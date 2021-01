'Het feest kan beginnen, vaccin is binnen', corona-feestnummer van Johan Vlemmix

Artiest Johan Vlemmix heeft weer niet stilgezeten. De Eindhovenaar kwam woensdag direct na het zetten van de eerste coronaprik met een canavalesk nummer: 'Het feest kan beginnen, vaccin is binnen'.

Van idee tot uitwerking met muziek en eigen clip, het was allemaal binnen twaalf uur gebeurd. ''Ik lag gisteravond in bed te malen. Ik dacht: hoe kunnen we iets positiefs doen. Er zijn zoveel mensen negatief. Ik wil de mensen juist weer laten lachen. Toen kwam het idee voor het lied in me op en zijn we direct aan de slag gegaan.''