Eerste medewerkers gevaccineerd in Brabantse ziekenhuizen

Personeel van het Catharina Ziekenhuis wordt ingeënt. Voorbereidingen op het vaccineren in het Catharina Ziekenhuis (foto: Raymond Merkx). Vijf medewerkers van het Tilburgse ziekenhuis kregen een prik.

In de Brabantse ziekenhuizen zijn woensdag de eerste mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. Bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg kregen vijf medewerkers als eersten een prik. Onder hen was ook Sabine Wittens, arts op de spoedeisende hulp die ook meewerkt aan Brabant Hou Vol op Omroep Brabant online en tv.

Ook ic-verpleegkundige Rowan Marijnissen, arts-assistent Vera Lourens, ambulanceverpleegkundige Chiel Baert en verpleegkundige Manon Gerritse kregen woensdagmiddag als eerste hun vaccinatie.

"Het feit dat je een toekomst kunt bieden voor de ernstig zieke patiënten is heel fijn."

Voor Sabine Wittens verliep de prik pijnloos. Ze heeft geen moment getwijfeld of ze de vaccinatie wilde hebben. "Ik ben vooral heel blij", zei ze. "Op de spoedeisende hulp is nu nog steeds veel onrust. Mensen zijn klaar met corona en snakken naar een perspectief voor de toekomst. Het feit dat je dat kunt bieden aan de ernstig zieke patiënten is heel fijn. De kans dat ik nu zelf een contactbron word voor de patiënten wordt hiermee minimaal."

"Minder dan een jaar geleden was hier de eerste ernstig zieke coronapatiënt en nu staan we hier weer, maar nu met vaccinaties. Geweldig dat we dit gaan doen", aldus bestuursvoorzitter Eveline de Bont van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

In totaal worden er woensdag 120 medewerkers van het ETZ geprikt. Donderdag zijn nog eens zeventig personeelsleden van het ziekenhuis aan de beurt.

"Het is het begin van het einde."

Ook bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven kregen de eerste medewerkers hun vaccinatie. Het is de bedoeling dat er zaterdag 825 personeelsleden van de acute zorg en de cohortafdelingen ingeënt zijn. Manager zorg en uitvoering Esther Gruintjes was opgetogen: “Het is heel fijn dat we nu kunnen beginnen. Het is het begin van het einde. Ons beeld is dat het overgrote deel van het personeel zich wil laten vaccineren.

De 39-jarige Sanna Elkadiri was woensdagmorgen om tien voor negen de allereerste van Nederland die werd ingeënt tegen het coronavirus. Dat gebeurde in Veghel, in het voormalige distributiecentrum van supermarktketen Jumbo. De vrouw werkt in het verpleeghuis Het Wereldhuis in Boxtel.

In totaal zijn er woensdagochtend duizend vaccins geleverd voor de acute zorg, verdeeld over tien ziekenhuizen en een ambulancedienst. De komende tijd zijn er in totaal 4800 vaccins beschikbaar voor de acute zorg.

