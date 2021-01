Tranen bij slachtoffers aanrijding café Rijsbergen tijdens rechtszaak, verdachte langer vast

Beeld van de aanrijding in Rijsbergen. vergroot

De 23-jarige man die eind september met zijn auto inreed op cafébezoekers in Rijsbergen blijft langer vastzitten. Dat besloot de rechtbank in Breda vrijdagmiddag. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en dat is volgens de rechter genoeg om hem vast te houden in afwachten van de inhoudelijke behandeling eind maart. Dat is een hele opluchting voor de slachtoffers. "Ik was zo bang om hem tegen te komen."

Drie van de zeven slachtoffers waren aanwezig in de rechtszaal. Het is een dag waar ze tegenop hebben gezien. "Ik wist niet wat me te wachten stond, ik ben nog nooit in een rechtszaal geweest." Bovendien was het spannend voor ze om de man die hen aanreed te zien.

De meiden stonden, samen met nog een hoop anderen, op het terras van feestcafé The Jolly Jester toen de 23-jarige man uit Roemenië op hen inreed. De man reed daarna door en werd later in zijn woonplaats Wuustwezel in België opgepakt. Volgens hem was het een ongeluk en drukte hij per ongeluk op het gas terwijl hij had willen remmen.

'Verloren met armpje drukken'

"Onzin", zeggen de drie slachtoffers. De man was volgens hen stiekem als ongenode gast verschenen op een besloten feest. "Hij was boos omdat hij met armpje drukken had verloren en reed daarom bewust op ons in."

Uit onderzoek van justitie blijkt dat de snelheid waarmee hij dat deed tussen de 19 en 29 kilometer per uur lag. Volgens de advocaat is de kans dat je met die snelheid iemand doodrijdt maar 5 procent, dus niet zo groot. "Maar je zal maar bij die 5 procent zitten", zegt één van de meiden.

'Hij vertrok geen spier'

Tijdens de zitting lijkt de verdachte onverstoord. Hij is niet fysiek aanwezig, maar is wel goed te zien via een videoverbinding. Een op het eerste gezicht sportieve jonge man met zwart gemillimeterd haar. Hij draagt een zwart shirt. Vrijwel de hele zitting zit hij onbewogen in dezelfde houding, voorover gebogen over de tafel met zijn handen voor zich in elkaar geslagen. "Hij vertrok geen spier", zegt de aanwezige moeder van een slachtoffer.

Het is die houding die de slachtoffers zo stoort. "Als ik niet op tijd was weggeduwd, zou ik als eerste geraakt zijn en was ik waarschijnlijk onder de auto terechtgekomen. Dan was ik er niet meer geweest", zegt één van de meiden. Dát besef had ze al, maar kwam tijdens de zitting heel hard binnen, vertelt ze. "Toen werd ik wel emotioneel."

Nog steeds in therapie

Een ander voelt pas na de zitting de emoties opkomen en krijgt tranen in haar ogen. Ze liep bij het ongeluk een gebroken rib op en heeft nog steeds rugklachten. "Ik ben eigenlijk nu pas weer honderd procent aan het werk." Alle drie de meiden hebben er psychische klachten aan over gehouden. Ze liepen of lopen nog bij een psycholoog en krijgen daar EMDR-therapie om het trauma te verwerken.

Op 22 maart kijkt de rechtbank inhoudelijk naar de zaak en daar zijn de drie meiden ook weer bij. "Dat is hopelijk de laatste keer dat we in de rechtbank komen."

Camerabeelden van de opzettelijke aanrijding:

