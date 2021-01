Zware mishandeling agenten: medewerker delicatessenzaak twee weken langer vast

Een 59-jarige medewerker van delicatessenzaak Delicious Store in Eindhoven blijft veertien dagen langer vastzitten. Volgens een woordvoerder van het OM wordt de man beschuldigd van zware mishandeling en belemmering van het werk van de politie.

Agenten waren vrijdag in de winkel aan de Kleine Berg omdat het personeel geen mondkapjes droeg. Tijdens dat bezoekje ging het flink mis. De 59-jarige verdachte probeerde de aanhouding van zijn baas te voorkomen en nam daarbij een van de politiemensen in een stevige wurggreep. Ook schopte hij een andere agente hard tegen haar been.