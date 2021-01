Mislukte aanslag met molotovcocktail op gemeentehuis van Valkenswaard, daders op beeld te zien

Foto: politie vergroot

In de vroege ochtend van nieuwjaarsdag is een molotovcocktail naar het gemeentehuis in Valkenswaard gegooid. De politie heeft een filmpje gepubliceerd waarop de daders te zien zijn.

Op de beelden is te zien hoe twee mensen op de fiets aankomen bij De Hofnar in Valkenswaard. Een van hen steekt vervolgens een molotovcocktail aan en gooit die richting het gemeentehuis.

De brandstichting mislukt: de lont vliegt uit de fles en de molotovcocktail vliegt niet in brand. De fles belandt op het plein voor het gemeentehuis en richt dus verder geen schade aan.

De politie zoekt de twee verdachten en heeft daarom foto's en een video verspreid.

In dit filmpje zie je hoe de molotovcocktail wordt gegooid:

Onrust in Valkenswaard

Verschillende jongeren in Valkenswaard kregen in de nacht van oud en nieuw een gebiedsverbod opgelegd voor delen van het dorp. Er waren signalen dat ze in die nacht van plan waren om 'met zwaar vuurwerk onrust en vernielingen te plegen', zo schreef de burgemeester vorige week in een brief. Die dreiging zou zijn gebleken uit onderzoek door de politie.

Behalve de gebiedsverboden voor een aantal jongeren in Valkenswaard, werd er ook voor extra cameratoezicht gezorgd bij het gemeentehuis.

