Hoe Forum voor Democratie in Brabant twee partijen dreigt te worden, een analyse

De Brabantse FvD-leider Eric de Bie (foto: ANP). vergroot

Nu fractievoorzitter van Forum voor Democratie in Provinciale Staten Willem Rutjens een plaats heeft gekregen op de kandidatenlijst van JA21 voor de Tweede Kamerverkiezingen, bestaat de fractie in feite uit twee verschillende partijen. JA21 is een afsplitsing van Forum voor Democratie. Oprichters zijn Joost Eerdmans en Annabel Nanninga die bij Forum voor Democratie vertrokken na de crisis rondom het leiderschap van Thierry Baudet. De vraag is: hoe lang blijft het nog goed gaan in Brabant?

Jan de Vries, politiek verslaggever Geschreven door

Willem Rutjens is na Statenlid Loek van Wely de tweede die overstapt naar JA21. Van Wely zit ook in de Eerste kamer. Statenleden Hans Smolders en Joris van den Oetelaar hebben openlijk hun steun aan Thierry Baudet uitgesproken.

Hoewel de Statenfractie van Forum zegt autonoom te opereren kan niet langer de schijn worden opgehouden dat die fractie uit vertegenwoordigers van twee verschillende partijen bestaat. Dat kan alleen goed gaan als de leden één lijn trekken en de onderlinge verhoudingen goed blijven. Fractielid Hans Smolders, fervent aanhanger van Baudet, heeft al gezegd dat mensen die overstappen naar JA21 geen ruggengraat hebben. Dat is niet bevorderlijk voor de sfeer.

Ligt Van der Maat 's nachts wakker?

Samen een aansprekend succes boeken kan helpen om samen te blijven optrekken. Maar met een referendum en kernenergie als belangrijkste kroonjuwelen lijkt die kans niet zo groot.

Ondanks die eensgezindheid kan het niet anders zijn of de immer rustige Brabantse VVD-leider Christophe van der Maat moet af en toe ’s nachts wakker liggen van de ontwikkelingen bij zijn coalitiegenoot Forum voor Democratie. De Forum-fractie in Provinciale Staten scheurt langzaam in twee helften. Als een deel zich afsplitst, is Van der Maat zijn zwaarbevochten meerderheid kwijt.

Verschillende meningen, hetzelfde doel?

Het Brabantse Forum blijf zeggen dat je best met verschillende meningen in een fractie één doel nastreven. In dat laatste hebben ze gelijk. Dat bewijst de geschiedenis. Ook het CDA en GroenLinks zijn ooit begonnen als partijen met mensen met verschillende politieke bloedgroepen.

Het CDA heeft bewezen dat je als conservatieve christenen en vrolijke katholieken decennia in het centrum van de macht kunt verkeren. Bij GroenLinks hebben radicalen, pacifisten en communisten op een goed moment de rijen gesloten. Het verschil is dat dat in omgekeerde volgorde gebeurde als nu bij Forum in Brabant.

Je kunt dus met een verschillende mening samen iets bereiken. Forum in Brabant heeft wel een probleem dat er in het verleden bij die andere partijen niet was. Ze hebben hun positie te danken aan Thierry Baudet. De man van wie enkele fractieleden door hun keuze voor JA21 zo openlijk afstand nemen.

En wat als er een scheuring ontstaat?

Wat zou het kunnen betekenen als een deel van de fractie toch besluit apart verder te gaan? Dat hangt ervan af. Eén van de redenen waarom Forum mee mocht doen in de coalitie was de steun aan het CDA met betrekking tot de boeren. Dat is opgelost. Op andere grote thema’s zoals energietransitie, cultuur en natuur zijn de fractieleden van Forum het wel eens. Dat zal niet veranderen als ze gescheiden opereren.

Een scheuring betekent voor Van der Maat wel dat hij extra moet onderhandelen met nog een partij om meerderheden te smeden. En zo’n nieuwe partij kan maar zo weer met nieuwe eisen komen. Het zijn zaken waar je van wakker kunt liggen.

