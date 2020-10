Man (23) die inreed op cafébezoekers in Rijsbergen, wordt beschuldigd van poging tot doodslag

Beeld van de aanrijding in Rijsbergen. vergroot

De 23-jarige Belg die eind september met zijn auto inreed op cafébezoekers in Rijsbergen, wordt beschuldigd van poging tot doodslag. Dat maakte het Openbaar Ministerie in Breda vrijdagochtend bekend.

De man werd vorige week woensdag gearresteerd in zijn woonplaats Wuustwezel, zo'n drie kilometer over de grens met België. Nederland had om zijn uitlevering gevraagd.

"De verdachte zit in beperkingen", laat een woordvoerster van het OM weten. "Hij wordt deze vrijdag voorgeleid."

Meerdere mensen gewond

Bij de aanrijding, voor feestcafé The Jolly Jester aan de Sint Bavostraat in Rijsbergen, raakten meerdere mensen gewond. Renske, die vlakbij dit café woont, kent twee van hen. "Dat zijn jonge meiden. Zij liepen allebei een gekneusde enkel op. Een van hen had ook nog een rib gebroken en de ander had een gezwollen lip."

Volgens Renske had er op dat moment een pyjamaparty plaatsgevonden in het café. "Die werd gehouden door een groep meiden die een meidenweekend had." Volgens getuigen zou de bestuurder van de auto ook in het feestcafé zijn geweest en had die vlak voor de aanrijding boos The Jolly Jester verlaten.

Camerabeelden van de opzettelijke aanrijding:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.