Efteling lijdt 17 miljoen verlies, personeel gaat het merken

De Efteling heeft in 2020 een verlies geleden van 17 miljoen euro. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het park dat zoveel verlies wordt geleden. De situatie wordt door de Efteling zelf als 'zeer ernstig' omschreven. In 2019 maakte het park nog een winst van 19,3 miljoen, met een omzet van bijna 228 miljoen.

Dat verlies komt door de coronacrisis, waardoor het park drie keer de deuren helemaal moest sluiten. Daar staat wel tegenover dat de Efteling in het voorjaar bijna 10 miljoen overheidssteun kreeg en binnenkort waarschijnlijk opnieuw steun krijgt.

Personeel gaat het merken

Om de crisis het hoofd te bieden neemt het park een aantal maatregelen:

Het personeel wordt gevraagd hun personeelsabonnementen, waardoor ze voordelig het park kunnen bezoeken, minder te gebruiken.

Er is komend jaar geen automatische salarisverhoging meer voor het personeel.

Tijdelijke contracten worden niet meer automatisch verlengd.

De dertiende maand is niet vanzelfsprekend: afhankelijk van hoe goed het gaat met het park.

Er worden minder uitzend- en oproepkrachten ingezet.

Vacatures worden alleen nog intern ingevuld

In augustus werden al 15 mensen die werkten op de afdeling 'theater en evenementen' ontslagen. De directie geeft verder aan dat er in 2021 minder investeringen worden gedaan, geen 85 miljoen maar 27 miljoen.

Nieuwe grote attracties werden eerder al op de lange baan geschoven. Ook de uitbreiding van het park staat voorlopig in de ijskast.

