekenhuizen lagen maandag 473 coronapatiënten, elf meer dan zondag.

Ook leraren, agenten en boa's willen vaccinatievoorrang.

872 nieuwe coronagevallen in Brabant maandag, 432 minder dan zondag.

Het aantal nieuwe coronagevallen in heel Nederland bedroeg maandag 6671. Dat zijn er 757 minder dan een dag eerder.

7.42 - Kijkje bij priklocatie in Veghel

Omroep Brabant kreeg maandag een rondleiding bij de priklocatie waar woensdag de eerste vaccinaties worden gezet. Kijk hieronder de video nog eens terug:

7.15 – Inentingsbereidheid in ons land groeit

Drie op de vier Nederlanders willen zich laten vaccineren, meldt de NOS op basis van een enquête uitgevoerd door Ipsos. Het onderzoeksbureau ondervroeg ruim duizend Nederlanders de afgelopen week en komt tot de conclusie dat de vaccinatiebereidheid is toegenomen tot 75 procent. Medio december was die volgens Ipsos 69 procent, in november 66 procent.

Van de ondervraagden zegt de helft zich ‘zeker’ te laten inenten en een kwart geeft ‘waarschijnlijk wel’ als antwoord. Anderen houden het op ‘ik weet het niet’ (10 procent), ’zeker niet’ (8 procent) en ‘waarschijnlijk niet’ (7 procent).

6.45 - Machiavelliprijs naar Koopmans en Gommers

De Machiavelliprijs gaat naar hoogleraar virologie Marion Koopmans en de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers. Dat heeft het bestuur van Stichting Machiavelli dinsdag bekendgemaakt. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie.

Koopmans en Gommers krijgen de prijs vanwege ‘hun niet aflatende inzet om de wetenschap over het coronavirus toegankelijk te maken voor een breed publiek. Enthousiast en onvermoeibaar weten zij keer op keer feiten en fabels over het virus te onderscheiden in een begrijpelijke taal’, aldus het juryrapport.

De prijs wordt op maandag 15 februari uitgereikt in Den Haag. Het is de 32ste keer dat de prijs wordt uitgereikt. De prijsuitreiking is dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet fysiek toegankelijk voor het publiek. Onder anderen Jan Marijnissen, de ex-voorman van de SP uit Oss, en voetbaltrainer Bert van Marwijk wonnen de prijs eerder.

5.00 – Prikprimeur voor verpleegkundige in Boxtel

Sanna Elkadiri, die werkt in verpleeghuis Het Wereldhuis in Boxtel, wordt woensdag als eerste in Nederland ingeënt tegen het coronavirus. Dit staat op de voorpagina van het Brabants en het Eindhovens Dagblad en het Algemeen Dagblad. De 39-jarige vrouw werd afgelopen weekend door haar directeur gevraagd en ze was meteen enthousiast. In haar instelling overleden vorig jaar binnen een maand 17 van de 124 bewoners. Onlangs sloeg het virus er weer toe, maar inmiddels is het verpleeghuis coronavrij.

Met drie andere collega's behoort Elkadiri tot de eerste groep medewerkers van verpleeghuizen en ziekenhuizen die in Veghel worden gevaccineerd. Deze campagne wordt verzorgd door de GGD Hart voor Brabant.

4.30 - Rechtszaak om vergoeding ic-bedden

Ziekenhuisbesturen zijn woest op minister Tamara van Ark, omdat die de extra ic-bedden voor coronapatiënten niet wil vergoeden. Ze hebben een rechtszaak aangespannen om haar via de rechter te dwingen alsnog met miljoenen euro's over de brug te komen. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Een aantal van de betrokken ziekenhuizen heeft nota bene op verzoek van de minister het aantal bedden op de intensive cares uitgebreid, maar ze krijgen hier dus geen dekkende vergoeding voor. Voor Ziekenhuis Gelderse Vallei betekent het een verliespost van 3,5 miljoen euro.

4.00 - Weer minder besmettingen

In de afgelopen week zijn weer minder coronabesmettingen aan het licht gekomen dan een week eerder. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdag het precieze aantal bekend in een wekelijks rapport. De cijfers kunnen mogelijk meer inzicht geven in de effecten van de harde lockdown, die op 15 december inging om het virus te beteugelen.

Gemiddeld werden afgelopen week ruim 8200 nieuwe gevallen per dag gemeld. Als dat zo blijft, komt het weekcijfer ruimschoots onder de 60.000 uit, ruim 10 procent lager dan de week ervoor.

3.00 – Hugo de Jonge kan borst nat maken

Zorgminister Hugo de Jonge wacht dinsdag opnieuw een zwaar debat over zijn vaccinatiestrategie. De bewindsman besloot maandag onder zware politieke druk dat het prikken tegen het coronavirus toch twee dagen eerder kan beginnen. Maar hij moest ook erkennen dat de vaccinatiecampagne eerder van start had kunnen gaan als hij de GGD'en op tijd aan het werk had gezet met de voorbereidingen.

Ondanks die boetedoening én de toezegging om alsnog iets eerder te gaan vaccineren, blijft de oppositie zeer kritisch op De Jonge. Veel partijen zullen in het debat, waar ook premier Mark Rutte bij wordt verwacht, meer daadkracht eisen van het kabinet om verdere problemen met het vaccinatiebeleid te voorkomen. De Tweede Kamer komt speciaal voor het debat terug van kerstreces.

1.30 – Viruswaarheid naar de rechter

Actiegroep Viruswaarheid en 29 gedupeerde Nederlandse reizigers spannen een kort geding aan tegen de Staat vanwege de op 29 december ingevoerde coronatestplicht voor alle luchtreizigers naar Nederland. Dat dient dinsdag. "Zo'n entreebewijs voor eigen land is illegaal", stelt advocaat Gerben van de Corput in De Telegraaf.

De advocaat sommeerde vrijdag na een geslaagd geding het tonen van de negatieve PCR-test in het buitenland bij het instappen op thuisvluchten te schrappen. Het kabinet nam de verplichting per 4 januari echter op in een ministeriële regeling onder de Noodwet COVID-19. De PCR-test geldt voor iedere reiziger uit risicogebieden. Omdat alles nu oranje is, is dat overal. De juridische grondslag wordt met spoed geborgd in de Wet Publieke Gezondheid.

00.00 – Corona remt bevolkingsgroei

De Nederlandse bevolking groeide vorig jaar met ongeveer 63.000 inwoners, half zoveel als in 2019. Door de vele reisbeperkingen vanwege het coronavirus kwamen weinig migranten deze kant op. Bovendien was het aantal sterfgevallen hoger dan normaal vanwege de virusuitbraak, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De statistici hadden verwacht dat het inwonertal boven de 17,5 miljoen uit zou stijgen. Maar dat is niet gebeurd. Het aantal inwoners bleef net onder deze grens hangen. Dit zijn overigens voorlopige cijfers die nog iets kunnen veranderen als bij het CBS meer gegevens binnenkomen. In Brabant was vooral in Tilburg sprake van een opvallende afname van het aantal inwoners.

