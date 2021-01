Eelco woont in Amerika en is verbijsterd over bestorming van Capitool

Eelco op zijn zolder in Berkel-Enschot (foto: Eva de Schipper). vergroot

Eelco Keij uit Berkel-Enschot kan nog maar amper bevatten wat er is gebeurd. Hij woont in Amerika en zette zich in voor de verkiezingscampagne van Joe Biden. Hij is geschokt door de gebeurtenissen van de afgelopen avond en nacht in Washington.

“Vanmorgen vroeg, Amerikaanse tijd dan, was er al een hint”, blikt Eelco terug in het Omroep Brabant radioprogramma WAKKER!. “Giuliani, de advocaat van Trump, zei dat het mogelijk tijd werd voor een fysiek gevecht. En de zoon van Trump was ook ophitsend aan het speechen.” Toch dacht hij niet direct dat er iets zou gebeuren. “Je neemt het met een korreltje zout. Totdat de eerste rij hekken werd gemold.”

Aanhangers van president Trump bestormden woensdagavond Nederlandse tijd het Capitool, het Amerikaanse parlementsgebouw. Ze braken door de hekken die er stonden en drongen het gebouw binnen. Het Amerikaanse Congres was daar bijeen om officieel vast te stellen dat Joe Biden de winnaar van de presidentsverkiezingen is.

"Dit is het parlement, het hart van de democratie."

“Waar was in hemelsnaam de beveiliging?” Eelco kan er niet over uit. “Dit is echt ónacceptabel. Dit is het parlement, het hart van de democratie.” Betogers hadden nooit het gebouw binnen moeten kunnen dringen, vindt hij. “De beveiliging had veel beter moeten zijn. Die mensen hadden al buiten het gebouw gestopt moeten worden.”

Of de bestorming gevolgen heeft voor president Trump is nog onduidelijk. “Het is lastig te zeggen. Hij zit er nog maar twee weken. Maar ik denk dat er een serieuze poging gedaan wordt om hem weg te krijgen.”

Tijdens de bestorming schreef de president dat ‘de Verenigde Staten de waarheid eisen’. Hij klaagt al maanden over fraude bij de presidentsverkiezingen die hij verloor. “Tot gisteren kon je nog zeggen: hij is gek of heeft waanvoorstellingen”, zegt Eelco. “Maar vandaag is hij gevaarlijk. Echt gevaarlijk. Er zijn doden gevallen.”

